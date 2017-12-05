¡®ÅÃ½Å¡¯ ±èÅÃ¿ë, ÏÚ ÀÔ´ë Àü ¹æ¼ÛÀ¸·Î »è¹ß °ø°³ ¡°°Ë»ö¾î 1À§ °¨µ¿¡±

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±èÅÃ¿ëÀº ¸¶Áö¸· ¹æ¼Û¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ ¿À¸¥ °ÍÀ» µÎ°í “ÁøÂ¥ °¨µ¿ÀÌ´Ù”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ¹÷Âù ±âºÐÀ» µå·¯³Â´Ù.
2005³â MBC°ÔÀÓ È÷¾î·ÎÀÇ Àü½ÅÀÎ POS¿¡ ÀÔ´ÜÇÑ ±èÅÃ¿ëÀº 2007³â Ã¹ MSL ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÏ¸ç ÀÌ¸§À» ¾Ë·È´Ù. ÈÆÈÆÇÑ ¿Ü¸ð¿Í ¶Ù¾î³ °æ±â½Ç·ÂÀ¸·Î ¸¹Àº ÆÒÀ» º¸À¯ÇÏ±âµµ Çß´Ù.
2008³â SKÅÚ·¹ÄÞ T1À¸·Î ÀÌÀûÇÑ ±èÅÃ¿ëÀº Å¬·´µ¥ÀÌ ¿Â¶óÀÎ MSL¿¡¼ ¿ì½ÂÇß´Ù. ÀÌÈÄ 2011-2012 ½ÃÁð¿¡¼´Â ÇÁ·Î¸®±×¿¡¼ ÇÑ ½ÃÁð 63½ÂÀÌ¶ó´Â ¿ª´ë ÃÖ´Ù½Â°ú MVP¸¦ ±â·ÏÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌÈÄ ±×´Â ½ºÅ¸Å©·¡ÇÁÆ®2·Î Á¾¸ñÀ» ÀüÈ¯ÇßÀ¸³ª ÀûÀÀ¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ´Ù 2013³â ÀºÅðÇß´Ù. ÀºÅð ÈÄ¿¡´Â ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV¿¡¼ ½ºÅ¸Å©·¡ÇÁÆ® °³ÀÎ ¹æ¼ÛÀ» ÁøÇàÇØ ¿Ô´Ù.
ÇÑÆí ±èÅÃ¿ëÀº 5ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ °³ÀÎ¹æ¼Û±¹ °øÁö¸¦ ÅëÇØ “±º´ë Àß ´Ù³à¿À°Ú½À´Ï´Ù. Ãæ¼º. »ç¶ûÇÕ´Ï´Ù”¶ó°í ¸¶Áö¸· ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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