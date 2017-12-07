¡®¿É¼Ç¿­±â¡¯ ¹ÌÃ³ Áö¿ìÁö ¸øÇÑ ´ñ±Û ºÎ´ë ÈçÀû? ¡®ÀÇÈ¤ ÁõÆø¡¯..."ÁöÀûÇÏ´Ï »èÆ¢ÇÏ´õ¶ó"

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ÀÌ¾î “ÀÌ°Ç ´Ù ´ñ±ÛºÎ´ë°¡ ¾´ ´ñ±ÛÀÌ´Ù. ´ñ±ÛÀ» ´Þ ¶§ À§¿¡¼ Áö½Ã¸¦ ¹Þ¾Æ ÀÚ±â ¾ÆÀÌµð·Î Ä«ÇÇ¸¦ ÇØ¼ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾Ò´Âµ¥ ±× ¾Õ¿¡ ‘¿É¼Ç ¿±â’¶ó°íÇÏ´Â ³»¿ë°ú »ó°ü¾ø´Â °É °¡Á®°¡ ºÙÀÎ °Å´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
½ÇÁ¦ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ³×ÀÌ¹ö¸¦ ÅëÇØ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ´ñ±ÛÀ» º¸¿©ÁÖ´Â ½Ç½Ã°£°Ë»ö¿¡ ‘¿É¼Ç¿±â’¸¦ °Ë»öÇÏ¸é ´Ù¼öÀÇ ’¿É¼Ç¿±â‘ Å°¿öµå°¡ ´Þ¸° ´ñ±ÛÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
’¿É¼Ç¿±â‘·Î °Ë»öµÈ ´ñ±Û¿¡´Â ‘¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É’À» ‘¹®Àç¾Ó’À¸·Î Ç¥ÇöÇÏ°í ‘»¡°»ÀÌ’ µî ÀÏºÎ ±Ø¿ì »çÀÌÆ®¿¡¼ ÁÖ·Î »ç¿ëÇÏ´Â Ç¥ÇöÀÌ ´ã°Ü ÀÖ´Ù.
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