¡®Ä«Æ®¼î¡¯ Á¤À±Á¤, È¨¼îÇÎ ¾÷°è ÃÖ°í ¿¬ºÀ? ¡°ÀÎ¼¾Æ¼ºê ¾øÀÌ 40¾ï Á¤µµ¡±

|
|
|
|¡ã 2ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBN ¡®¸®¾ó¸¶ÄÏÅäÅ©, Ä«Æ®¼î¡¯¿¡´Â ¹è¿ì ÀÌ½Â¿¬, È¨¼îÇÎ°è ¿ÏÆÇ Àü¼³ Á¤À±Á¤ÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ¼ÖÁ÷ÇÑ ÀÔ´ãÀ» »Ë³Â´Ù. MBNÄ¸Ã³.
¼îÈ£½ºÆ® Á¤À±Á¤ÀÌ ¿¬ºÀÀ» °ø°³Çß´Ù.
2ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBN ‘¸®¾ó¸¶ÄÏÅäÅ©, Ä«Æ®¼î’¿¡´Â ¹è¿ì ÀÌ½Â¿¬, È¨¼îÇÎ°è ¿ÏÆÇ Àü¼³ Á¤À±Á¤ÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ¼ÖÁ÷ÇÑ ÀÔ´ãÀ» »Ë³Â´Ù.
ÀÌ³¯ Á¤À±Á¤Àº “ÆÇ¸Å·®¿¡ µû¶ó ÀÎ¼¾Æ¼ºê¸¦ ÁØ´Ù´Â Á¦¾Èµµ ÀÖ¾ú´Âµ¥, ±×·¸°Ô µÇ¸é µ·¿¡ Èçµé·Á ÆÈ°Ô µÉ °Í °°´õ¶ó. ³ª´Â ³»°¡ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â Á¦Ç°À» Àß ÆÈ ÀÚ½ÅÀÌ ÀÖ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ¼Ò½ÅÀ» ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÌ½Â¿¬ÀÌ “¿¬ºÀ 40¾ï¿ø Á¤µµ µÇÁö ¾Ê³ª?”¶ó´Â Áú¹®À» ÇÏÀÚ Á¤À±Á¤Àº ¿ôÀ¸¸ç “Á¦ÀÏ ¸¹ÀÌ ¹Þ´Â °Í °°±ä ÇÏ´Ù”°í ´äÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >