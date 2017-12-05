¡®¼ºÃßÇà ³í¶õ¡¯ ¿ÂÀ¯, ´ç½Ã ¹ú¾îÁø »óÈ²Àº?..."Å¬·´¼­ ÃãÃß´ø ¿©¼º ´Ù¸® ¸¸Á³´Ù?"

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.5 È­ 12:35
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½ÂÀÎ 2017.12.05  
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¿ÂÀ¯´Â Áö³­ 8¿ù 12ÀÏ ¿ÀÀü 7½Ã 10ºÐ²² °­³²ÀÇ ÇÑ À¯¸í Å¬·´¿¡¼­ A¾¾ÀÇ Æ¯Á¤ºÎÀ§¸¦ ¼¼ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¸¸Áø ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ·Î Ã¼Æ÷ µÆ´Ù. °æÂûÀº 8¿ù 14ÀÏ ºÒ±¸¼Ó ±â¼Ò ÀÇ°ßÀ¸·Î ¿ÂÀ¯¸¦ °ËÂû¿¡ ¼ÛÄ¡ÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. 

ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ Áö³­ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘ÇÑ¹ãÀÇTV¿¬¿¹(ÀÌÇÏ ÇÑ¹ã)’¿¡¼­´Â ¿ÂÀ¯ÀÇ ¼ºÃßÇà ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁø Å¬·´°ú °æÂû¼­¸¦ Ã£Àº ¹Ù ÀÖ´Ù.

¿ÂÀ¯°¡ ¹æ¹®ÇÑ Å¬·´ ÇÑ °ü°èÀÚ´Â ´ç½Ã »óÈ²¿¡ ´ëÇØ “¿ì¸° ÀÌ Å×ÀÌºí À§¿¡¼­ ÃãÀ» Ãß±â ¶§¹®¿¡, ÀÌ°É ´Ù ¹«´ë¶ó°í ÇÑ´Ù”¸ç “¿ÂÀ¯ ¾¾°¡ ±× Å×ÀÌºí À§¿¡¼­ ÃãÀ» Ãß´ø ¿©ÀÚºÐ ´Ù¸®¸¦ ¿©·¯ Â÷·Ê Àâ¾Ò´ø °Í °°´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ Å¬·´Àº ¹æ¹®°´µéÀÌ Å×ÀÌºí À§¿¡¼­ ÃãÀ» Ãß´Â Æ¯ÀÌÇÑ ±¸Á¶¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Ù.

¶ÇÇÑ ´ç½Ã Ãâµ¿ÇÑ °æÂûÀº “ÇÇÇØ¿©¼ºÀÇ ³²ÀÚÄ£±¸°¡ ½Å°íÇß´Ù”¸ç “¿ÂÀ¯ ¾¾´Â ÃëÇÑ °Í °°Àºµ¥ ¾ÆÁÖ Á¡ÀÝ¾Ò´Ù. ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù°í, ÁË¼ÛÇÏ´Ù°í Çß´ø °Í °°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí, ¿ÂÀ¯´Â 4ÀÏ »þÀÌ´Ï °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ “Àú¸¦ ÀÀ¿øÇØÁÖ½Ã°í »ç¶ûÇØÁÖ½Å ÆÒ ¿©·¯ºÐ²² ¾È ÁÁÀº ¼Ò½ÄÀ¸·Î ½Ç¸Á½ÃÄÑµå·Á Áø½ÉÀ¸·Î ÁË¼ÛÇÏ´Ù”°í ÀÚÇÊ ÆíÁö¸¦ ½á °ÔÀçÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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