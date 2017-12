현대자동차, 러시아 월드컵 승리기원 슬로건 공모

▲ 현대자동차가 2018 러시아 월드컵을 맞아 승리기원 슬로건 공모전인 ‘Be There With Hyundai’를 실시한다.



현대차는 내년 2월28일까지 슬로건 공모를 진행한다. 4월 중 월드컵 출전 국가별 3개의 우수 슬로건을 선정해 5월에 최종 슬로건을 정할 방침이다.



최종 슬로건을 제안한 32명(국가별 1명)에게는 각자 응원하는 대표팀의 월드컵 경기를 관람할 수 있도록 경기 티켓, 호텔 숙박권, 항공권 등이 포함된 월드컵 경기 관람 패키지가 제공될 예정이다. 아울러 각 국가별 2, 3등 슬로건으로 선정된 제안자에게는 2018 러시아 월드컵 공인구와 현대 프리미엄 세트(레플리카 볼, 가방, 모자 등)가 제공된다.



