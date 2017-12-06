¼¼°¡¿Íº´ ¿ÀÁø, 13³â°£ ¸ø °È´ø åü ÀÌÆ² ¸¸¿¡ ÀÏ¾î³µ´Ù? ...Ûö ¡°º´¿ø 1¾ï ¼Õ¹èÇÏ¶ó¡±

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|¡ã ¼¼°¡¿Íº´À» ¾Î´ø È¯ÀÚ°¡ º´¿ø ¿ÀÁøÀ¸·Î 13³â°£ °ÈÁö ¸øÇÑ ¾ÈÅ¸±î¿î »ç¿¬ÀÌ ¾Ë·ÁÁ³´Ù. SBS ´º½º ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
¼¼°¡¿Íº´À» ¾Î´ø È¯ÀÚ°¡ º´¿ø ¿ÀÁøÀ¸·Î 13³â°£ °ÈÁö ¸øÇÑ ¾ÈÅ¸±î¿î »ç¿¬ÀÌ ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
´ë±¸Áö¹ý ¹Î»ç11ºÎ´Â 6ÀÏ ¼¼°¡¿Íº´À» ¾Î°í ÀÖ´Â 20´ë ¿©¼º A ¾¾¿¡ B ´ëÇÐº´¿øÀÌ 1¾ï ¿øÀ» ¼ÕÇØ¹è»óÇÏ¶ó´Â °Á¦Á¶Á¤ ÆÇ°áÀ» ³»·È´Ù.
¾Õ¼ A ¾¾ÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â Áö³ 2015³â B ´ëÇÐº´¿ø ¹ýÀÎÀ» »ó´ë·Î µþÀÇ º´¸íÀ» ¿ÀÁøÇØ °ÞÀº ¼ÕÇØ¹è»ó ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù.
A ¾¾´Â 4»ìÀÌ µÇ´ø 2001³â B º´¿ø¿¡¼ ³ú¼º¸¶ºñ ÆÇÁ¤À» ¹Þ°í ¼öÂ÷·Ê ÀÔ¿øÀ» Çß´Ù. ÀÌÈÄ A ¾¾´Â Ä¡·á¿¡µµ °ÉÀ» ¼ö ¾ø¾ú°í °á±¹ ³úº´º¯ Àå¾Ö 1±Þ±îÁö ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌÈÄ 2012³â ¼¿ïÀÇ ÇÑ ´ëÇÐº´¿ø ¹°¸®Ä¡·á»ç°¡ “³ú º´º¯ÀÌ ¾Æ´Ñ °Í °°´Ù”¸ç A¾¾¿¡ ´ëÇØ ÀÇ¹®À» Á¦±â, ÀÇ·áÁøÀº ´ë±¸ÀÇ ´ëÇÐº´¿ø¿¡¼ ÃÔ¿µÇÑ MRI(ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó) »çÁøÀ» º» ÈÄ ‘¼¼°¡¿Íº´’ Áø´ÜÀ» ³»·È´Ù.
A ¾¾°¡ ¾Î°í ÀÖ´ø ¼¼°¡¿Íº´ÀÇ Á¤½Ä ¸íÄªÀº µµÆÄ ¹ÝÀÀ¼º ±ÙÀ°±äÀåÀÌ»óÀÌ´Ù.
A ¾¾ÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â “°ÈÁö ¸øÇÏ´ø µþÀÌ ¼¼°¡¿Íº´ Ä¡·áÁ¦¸¦ º¹¿ëÇÑ ÈÄ ÀÌÆ² ¸¸¿¡ ¹ÛÀ¸·Î °É¾î ³ª¿À´õ¶ó”¸ç 13³â°£ÀÇ °íÅë°ú ¾ÆÇÄÀÇ ½Ã°£À» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “10´ë ÀÒÀº ½Ã°£ °íÀÛ 1¾ïÀ¸·Î 13³âÀÇ º¸»óµÇ³ª” “¾à¹°¿¡ ±²ÀåÈ÷ Àßµè±â·Î À¯¸íÇÑ ¼¼°¡¿Íº´ÀÎµ¥ 13³â? ³Ê¹«Çß´Ù” µîÀÇ ¼ÕÇØ¹è»óÀÌ ÅÍ¹«´Ï ¾øÀÌ Àû´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¹Ý¸é “¼¼°¡¿Íº´ÀÌ Èñ±Í Áúº´ÀÌ¶ó Áø´ÜÀÌ ¾î·ÁÀ» ¼öµµ” “13³â Àü ÀÇÇÐ Áö½Ä°ú Áø´Ü ±â¹ýÀ¸·Î´Â »ó´çÈ÷ Áø´ÜÇÏ±â Èûµé¾úÀ» °Í °°³×¿ä” µîÀÇ ¿ÀÁøÇÑ º´¿øÀ» ¸ô¾Æ¼¼¿ìÁö ¸»ÀÚ´Â ÀÇ°ßµµ º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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