ÆÇÃ»Ã», ÆÇºùºù ¾Æµé ·ç¸Ó¿¡ ½Ã´Þ¸®±âµµ¡¦¡°ùÛ ¾ÆÀÌµ¹ µ¥ºß ÁØºñÁß¡±

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ÇöÀç ÆÇºùºù µ¿»ý ÆÇÃ»Ã»Àº À§¿¡È ¿£ÅÍÅ×ÀÌ¸ÕÆ®¿¡¼ ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’ Ãâ½ÅÀÎ ¾ÈÇü¼·, ÀÌÀÇ¿õ°ú ÇÑ¼Ü¹äÀ» ¸ÔÀ¸¸ç ¿¬½À»ý »ýÈ°À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼Ò¼Ó»çÀÎ À§¿¡È ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â “ÆÇÃ»Ã»ÀÌ 1³âÂ° ¿¬½À ÁßÀÌ´Ù. Â÷±ÙÈ÷ ½Ç·ÂÀ» ½×°í ÀÖ´Â »óÈ²”ÀÌ¶ó¸ç “¾ÆÁ÷ µ¥ºß ³¯Â¥´Â Á¤ÇØÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù. Áß±¹°ú ÇÑ±¹À» ¿À°¡¸ç Æ®·¹ÀÌ´× ¹Þ°í ÀÖ´Â Áß”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÆÇÃ»Ã»Àº ÆÇºùºùÀÇ ³²µ¿»ýÀ¸·Î ÆÇºùºùº¸´Ù 19»ì ¾î¸®´Ù. ¿©±â¿¡ ÆÇºùºùÀÌ ³²µ¿»ý¿¡ ´ëÇÑ °¢º°ÇÑ ¾ÖÁ¤À» µå·¯³»¸ç ÆÇÃ»Ã»ÀÌ ÆÇºùºùÀÇ ¼û°ÜµÐ ¾ÆµéÀÌ¶õ ·ç¸Ó°¡ ¶°µ¹±âµµ Çß´Ù.
ÆÇºùºùÀº °ú°Å ÇÑ ¹æ¼Û¿¡¼ “³²µ¿»ýÀÌ ¸Å¿ì ¸ÚÀÖ´Ù. ¹ú½á Å°°¡ 190cm³ª µÈ´Ù”¸ç ³²µ¿»ý ÀÚ¶ûÀ» ÇØ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°±âµµ Çß´Ù.
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