¿Àºê·¹ÀÓ ÀâÀº Àº°¡´©, ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ ÇâÇØ ¼±ÀüÆ÷°í¡¦¡°³» º§Æ® Ã£À¸·¯ °£´Ù¡±

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‘½Å¼º’ ÇÁ¶õ½Ã½º Àº°¡´©(31·Ä«¸Þ·é)°¡ ·©Å· 1À§ ¾Ë¸®½ºÅ¸ ¿Àºê·¹ÀÓ(37·³×´ú¶õµå)À» ¾²·¯Æ®¸®´Âµ¥ °É¸° ½Ã°£Àº 1ºÐ 42ÃÊ¿´´Ù.
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ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼ Àº°¡´©´Â ¿Àºê·¹ÀÓÀÇ ¾ó±¼¿¡ °·ÂÇÑ ¿Þ¼Õ ¾îÆÛÄÆÀ» ²È¾Æ ³Ö¾ú´Ù. ¿Àºê·¹ÀÓÀº ±×´ë·Î ¾²·¯Á³°í ÀÏ¾î³ªÁö ¸øÇß´Ù.
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Àº°¡´©´Â ¿Àºê·¹ÀÓ¿¡°Ô ½Â¸®¸¦ °ÅµÎ¸ç Á¾ÇÕ°ÝÅõ±â 10¿¬½Â, UFC 6¿¬½ÂÀ» ±â·ÏÇß´Ù. µ¿½Ã¿¡ Ã¨ÇÇ¾ð ½ºÆ¼Æä ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ÀÇ Â÷±â µµÀüÀÚ·Î ¶°¿Ã¶ó °ú¿¬ Àº°¡´©¿Í ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ÀÇ °æ±â°¡ ¼º»çµÉ Áö °ÝÅõ±â ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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