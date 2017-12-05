¡®ÀÇ¿øÁ÷ ¹ÚÅ»¡¯ ÃÖ¸í±æÀÇ¿ø ¡°ÁË ÁöÀº »ç½Ç ¾ø±â¿¡ ºÎ²ô·´Áö ¾Ê´Ù¡±...¡®½É°æ±Û º¸´Ï'

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ÃÖ ÀÇ¿øÀº “±×°£ Àú¸¦ ¹Ï°í ¼º¿øÇØÁÖ½Å ¼ÛÆÄÁö¿ª À¯±ÇÀÚµé²² »çÁËÀÇ ¸»¾¸À» ¿Ã¸³´Ï´Ù. ±¹È¸ÀÇ¿øÁ÷Àº ÀÒ¾úÁö¸¸ °í¸¶¿ò¿¡ º¸´äÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±æÀ» Á¶¿ëÈ÷ °È°Ú½À´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “ÁË¼Û½º·¯¿î ¸¶À½Àº Å©Áö¸¸ Á¦°¡ ÁË¸¦ ÁöÀº »ç½ÇÀÌ ¾ø±â¿¡ ºÎ²ô·´Áö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù. ÇÕ¸®¼ºÀÌ ¶³¾îÁö´Â °øÁ÷¼±°Å¹ý ±ÔÁ¤µéÀº ¹Ù²î¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â ÇÊ¿ä¼ºÀ» È£¼ÒÇÕ´Ï´Ù” ¸ç “½Å³ä¿¡ µû¶ó ÀÔ´çÇÑ ±¹¹ÎÀÇ´çÀÌ ÁßµµÅëÇÕÀÇ »õ·Î¿î ±æÀ» Àß Ã£¾Æ°¡±æ ³·Àº ÀÚ¼¼·Î ¼Ò¸ÁÇÕ´Ï´Ù. ÁöÁöÀÚµéÀÇ Ãàº¹ÀÌ ÀÖÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí, ´ë¹ý¿ø 3ºÎ´Â °øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÃÖ ÀÇ¿ø¿¡°Ô ¹ú±Ý 200¸¸¿øÀ» ¼±°íÇÑ ¿ø½ÉÀ» È®Á¤Çß´Ù°í 5ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÇöÇà °øÁ÷¼±°Å¹ý»ó ¼±ÃâÁ÷ Á¤Ä¡ÀÎÀÌ °øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÅ ÀçÆÇ¿¡¼ 100¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹ú±ÝÇüÀ» È®Á¤¹ÞÀ¸¸é ÀÇ¿øÁ÷À» »ó½ÇÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¾Õ¼ ÃÖ ÀÇ¿øÀº Áö³ÇØ 4·13 ÃÑ¼±À» ¾ÕµÎ°í ¼±°Å»ç¹«¿øÀÌ ¾Æ´Ñ ÀÌ¸ð ¾¾¿¡ ¼±°Å¿îµ¿À» ´ë°¡·Î 200¸¸¿øÀ» °Ç³Ù ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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