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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.5 È­ 18:29
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ÆÇÃ»Ã», ÆÇºùºù ¾Æµé ·ç¸Ó¿¡ ½Ã´Þ¸®±âµµ¡¦¡°ùÛ ¾ÆÀÌµ¹ µ¥ºß ÁØºñÁß¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.05  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
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¼Ò¼Ó»çÀÎ À§¿¡È­ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â “ÆÇÃ»Ã»ÀÌ 1³âÂ° ¿¬½À ÁßÀÌ´Ù. Â÷±ÙÈ÷ ½Ç·ÂÀ» ½×°í ÀÖ´Â »óÈ²”ÀÌ¶ó¸ç “¾ÆÁ÷ µ¥ºß ³¯Â¥´Â Á¤ÇØÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù. Áß±¹°ú ÇÑ±¹À» ¿À°¡¸ç Æ®·¹ÀÌ´× ¹Þ°í ÀÖ´Â Áß”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÆÇÃ»Ã»Àº ÆÇºùºùÀÇ ³²µ¿»ýÀ¸·Î ÆÇºùºùº¸´Ù 19»ì ¾î¸®´Ù. ¿©±â¿¡ ÆÇºùºùÀÌ ³²µ¿»ý¿¡ ´ëÇÑ °¢º°ÇÑ ¾ÖÁ¤À» µå·¯³»¸ç ÆÇÃ»Ã»ÀÌ ÆÇºùºùÀÇ ¼û°ÜµÐ ¾ÆµéÀÌ¶õ ·ç¸Ó°¡ ¶°µ¹±âµµ Çß´Ù.

ÆÇºùºùÀº °ú°Å ÇÑ ¹æ¼Û¿¡¼­ “³²µ¿»ýÀÌ ¸Å¿ì ¸ÚÀÖ´Ù. ¹ú½á Å°°¡ 190cm³ª µÈ´Ù”¸ç ³²µ¿»ý ÀÚ¶ûÀ» ÇØ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°±âµµ Çß´Ù.

½ÇÁ¦·Î ÆÇÃ»Ã»Àº 190cm¿¡ ´ÞÇÏ´Â ÈÍÄ¥ÇÑ Å°¿Í ´©³ª¸¦ ´à¾Æ ³¯·ÆÇÏ°í ¶Ç·ÇÇÑ ÀÌ¸ñ±¸ºñ·Î Á¶°¢ ¹Ì³²ÀÌ¶ó´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ÆÇÃ»Ã»ÀÌ Á¶¸¸°£ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù°í º¸µµÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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