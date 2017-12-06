¹®Èñ¿Á ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥, ¼ºÃßÇà ÀÎÁ¤¡¦ÇÇÇØÀÚ Ý« ¡°µþº¸°í ²É¹ì ¸ð¿å¡±

|
|
|
|¡ã °¡¼ö ¹®Èñ¿ÁÀÌ ¼Ò¼ÓµÈ ¼Ò¼Ó»çÀÇ ´ëÇ¥ ±è¸ð¾¾°¡ Áö³ 5ÀÏ °æÂû Á¶»ç¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ ¼Ò¼Ó»ç °¡¼ö¸¦ ¼ºÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ÀÎÁ¤Çß´Ù. JTBCÄ¸Ã³.
°¡¼ö ¹®Èñ¿ÁÀÌ ¼Ò¼ÓµÈ ¼Ò¼Ó»çÀÇ ´ëÇ¥ ±è¸ð¾¾°¡ Áö³ 5ÀÏ °æÂû Á¶»ç¿¡¼ ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ¸¦ ÀÎÁ¤Çß´Ù.
Áö³ 5ÀÏ 3½Ã°£ °æÂû Á¶»ç¿¡¼ ±è¾¾´Â ÇÇÇØÀÚ A¾¾¿¡ ´ëÇÑ ¼ºÃßÇàÀº ÀÎÁ¤ÇÏ³ª ¿¬¿¹È°µ¿ ¸í¸ñ 1¾ï¿© ¿øÀº °¡Á®°£ »ç½ÇÀÌ ¾ø´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
Áö³´Þ Æ®·ÎÆ® °¡¼ö A¾¾´Â ÀÚ½ÅÀÌ ¼ÓÇÑ ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥ ±è¾¾·ÎºÎÅÍ “³Ê¸¦ °®°í ½Í´Ù”, “³» ¿©ÀÚ°¡ µÅÁÖÁö ¾ÊÀ¸¸é Á×°Ú´Ù”, “¸ðÅÚ¿¡ °¡ÀÚ”µîÀÇ ¾ð¾îÆø·Â°ú ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇß´Ù°í Æø·ÎÇß´Ù. Æø·Î Á÷ÈÄ A¾¾´Â ±è¾¾¸¦ ¼ºÃßÇà ¹× »ç±âÇøÀÇ·Î °í¼ÒÇß´Ù.
ÀÌ¾î A¾¾´Â °¡¼ö ¹®Èñ¿Á¿¡°Ô ÀÌ °°Àº »ç½ÇÀ» ¸»Çß´Âµ¥ ¿ÀÈ÷·Á ¹®Èñ¿ÁÀÌ »ç°ÇÀ» °ø·ÐÈ ½ÃÅ°Áö ¸»¶ó°í °¿äÇÏ¸ç Çù¹ÚÇß´Ù°í ¹®Èñ¿Á ¿ª½Ã Çù¹Ú ¹× »ç±â·Î °í¼ÒÇß´Ù.
´ç½Ã ÇÇÇØÀÚ°¡ °ø°³ÇÑ ³ìÃë·Ï¿¡¼ ¹®Èñ¿ÁÀº “³×°¡ ´Ù ºÒ¾î¹ö¸®¸é ´Ù Á×´Â´Ù. »çÀå´ÔÀº Çü »ì°í ³ª¿À¸é µÇÁö¸¸ ³Ê³ª ½Ä±¸µé Å¸°ÝÀÌ ´õ Ä¿. ³Ê´Â °¡¼ö ÀÌ¸§ ÇÏ³ª ¸ø´ë. ³Ê µµ¿ÍÁÖ·Á´Ù Çö¹Ì ¾ð´Ïµµ ´ÙÄ£´Ù”¸ç “Áø½Ç ÇÏ³ª ±î¹ß·Á¼ ³ÊÈñ ¾Æ¹öÁö ¸¶À½ ¾ÆÇÁ°Ô ÇÏ´Â °Ô ÁÁ³Ä”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ÇÇÇØÀÚ¸¦ ¾Ð¹ÚÇß´Ù.
A¾¾´Â ÁÖÇö¹ÌÀÇ ¿À·£ ÆÒÀ¸·Î ÁÖÇö¹Ì¸¦ ÀÌ¸ð¶ó ºÎ¸£¸ç Àß µû¸¥ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. A¾¾¸¦ ¹®Èñ¿Á°ú ¿¬°á½ÃÄÑ ÁØ »ç¶÷ÀÌ ¹Ù·Î ÁÖÇö¹Ì¿´´Ù.
°í¼Ò¸¦ ´çÇÑ ¹®Èñ¿ÁÀº ´ç½Ã ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ “¾îÁ¦ ÀúÀÇ ÇÇ¼Ò ¼Ò½ÄÀÌ ¾ð·ÐÀ» ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁø ÈÄ ¸Å¿ì ´çÈ¤½º·¯¿î »óÈ²ÀÌ¸ç Èûµç ½Ã°£À» º¸³»°í ÀÖ´Ù”¸ç “°¡¿ä°è ¼±¹è·Î¼ ¾Æ³¢°í »ç¶ûÇÑ ÈÄ¹è¿¡°Ô µµ¿òÀÌ µÈ´Ù°í »ý°¢ÇØ ÇÑ ÀúÀÇ Á¶¾ðµéÀÌ ¼Åø·¶´ø °Í °°´Ù”°í ÇØ¸íÇßÀ¸³ª ÀÌ¹Ì ¿©·ÐÀº ½Î´ÃÇÏ°Ô ½ÄÀº µÚ¿´´Ù.
ÇöÀç A¾¾´Â º´¿øÀ» ¿À°¡¸ç Á¤½Å°ú Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÇÑÆí ÇÇÇØÀÚÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â “È®½ÇÈ÷ Ã³¹ú¹Þ±æ ¿øÇÏ°í ÇÕÀÇ´Â ¾ø´Ù. µþ´õ·¯ ²É¹ìÀÌ¶ó°í Çß´Âµ¥ ºÁÁÖ°í ½ÍÁö ¾Ê´Ù. ³¡±îÁö °¥ °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >