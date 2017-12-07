¡®¿É¼Ç¿­±â¡¯ ¹ÌÃ³ Áö¿ìÁö ¸øÇÑ ´ñ±Û ºÎ´ë ÈçÀû? ¡®ÀÇÈ¤ ÁõÆø¡¯..."ÁöÀûÇÏ´Ï »èÆ¢ÇÏ´õ¶ó"

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.7 ¸ñ 09:35
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.07  
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¡ã ´ñ±ÛºÎ´ë ¿î¿µ ÀÇÈ¤À» ¹Þ°í ÀÖ´Â ‘¿É¼Ç¿­±â’°¡ ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î 1À§¿¡ ¿Ã¶ó Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

 

‘±è¾îÁØÀÇ ´º½º°øÀå’ ÁøÇàÀÚ ±è¾îÁØÀÌ ´ñ±Û ºÎ´ë°¡ ¾ÆÁ÷µµ ¿î¿µ ÁßÀÎ Áõ°Å·Î ¼Ò¼Ó¿øµéÀÌ ‘¿É¼Ç¿­±â’¶ó´Â ±ÛÀÚ¸¦ ¹ÌÃ³ Áö¿ìÁö ¸øÇÑ ´ñ±ÛÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.

7ÀÏ tbs ±³Åë¹æ¼Û ‘±è¾îÁØÀÇ ´º½º°øÀå’¿¡¼­´Â ´ñ±Û ºÎ´ë ¿î¿µ ÀÇÈ¤¿¡ °üÇÑ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ±è¾îÁØÀº “¹Ý½Å¹ÝÀÇÇÏ´Â ºÐµé ¸¹Àºµ¥ Áõ°Å¶ó°í ÇÏ´Â °ÍÀ» °¡Á®¿Ô´Ù. Áö±Ý ³×ÀÌ¹ö°¡¼­ ÇÑ±Û·Î ‘¿É¼Ç¿­±â’ ³× ±ÛÀÚ¸¦ °Ë»ö¾î·Î ÃÄ¶ó. ±×¸®°í ¸Þ´ºÀÎ ‘½Ç½Ã°£ °Ë»ö’À» ´­·¯¶ó. °¢Á¾ ±â»ç¿¡ ´Þ¸° ´ñ±Û Áß ‘¿É¼Ç ¿­±â’¶ó´Â ´Ü¾î°¡ Æ÷ÇÔµÈ ´ñ±ÛÀÌ ÁÖ¸£¸¤ ³ª¿Â´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “ÀÌ°Ç ´Ù ´ñ±ÛºÎ´ë°¡ ¾´ ´ñ±ÛÀÌ´Ù. ´ñ±ÛÀ» ´Þ ¶§ À§¿¡¼­ Áö½Ã¸¦ ¹Þ¾Æ ÀÚ±â ¾ÆÀÌµð·Î Ä«ÇÇ¸¦ ÇØ¼­ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾Ò´Âµ¥ ±× ¾Õ¿¡ ‘¿É¼Ç ¿­±â’¶ó°íÇÏ´Â ³»¿ë°ú »ó°ü¾ø´Â °É °¡Á®°¡ ºÙÀÎ °Å´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.

½ÇÁ¦ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ³×ÀÌ¹ö¸¦ ÅëÇØ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ´ñ±ÛÀ» º¸¿©ÁÖ´Â ½Ç½Ã°£°Ë»ö¿¡ ‘¿É¼Ç¿­±â’¸¦ °Ë»öÇÏ¸é ´Ù¼öÀÇ ’¿É¼Ç¿­±â‘ Å°¿öµå°¡ ´Þ¸° ´ñ±ÛÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.

’¿É¼Ç¿­±â‘·Î °Ë»öµÈ ´ñ±Û¿¡´Â ‘¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É’À» ‘¹®Àç¾Ó’À¸·Î Ç¥ÇöÇÏ°í ‘»¡°»ÀÌ’ µî ÀÏºÎ ±Ø¿ì »çÀÌÆ®¿¡¼­ ÁÖ·Î »ç¿ëÇÏ´Â Ç¥ÇöÀÌ ´ã°Ü ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “³Ê¹« ¾îÀÌ¾ø´Ù” “¾îÁ¦µµ ¿É¼Ç¿­±â ´ñ±Û ¸¹ÀÌ ºÃ´Âµ¥ ÁöÀûÇÏ´Ï±î ¹Ù·Î ´ñ±Û »èÆ¢ÇÏ´õ¶ó” “ÇöÀç ¿É¼Ç¿­±â ±¤»è Áß” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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