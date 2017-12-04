¿¡¾îºÎ»ê Ã¤¿ë, ¼­·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥¡¦¡°¸éÁ¢ 6~7ÀÏ ÁøÇà¡±

|
|
|
|¡ã ¿¡¾îºÎ»êÀÌ 4ÀÏ ¿¡¾îºÎ»ê È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ¼·ùÀüÇü °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
¿¡¾îºÎ»êÀÌ 4ÀÏ ¿¡¾îºÎ»ê È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ¼·ùÀüÇü °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
¿¡¾îºÎ»ê ÃøÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ‘¼·ùÀüÇü °á°ú ¾È³»(12/4,18½Ã ÀÌÈÄ)’¶õ Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
¿¡¾îºÎ»êÀº ¼·ùÀüÇü °á°ú¸¦ 4ÀÏ ¿ÀÈÄ 18½Ã ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç 1Â÷ ¸éÁ¢Àº 12/6(¼ö)~12/7(¸ñ) ¾çÀÏ ÁøÇà ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ´Â È¨ÆäÀÌÁö ³» ÀÔ»çÁö¿ø/Á¶È¸→ÀüÇü°á°úÁ¶È¸¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¸éÁ¢ÀÚº° ¸éÁ¢ ÀÏÁ¤Àº ÀüÇü°á°úÁ¶È¸¿¡¼ °³º° È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >