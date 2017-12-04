|
|
|
|¡ã ¼ÇöÁøÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ½Ã¹ö½ºÅæ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â 4ÀÏ °ø½Ä º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ 9ÀÏ ¼¿ï °³²¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÀÏ¿øµ¿ ¼º´ç¿¡¼ ÀÏ¹ÝÀÎ ³²¼º°ú ¹é³â°¡¾àÀ» ¸Î´Â´Ù°í ¹àÇû´Ù. SBSÄ¸Ã³.
¾Æ³ª¿î¼ Ãâ½Å ¹æ¼ÛÀÎ ¼ÇöÁøÀÌ ³²ÀÚÄ£±¸¿Í °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸°´Ù.
¼ÇöÁøÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ½Ã¹ö½ºÅæ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â 4ÀÏ °ø½Ä º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ 9ÀÏ ¼¿ï °³²¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÀÏ¿øµ¿ ¼º´ç¿¡¼ ÀÏ¹ÝÀÎ ³²¼º°ú ¹é³â°¡¾àÀ» ¸Î´Â´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¼ÇöÁøÀÇ ¿¹ºñ½Å¶ûÀº 5¼¼ ¿¬»óÀÇ ÀÌºñÀÎÈÄ°ú ÀÇ»ç·Î ¼ÇöÁøÀº ¿¹ºñ½Å¶ûÀÇ ÈÇ¸¢ÇÑ ÀÎ°Ý°ú À¯¸Ó°¨°¢¿¡ ¹ÝÇß´Ù°í ÀüÇØÁø´Ù. µÎ »ç¶÷Àº µ¿·á ÃÖÇöÁ¤ ¾Æ³ª¿î¼ÀÇ ¼Ò°³·Î Ã³À½ ¸¸³ª ¾à 8°³¿ù °£ÀÇ ¸¸³² ³¡¿¡ °áÈ¥À» °áÁ¤Çß´Ù.
¾Õ¼ ¼ÇöÁøÀº ÇÑ ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¿¹ºñ½Å¶ûÀ» °ø°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ´ç½Ã ¹æ¼Û¿¡¼ ÀÚ·áÈ¸éÀ¸·Î °ø°³µÈ ¼ÇöÁøÀÇ ¿¹ºñ½Å¶ûÀº °ËÁ¤»ö ¼ÅÃ÷¸¦ ÀÔ°í ¿¬¿¹ÀÎ ¸øÁö ¾ÊÀº ÈÍÄ¥ÇÑ ¿Ü¸ð¸¦ ÀÚ¶ûÇß´Ù.
¼ÇöÁøÀº ±× µ¿¾È ±Â¸ð´× FM, EBS ºÏÄ«Æä, ÈÁ¦ÁýÁß, tvN ¿À¸¶ÀÌ°« µî °¢Á¾ ¿¹´É°ú ±³¾ç ÇÁ·Î±×·¥ µîÀÇ ÁøÇàÀÚ¸¦ ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, ÇöÀç EBS ‘³ª´® 0700’À» ¸Ã°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >