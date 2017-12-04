¡®Ä«Æ®¼î¡¯ Á¤À±Á¤, È¨¼îÇÎ ¾÷°è ÃÖ°í ¿¬ºÀ? ¡°ÀÎ¼¾Æ¼ºê ¾øÀÌ 40¾ï Á¤µµ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.4 ¿ù 18:41
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½ÂÀÎ 2017.12.04  
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ÀÌ³¯ Á¤À±Á¤Àº “ÆÇ¸Å·®¿¡ µû¶ó ÀÎ¼¾Æ¼ºê¸¦ ÁØ´Ù´Â Á¦¾Èµµ ÀÖ¾ú´Âµ¥, ±×·¸°Ô µÇ¸é µ·¿¡ Èçµé·Á ÆÈ°Ô µÉ °Í °°´õ¶ó. ³ª´Â ³»°¡ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â Á¦Ç°À» Àß ÆÈ ÀÚ½ÅÀÌ ÀÖ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ¼Ò½ÅÀ» ¹àÇû´Ù.

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