Á¶µÎ¼ø ¾ó±¼ ¡®¼º¹üÁËÀÚ ¾Ë¸²e¡¯ ÅëÇØ °ø°³µÉ ¿¹Á¤¡¦°ÅÁÖÁö µîµµ ÇÔ²² °ø°³ µÅ

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|¡ã Á¶±¹ Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÌ 6ÀÏ Ã»¿Í´ë ÆäÀÌ½ººÏ ¶óÀÌºê ÇÁ·ÎÀÎ ¡®11½Ã 50ºÐ Ã»¿Í´ëÀÔ´Ï´Ù¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇØ 3°³¿ù °£ °¡Àå ¸¹Àº Ã»¿ø µ¿ÀÇ¸¦ ¾òÀº ¡®Á¶µÎ¼ø Ãâ¼Ò ¹Ý´ë¡¯ Ã»¿ø¿¡ ´ëÇØ ´äÇß´Ù. ÆäÀÌ½ººÏ Ä¸Ã³.
Á¶±¹ Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÌ 6ÀÏ Ã»¿Í´ë ÆäÀÌ½ººÏ ¶óÀÌºê ÇÁ·ÎÀÎ ‘11½Ã 50ºÐ Ã»¿Í´ëÀÔ´Ï´Ù’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ 3°³¿ù °£ °¡Àå ¸¹Àº Ã»¿ø µ¿ÀÇ¸¦ ¾òÀº ‘Á¶µÎ¼ø Ãâ¼Ò ¹Ý´ë’ Ã»¿ø¿¡ ´ëÇØ ´äÇß´Ù.
Á¶ ¼ö¼®Àº ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ “Á¶µÎ¼ø¿¡ ´ëÇØ ¹«±âÂ¡¿ªÀ¸·Î Ã³¹úÀ» °ÈÇØ ´Þ¶ó´Â Àç½É Ã»±¸´Â ºÒ°¡´ÉÇÏÁö¸¸ 24½Ã°£ °ü¸® Ã¼°è¸¦ ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Á¶µÎ¼øÀº Áö³ 2008³â ¹Ì¼º³âÀÚÀÎ ÇÑ ¾Æµ¿À» ¼ºÆøÇàÇÏ°í Áõ°Å¸¦ ¾ø¾Ö°Ú´Ù°í »óÇØ¸¦ °¡ÇØ Â¡¿ª 12³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Æ ºÏºÎ Á¦2±³µµ¼Ò(¿¾ Ã»¼Û±³µµ¼Ò)¿¡¼ º¹¿ªÁßÀÌ´Ù.
´ç½Ã ´ë¹ý¿øÀº 2009³â Á¶¾¾ÀÇ °°£»óÇØ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ Â¡¿ª 12³âÇü°ú ÇÔ²² 7³â°£ ÀüÀÚ¹ßÂî ºÎÂø¸í·ÉÀ» ³»·È´Ù. ½Å»óÁ¤º¸ ¿ª½Ã 10³â°£ µî·ÏµÇ°í 5³â°£ °ø°³µÈ´Ù.
Á¶µÎ¼øÀÌ Ãâ¼ÒÇÑ Á÷ÈÄ ¾îµð¿¡ °ÅÁÖÇÏ´ÂÁö ¾î¶»°Ô »ý°å´ÂÁö µî Á¶µÎ¼øÀÇ °³ÀÎ ½Å»óÁ¤º¸´Â Á¤ºÎ¿¡¼ ¿î¿µÇÏ´Â ‘¼º¹üÁËÀÚ ¾Ë¸²e’¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ´Ù.
‘¼º¹üÁËÀÚ ¾Ë¸²e’ ¼ºñ½º´Â ¿©¼º°¡Á·ºÎ°¡ 2010³â 1¿ùºÎÅÍ ¿î¿µÀ» ½ÃÀÛÇÑ ¼ºñ½º·Î ±¹¹Î ´©±¸³ª ¼º¹üÁËÀÚ ½Å»óÁ¤º¸¸¦ ¿¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Á¶°Ç°Ë»öÀ» ÅëÇØ °ÅÁÖ Áö¿ª ÀÎ±ÙÀÌ³ª ÇÐ±³ ¹Ý°æ 1km ³»¿¡ »ç´Â ¼º¹üÁËÀÚÀÇ ½Å¿ø È®ÀÎµµ °¡´ÉÇÏ´Ù.
°ø°³µÇ´Â ¹üÁËÀÚ Á¤º¸´Â ÀÌ¸§, ³ªÀÌ, Å°, ¸ö¹«°Ô, ¾ó±¼°ú Àü½Å»çÁø µîÀÌ¸ç À§Ä¡ ÃßÀû ÀüÀÚÀåÄ¡ Âø¿ë ¿©ºÎ, ¼ºÆø·Â Àü°ú(ÁË¸í/È½¼ö), ÁÖ¹Îµî·Ï»ó ÁÖ¼Ò¿Í ½Ç°ÅÁÖÁö, ¼º¹üÁË ³»¿ë µîÀÌ´Ù.
