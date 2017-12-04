¡®1200Æò Áý °ÅÁÖ¡¯ Ãß½Å¼ö ¡°Æ¯º°ÇÏ°Ô »ê´Ù? Æò¹üÇÑ »îÀÌ´Ù¡±...³×Æ¼Áð ¹ÝÀÀ ¡®¾î¸®µÕÀý¡¯

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Ãß½Å¼ö´Â Áö³ 2ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘ÀÌ¹æÀÎ’ ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ »ï³²¸Å, ¾Æ³» ÇÏ¿ø¹Ì¿Í ´Ü¶õÇÏ°Ô Áö³»°í ÀÖ´Â ¹Ì±¹ ÅØ»ç½ºÀÇ ÀÚÅÃÀ» °ø°³Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û ÃÖÃÊ·Î °ø°³µÈ 1200ÆòÀÇ Ãß½Å¼öÀÇ ÁýÀº µ¿È ¼Ó ¼ºÃ³·³ ¿õÀåÇÔÀ» ÀÚ¶ûÇß´Ù.
Æ¯È÷ 2Ãþ ±Ô¸ðÀÇ ÁýÀº °³ÀÎ Àü¿ë ±ØÀå°ú, È£ÅÚ ½ºÀ§Æ®·ë¿¡ ¹ö±Ý°¡´Â ºÎºÎ Ä§½Ç, ¿å½Ç, ¼Àç, Ã¼·Â´Ü·Ã½Ç, »ï³²¸Å ¹æÀÌ ÀÖ´Â ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
¶ÇÇÑ ¿öÅ©ÆÄÅ© ¹ö±Ý°¡´Â ¼ö¿µÀå°ú Â÷°í¿¡´Â ·°¼Å¸®ÇÑ Â÷ 4´ë¸¦ ³ª¶õÈ÷ ÁÖÂ÷µÅ °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ³¯ Ãß½Å¼ö´Â “´ëºÎºÐ »ç¶÷µéÀº ÀúÈñ°¡ Æ¯º°ÇÏ°Ô »ê´Ù°í »ý°¢ÇÏ½Ã´Âµ¥, ¶È°°ÀÌ »ê´Ù´Â °ÍÀ» º¸¿©ÁÖ°í ½Í¾î¼ Ãâ¿¬ÇÏ°Ô µÆ´Ù”¸ç “»ï³²¸Å¸¦ µÐ Æò¹üÇÑ »îÀÌ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ ¹æ¼ÛÀ» ½ÃÃ»ÇÑ ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÁýÀÌ ¿ÏÀü ¹Ì·Î³×. ÀÛÀº ±ÃÀüÀÌ´Ù” “³²µé°ú ¶È°°ÀÌ »ê´Ù? ±× ¸»Àº °ø°¨ ¸øÇÏ°Ú³×” “Æò¹üÀÇ ±âÁØÀ» ³Ê¹« ³ô°Ô ÀâÀ¸½ÅµíÇÏ³×¿ä” “±×°Ô Æ¯º°ÇÏ°Ô »ç´Â°Å¿¡¿ä” “±× ³²µéÀÌ ½´ÆÛ »ó·ùÃþ ÀÌ¾ß±â°ÚÁö? ºÎ·´´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
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