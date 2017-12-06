¡®»ï¼ºÁß°ø¾÷ ¼îÅ©¡¯¿¡ Çö´ëÁß°ø¾÷¡¤ÇÑÁøÁß°ø¾÷ µî Á¶¼±ÁÖ µ¿¹Ý ÇÏ¶ô

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6ÀÏ ÇÑ±¹°Å·¡¼Ò¿¡ µû¸£¸é »ï¼ºÁß°ø¾÷Àº Àü³¯º¸´Ù 28.89% ÇÏ¶ôÇÑ 8960¿ø¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ÀÌ³¯ »ï¼ºÁß°ø¾÷Àº ¿ÃÇØ ¿¬°á±âÁØ ¿µ¾÷¼Õ½ÇÀÌ 4900¾ï¿ø¿¡ ÀÌ¸¦ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÏ¸ç Àç¹«±¸Á¶ °³¼±À» À§ÇØ 1Á¶ 5Ãµ¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÇ À¯»óÁõÀÚ¸¦ ³»³â 5¿ùÃÊ±îÁö ¿Ï·áÇÒ °èÈ¹ÀÌ¶ó°í °³Àå Àü °ø½ÃÇß´Ù. ³»³â ¿¬°á±âÁØ ¿µ¾÷¼Õ½Ç ¿ª½Ã 2400¾ï¿ø Á¤µµ¶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.
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»ï¼ºÁß°ø¾÷ ¼îÅ©¿¡ Çö´ëÁß°ø¾÷(-6.21%), ÇÑÁøÁß°ø¾÷(-5.66%), Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±(-4.05%) ´ë¿ìÁ¶¼±ÇØ¾ç(-2.75%) µîµµ ÁÙÁÙÀÌ µ¿¹Ý ÇÏ¶ôÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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