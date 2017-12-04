¡®·Îº¿ÀÌ ¾Æ´Ï¾ß¡¯ À¯½ÂÈ£, ·Î¸Ç½º µµÀü °á°ú´Â? ¡°Ã¤¼öºó ¾øÀ¸¸é ÇãÀüÇÏ°í ¿Ü·Î¿ö¡±

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|¡ã 4ÀÏ ¼¿ï »ó¾Ïµ¿ MBC »ç¿Á¿¡¼ »õ ¼ö¸ñ ¹Ì´Ï½Ã¸®Áî ¡®·Îº¿ÀÌ ¾Æ´Ï¾ß¡¯(±Øº» ±è¼Ò·Î, ¿¬Ãâ Á¤´ëÀ±)ÀÇ Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸°¡ ¿·È´Ù. MBCÁ¦°ø.
¹è¿ì À¯½ÂÈ£°¡ µå¶ó¸¶ ‘·Îº¿ÀÌ ¾Æ´Ï¾ß’¸¦ ÅëÇØ º»°Ý ·Î¸Ç½º ¿¬±â µµÀü¿¡ ³ª¼±´Ù. À¯½ÂÈ£´Â ±×µ¿¾È À¯µ¶ ·Î¸Ç½º ¿¬±â¿Í´Â ÀÎ¿¬ÀÌ ¾ø¾ú´Ù.
4ÀÏ ¼¿ï »ó¾Ïµ¿ MBC »ç¿Á¿¡¼ »õ ¼ö¸ñ ¹Ì´Ï½Ã¸®Áî ‘·Îº¿ÀÌ ¾Æ´Ï¾ß’(±Øº» ±è¼Ò·Î, ¿¬Ãâ Á¤´ëÀ±)ÀÇ Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸°¡ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸¿¡´Â ¿¬ÃâÀ» ¸ÃÀº Á¤´ëÀ± PD¿Í ¹è¿ì À¯½ÂÈ£, Ã¤¼öºó, ¾ö±âÁØ, °±â¿µ, È²½Â¾ð, ¹Ú¼¼¿ÏÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
¹Ì´Ï½Ã¸®Áî ‘·Îº¿ÀÌ ¾Æ´Ï¾ß’´Â ÀÎ°£ ¾Ë·¯Áö ¶§¹®¿¡ Á¦´ë·Î »ç¶÷À» »ç±Í¾î º» Àû ¾ø´Â ³²ÀÚ°¡ ·Îº¿À» ¿¬±âÇÏ´Â ¿©ÀÚ¸¦ ¸¸³ª »ç¶û¿¡ ºüÁö´Â ¸ð½ÀÀ» ±×¸° µå¶ó¸¶´Ù.
ÀÌ³¯ À¯½ÂÈ£´Â “¸á·Î°¡ ÁÖ°¡ µÇ´Â ÀÛÇ°Àº Àú¿¡°Ô´Â ¾î·Æ°Ô ´À²¸Á³´Ù”¸ç “±×µ¿¾È »ç¿¬ ±í°í ¾îµÎ¿î ¿ª¸¸ ÇÏ´Ùº¸´Ï °Å±â¿¡ ÀÍ¼÷ÇØÁ® ÀÖ¾ú´Ù. ¸á·Î¶ó´Â °¨Á¤¿¡ °ø°¨ÇÏ±â Èûµé¾ú´Ù”°í ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÌ¹ø ÀÛÇ°¿¡¼ ½Å±âÇÑ °æÇèÀ» Çß´Ù. ³ª È¥ÀÚ ÃÔ¿µÇÒ ¶§ ¹º°¡ ºó ÀÚ¸®°¡ ´À²¸Áö´Â ±âºÐÀÌ µé´õ¶ó. ¸á·Î ÀÛÇ°À» ÇÒ ¶§ »ó´ë¹æÀ» Áø½ÉÀ¸·Î »ý°¢ÇØ¾ß ÀÛÇ°¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù°íµé ÇÏ´Âµ¥ ±× ¸»ÀÌ Á¤¸» »ç½ÇÀÌ¾ú´ø °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç À¯½ÂÈ£´Â “Ã¤¼öºó°ú ÂïÀ» ¶§´Â ÇöÀå¿¡¼ ¸¶À½ÀÌ ³õÀÌ´Âµ¥ È¥ÀÚ ÀÖÀ» ¶§´Â ºó ÀÚ¸®°¡ Å©°Ô ´À²¸Áö°í ÇãÀüÇß´Ù. ÀÌ·± °ÍµéÀÌ ¸á·Î¸¦ ÇÏ°Ô ¸¸µå´Â Èû ¾Æ´Ò±î ½Í´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Á¤´ëÀ± PD´Â “Ã³À½ Ãâ¿¬À» Á¦¾ÈÇßÀ» ¶§ ·Î¸Ç½º¸¦ ¾ÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â »ý°¢¿¡ °í¹ÎÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ‘À¯½ÂÈ£°¡ °ÅÀýÇÏ¸é ¾î¶»°Ô ÇÏ³ª’ »ý°¢Çß´Âµ¥ Á¤ÀÛ À¯½ÂÈ£¸¦ ¸¸³µ´Âµ¥ ´«ºû¿¡ ·Î¸Ç½º°¡ °¡µæ Â÷ ÀÖ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÌ¹Ì ·Î¸Ç½º Æ÷ÅÙÀÌ Æø¹ßÇÑ ÁØºñ°¡ µÅÀÖ´Â °ÍÀÌ µü º¸´Ï ´À²¸Áö´õ¶ó. ±×·¡¼ ´ÙÇàÈ÷ Ä³½ºÆÃÀÌ Àß ÁøÇàµÆ´Ù. »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ» ¿ì¸® µå¶ó¸¶¿¡¼ º¸¿©ÁÙ ¼ö ÀÖ°Ô µÅ ´ÙÇà”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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