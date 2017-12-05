¡®±¹Á¤¿ø Æ¯È°ºñ ÀÇÈ¤¡¯ ÃÖ°æÈ¯, µ¹¿¬ °ËÂû ¼ÒÈ¯ ºÒÀÀ ¿Ö?...¡°¹ú½á ¼¼ ¹øÂ° ¿À¶ô°¡¶ô¡±

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ÇÑÆí, °ËÂûÀº ÃÖ ÀÇ¿øÀÌ Áö³ 2014³â 10¿ù °æÁ¦ºÎÃÑ¸® °â ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ Àå°ü ½ÃÀý ±¹°¡Á¤º¸¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ 1¾ï¿øÀ» ¼ö¼öÇÑ ÇøÀÇ(³ú¹°¼ö¼ö)¸¦ ¹Þ´Â ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ ¼ö»ç¸¦ ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ °ËÂûÀº ÀÌº´±â(±¸¼Ó) Àü ±¹Á¤¿øÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ 2014³â 10¿ù 1¾ï¿øÀ» ÃÖ ÀÇ¿ø¿¡°Ô °Ç³Þ´Ù´Â Áø¼úÀ» È®º¸ÇÑ »óÅÂ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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