‘¼º¹üÁËÀÚ ¾Ë¸²e’ ¼ºñ½º´Â ¿ÃÇØ ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ¿¡¼ ½Ç½ÃÇÑ ‘±¹¹ÎÀÌ °¡Àå »ç¶ûÇÏ´Â ´ëÇ¥ÀûÀÎ Á¤ºÎ Çõ½ÅÇàÁ¤¼ºñ½º’ ÅõÇ¥¿¡¼ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇßÀ» Á¤µµ·Î ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª ‘¼º¹üÁËÀÚ ¾Ë¸²e’ ¼ºñ½º°¡ À¯¸í¹«½ÇÇÏ´Ù´Â ÁöÀûµµ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ‘¼º¹üÁËÀÚ ¾Ë¸²e’ ¼ºñ½º¿¡ µî·ÏµÈ ¼º¹üÁËÀÚÀÇ °ÅÁÖÁö°¡ ½Ç°ÅÁÖÁö°¡ ¾Æ´Ñ ¾û¶×ÇÑ °÷À¸·Î ÀûÈù °æ¿ì°¡ ¸¹±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
µ¿±¹´ëÇÐ±³ °æÂûÇàÁ¤ÇÐ°ú ÀÌÀ±È£ ±³¼ö´Â “(¼º¹üÁËÀÚµéÀÌ) ÁÖ°ÅÀÌÀüÀ» ³Ê¹« ºó¹øÇÏ°Ô ÇÏ°í ÀÖ°í ÁÖ°Å°¡ ¾ÈÁ¤µÇÁö ¾Ê°í, ÀÚ¶û½º·¯¿ï °ÍÀÌ ¾ø´Â ÀÚ½ÅÀÇ À§Ä¡ Á¤º¸¸¦ Á¤È®ÇÏ°Ô ¸Å¹ø ½Å°íÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³·´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Á¶µÎ¼ø ¿ª½Ã Ãâ¼ÒÇÏ°Ô µÇ¸é ‘¼º¹üÁËÀÚ ¾Ë¸²e’ ¼ºñ½º¿¡ Á¤º¸°¡ µî·ÏµÈ´Ù. ÇÏÁö¸¸ Á¶µÎ¼øÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ °ÅÁÖÁö¸¦ ÇãÀ§·Î ±âÀçÇÏ°Å³ª ±âÀçµÈ °ÅÁÖÁö¿¡¼ ¸ô·¡ ÀÌ»ç¸¦ °¡¹ö¸± °æ¿ì Ã£À» ¹æ¹ýÀÌ ¾ø°Ô µÈ´Ù.
‘¼º¹üÁËÀÚ ¾Ë¸²e’´Â ¼º¹üÁËÀÚµéÀÇ °ÅÁÖÁö Á¤º¸¸¦ ¼öÁýÇØ °ø°³ÇÏÁö¸¸ ¼º¹üÁËÀÚµéÀÇ °ÅÁÖÁö ÀÚÃ¼¸¦ ¹ýÀûÀ¸·Î Á¦ÇÑÇÏÁö´Â ¾Ê±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÇÇÇØÀÚ °¡Á·ÀÌ µÎ·Á¿öÇÏ´Â Á¡µµ ¹Ù·Î ÀÌ·± Á¡ÀÌ´Ù.
¼º¹üÁËÀÚ »çÈÄ °ü¸®¿¡ ±¸¸ÛÀÌ ¶Õ·È´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ½ñ¾ÆÁöÀÚ Á¤Ä¡±ÇÀº ´ëÀÀÃ¥ ¸¶·Ã¿¡ °í½ÉÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾Õ¼ 2009³â ¹ý¹«ºÎ´Â Çü±â¸¦ ¸¶Ä¡°í Ãâ¼ÒÇÑ Æ¯Á¤ Èä¾Ç ¹üÁËÀÚ¿¡ ´ëÇØ ½Ã¼³¿¡ Ãß°¡ ¼ö¿ëÇÏ´Â ‘º¸È£¼ö¿ëÁ¦µµ’ µµÀÔÀ» °ËÅäÇßÁö¸¸ ÀÌÁß Ã³¹ú ³í¶õÀ» °ÞÀ¸¸ç ¹éÁöÈµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ·± ¿ì·Á¿¡ ´ëÇØ Á¶ ¼ö¼®Àº “»çÈ¸ Áß¿ä ¹üÁËÀÚ¿¡°Ô´Â Àü´ã º¸È£°üÂû°üÀÌ ÁöÁ¤ µÅ ÀÏ ´ë ÀÏ Àü´ã °ü¸®¸¦ 24½Ã°£ ÇÏ´Â Á¦µµ°¡ ÀÖ´Ù”¸ç “¿µ±¸È÷ °Ý¸®µÇ´Â °ÍÀº ¾Æ´ÏÁö¸¸ °ü¸®´Â ÀÌ·ïÁú Àü¸ÁÀÌ°í, ½ÇÈ¿¼ºÀ» ³ôÀÌ´Â ¹æ¾ÈÀ» °è¼Ó °ËÅäÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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