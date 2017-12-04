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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.4 ¿ù 18:41
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±èÈï±¹ ÇÏÂ÷ »ç°ÇÀº? ¡°Á¾ºÏ¼¼·Â ÅðÃâÀÇ ½ÃÀÛÁ¡¡±¡¦¡®±¹Á¤¿ø-MBC ´ëÈ­ ¹®°Ç¡¯ °ø°³µÅ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °¡¼ö ±èÈï±¹ÀÌ 2011³â 6¿ù MBC ¶óµð¿À ÇÁ·Î±×·¥ ‘µÎ½Ã ¸¸¼¼’¿¡¼­ ÇÏÂ÷ÇÑ °ÍÀ» µÎ°í ±¹Á¤¿ø°ú MBC °£ºÎ°¡ ³ª´³´ø ´ëÈ­ ³»¿ëÀÌ °ø°³µÆ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

°¡¼ö ±èÈï±¹ÀÌ 2011³â 6¿ù MBC ¶óµð¿À ÇÁ·Î±×·¥ ‘µÎ½Ã ¸¸¼¼’¿¡¼­ ÇÏÂ÷ÇÑ °ÍÀ» µÎ°í ±¹Á¤¿ø°ú MBC °£ºÎ°¡ ³ª´³´ø ´ëÈ­ ³»¿ëÀÌ °ø°³µÆ´Ù.

´ç½Ã MBC´Â “±èÈï±¹¾¾°¡ ÀÏ½Å»óÀÇ ÀÌÀ¯·Î ½º½º·Î ÇÏÂ÷Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ±×·¯³ª ±è¾¾´Â “¶óµð¿Àº»ºÎÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ ‘¼±°Å À¯¼¼ÇöÀå¿¡ °£ °Ô ¹®Á¦°¡ µÆ´Ù’¸ç ÇÏÂ÷ Åëº¸¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç 1ÀÎ »è¹ß ½ÃÀ§¸¦ ¹ú¿´´Ù.

´ç½Ã ±è¾¾ÀÇ ÇÏÂ÷ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ±¹Á¤¿ø°ú MBC °£ºÎÀÇ ´ëÈ­ ¹®°ÇÀÌ 4ÀÏ °æÇâ½Å¹®À» ÅëÇØ °ø°³µÆ´Ù. °æÇâ½Å¹®Àº 2011³â 6¿ù 15ÀÏ ±¹Á¤¿øÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ ‘MBC ´ë»ó Á¾ºÏ¼ºÇâ MC·¿¬¿¹ÀÎ ÅðÃâÁ¶Ä¡ ÇùÁ¶ °á°ú’ ¹®°ÇÀ» ÅëÇØ, ±¹Á¤¿ø 2±¹ÀÌ ±è¾¾°¡ ÇÏÂ÷ÇÏ°í ÀÌÆ² µÚÀÎ 6¿ù14ÀÏ ±èÀçÃ¶ ´ç½Ã MBC »çÀåÀÇ Ãø±ÙÀÌ´ø º¸µµºÎ¹® ÇÑ °£ºÎ¿¡°Ô ±è¾¾ ÅðÃâ¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á¸¦ Àü´ÞÇß´Ù°í º¸µµÇß´Ù.

°ø°³µÈ ¹®°Ç¿¡ µû¸£¸é ±¹Á¤¿ø 2±¹ÀÇ ±è¾¾ ÅðÃâ ¿ì·Á¿¡ ´ëÇØ MBC °£ºÎ´Â “MBC °æ¿µÁøÀÌ ÀÌ¹ø¿¡ ‘º¸¼ö¼ºÇâ’ÀÎ ±èÈï±¹ÀÇ ÅðÃâÀ» ³Ê¹« ½±°Ô »ý°¢Çß°í, Àü°ÝÀûÀ¸·Î ÂÑ¾Æ³½ °ÍÀº ¸Å²ô·´Áö ¸øÇßÀ½À» ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù”¸é¼­µµ “ÀÌ¹ø ±èÈï±¹ ÅðÁøÀº MBC ³» Á¾ºÏ¼ºÇâ ÁøÇàÀÚ¿Í ¿¬¿¹ÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ÅðÃâ ÀÛ¾÷ÀÇ ‘Á¾ÂøÁ¡’ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ‘ÀÌÁ¦ ½ÃÀÛ’ÀÌ¶ó´Â Á¡À» ¾Ë¾ÆÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “³ëÁ¶°¡ ±è¹ÌÈ­ ÃàÃâ ½Ã ÇüÆò¼º ¿øÄ¢À» Á¦±âÇÏ¸ç ±èÈï±¹À» ´ëÇ¥Àû »ç·Ê·Î °Å·ÐÇß´Ù. ±èÈï±¹À» »©Áö ¾ÊÀ¸¸é ÃßÈÄ ÅðÃâ ÀÛ¾÷ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù°í ºÃ´Ù. °á±¹ ±èÈï±¹ÀÇ Èñ»ýÀº ¿©±Ç¿¡ ‘1 ´ë 4~5’ÀÇ °ª¾îÄ¡°¡ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇß´Ù”°í ±¹Á¤¿ø¿¡ ¸»ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

´ç½Ã MBC ³ëÁ¶´Â “±è¹ÌÈ­ÀÇ Á¤Ä¡Àû Áß¸³¼ºÀ» ¹®Á¦ »ïÀº ÀÌ¿ì¿ë ¶óµð¿À º»ºÎÀåÀÌ ÇÑ³ª¶ó´ç ¼±°Å À¯¼¼ ÇöÀå¿¡ Âü¿©ÇÑ ±èÈï±¹Àº °¨½Î°í ÀÖ´Ù”¸ç “±èÈï±¹ °ÇÀº ¾ð·ÐÀÇ Áß¸³¼ºÀÌ ¾öÁßÇÏ°Ô ¿ä±¸µÇ´Â ¼±°Å ±¹¸é¿¡ ¹ú¾îÁ³À¸¸ç °´°üÀûÀÎ »ç½Ç°ü°èµµ ´Ù µå·¯³µ´Âµ¥µµ ‘Æä³ÎÆ¼¸¦ ÁÖ·Á¸é ¸íÈ®ÇÑ Áõ°Å°¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù’¸ç ¾Æ¹«·± Á¶Ä¡¸¦ ³»¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ¸Íºñ³­ Çß¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ
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    Çö´ëÂ÷ ÀÓ´ÜÇù ÇØ ³Ñ±â·Á³ª
    È­»çÇÑ »ö°¨ ÃßÀ§¸¶Àú ³ìÀÌ´Ù, ¿ï»ê¹ÎÈ­»ç¶ûÈ¸ ÀÛÇ°Àü
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 1ÀÏ~)
    Á¤Åë¿¬±Ø ¡®¸®¾î¿Õ¡¯ ¿ï»ê ¹«´ë ¿À¸¥´Ù

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