[Æ¯Â¡ÁÖ] »ï¼ºÁß°ø¾÷, 2³â ÀûÀÚ Àü¸Á¿¡ ±Þ¶ô¡¦¿ÃÇØ ¿µ¾÷¼Õ½Ç¸¸ 4900¾ï¿ø

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»ï¼ºÁß°ø¾÷Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ¿ÃÇØ ¿µ¾÷¼Õ½ÇÀÌ 4900¾ï¿ø, ¸ÅÃâ 7Á¶ 9000¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇÒ Àü¸ÁÀÌ¶ó°í °ø½ÃÇß´Ù. ¶Ç 2018³â ¿µ¾÷¼Õ½ÇÀº 2400¾ï¿ø, ¸ÅÃâ¾× 5Á¶ 1000¾ï¿øÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù.
ÀÌ°°Àº ´ë±Ô¸ð ¿µ¾÷¼Õ½Ç¿¡ ´ëÇØ È¸»çÃøÀº ¡â±¸Á¶Á¶Á¤ ¹× ºñ¿ë°¨Ãà ¸ñÇ¥´Þ¼º ½ÇÆÐ¿¡ µû¸¥ °íÁ¤ºñ ºÎ´ã Áõ°¡¿Í ÇâÈÄ ¸ÅÃâ¿ø°¡ Áõ°¡ºÐ ¡â¿ÃÇØ ¼öÁÖÇÑ ÀÏºÎ °ø»ç¿¡¼ ¿¹»óµÇ´Â ¼Õ½Ç Ãæ´ç±Ý ¡âÀÎ·Â ±¸Á¶Á¶Á¤¿¡ µû¸¥ À§·Î±Ý ¹× °Àç°¡ ÀÎ»ó¿¡ µû¸¥ ¿ø°¡Áõ°¡ µîÀ» ½ÇÀû¿¡ ¹Ý¿µÇÑ °á°ú¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² »ï¼ºÁß°ø¾÷Àº “Àç¹«±¸Á¶ °³¼±À» À§ÇØ ÁÖÁÖ¹èÁ¤ ÈÄ ½Ç±ÇÁÖ ÀÏ¹æ°ø¸ð ¹æ½ÄÀ¸·Î 1Á¶ 5Ãµ¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÇ À¯»óÁõÀÚ¸¦ 2018³â ÃÊ ¿Ï·á ÀÏÁ¤À¸·Î ÃßÁøÇÒ °èÈ¹”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
»ï¼ºÁß°ø¾÷ °ü°èÀÚ´Â “¿ÃÇØ ¸» ±âÁØ ¿¹»ó °¡¿ëÀÚ±ÝÀº 1Á¶3000¾ï¿øÀÌ°í ³»³â ÀÚ±Ý ¼öÁö´Â 9000¾ï¿ø ÈæÀÚ(¼ø Çö±ÝÀ¯ÀÔ)¸¦ ±â·ÏÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ±×·³¿¡µµ À¯»óÁõÀÚ¸¦ ÃßÁøÇÏ´Â °ÍÀº ³»³â¿¡ ¸¸±â°¡ µµ·¡ÇÏ´Â Â÷ÀÔ±ÝÀ» »óÈ¯ÇÏ°í ±ÝÀ¶±ÇÀÇ Ãß°¡ÀûÀÎ ¿©½Å Ãà¼Ò µî¿¡ ´ëÀÀÇÏ±â À§ÇÑ °Í”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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