Æ®·³ÇÁ ¡°¿¹·ç»ì·½ ÀÌ½º¶ó¿¤ ¼öµµ ÀÎÁ¤¡±...ÆøÅº ¼±¾ð ¿Ö? ¡°±âºÎÀÚ ¿ä±¸? ·¯½Ã¾Æ ½ºÄµµå È¸ÇÇ¿ë?¡±

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AFP Åë½Å¿¡ µû¸£¸é Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº 6ÀÏ ¹é¾Ç°ü ¿¬¼³À» ÅëÇØ ÀÌ·¯ÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº “ÀÌ½º¶ó¿¤Àº ´Ù¸¥ ¸ðµç ÀÚÁÖ±¹Ã³·³ ÀÚ±¹ÀÇ ¼öµµ¸¦ °áÁ¤ÇÒ ±Ç¸®¸¦ °¡Áø ÀÚÁÖ±¹ÀÌ´Ù”¸ç “ÀÌÁ¦ ¿¹·ç»ì·½À» ÀÌ½º¶ó¿¤ ¼öµµ·Î °ø½Ä ÀÎÁ¤ÇÒ ¶§”¶ó´Â °ø½Ä ÀÔÀåÀ» ÀüÇß´Ù.
¿¹·ç»ì·½Àº À¯´ë±³·ÀÌ½½¶÷±³·±âµ¶±³ 3°³ Á¾±³ÀÇ ¼ºÁö·Î, ÇöÀç ±¹Á¦¹ý»ó ¾î´À ±¹°¡¿¡µµ ¼ÓÇÏÁö ¾Ê´Â µµ½Ã´Ù. ±¹Á¦»çÈ¸´Â ¿¹·ç»ì·½ÀÇ ÁöÀ§¸¦ ÀÌ½º¶ó¿¤°ú ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ °£ ÆòÈÇù»óÀÇ ¸¶Áö¸· ´Ü°è¿¡¼ ÇÕÀÇµÅ¾ß ÇÑ´Ù´Â °ßÇØ¸¦ À¯ÁöÇØ¿Ô´Ù.
¹Ì±¹µµ 2°³ ±¹°¡ ÇØ¹ý(ÀÌ½º¶ó¿¤°ú ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎÀÇ °øÁ¸À» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â Á¤Ã¥)¿¡ µû¶ó ¿¹·ç»ì·½À» ¾î´À ±¹°¡ÀÇ ¼öµµ·Îµµ ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. 1995³â ÀÇÈ¸°¡ ¹Ì ´ë»ç°üÀ» ÅÚ¾Æºñºê¿¡¼ ¿¹·ç»ì·½À¸·Î ¿Å±â´Â ¹ý¾ÈÀ» Åë°ú½ÃÄ×Áö¸¸ ½ÃÇàÇÏÁö ¾Ê±âµµ Çß´Ù.
Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ·¯ÇÑ °áÁ¤À» ³»¸° ÀÌÀ¯¿¡ °üÇØ¼´Â ´Ù¾çÇÑ ÃßÃøÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ ¸ÅÃ¼ÀÇ º¸µµ¿¡ µû¸£¸é Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº ¸î¸î ½ÇÁ¦ º¸ÁÂÁøµé°ú ±âºÎÀÚÀÇ °·ÂÇÑ ¿ä±¸°¡ ÀÖ¾î ¼ö¿ëÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö°í ÀÖ´Ù. ¸¶ÀÌÅ© Ææ½º ºÎÅë·É°ú °øÈ´çÀÇ °Å¾× Çå±Ý ±âºÎÀÚÀÎ ¼¿´ø ¾Æµ¨½¼(¶ó½ºº£°¡½º »÷Áî±×·ì È¸Àå)µµ ÀÌ¿¡ Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÏ°¢¿¡¼´Â ‘·¯½Ã¾Æ ½ºÄµµé’ È¸ÇÇ¿ëÀÌ¶ó´Â ÁöÀûµµ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ö½ÌÅÏ À¯´ë°è¸¦ ÀÌ²ô´Â ÇÑ ¶øºñ´Â Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¼öµµ ÀÎÁ¤ µ¿±â¿¡ ÀÇ¹®À» ³ªÅ¸³»¸é¼ “±×ÀÇ Àü·Â¿¡ ºñÃç ´Ù¸¥ »ç¾ÈÀ¸·Î °ü½ÉÀ» µ¹¸®·Á´Â ¼ö¹ýÀÌ¸ç ·¯½Ã¾Æ Á¶»ç·ÎºÎÅÍ ¿ì¸®ÀÇ °ü½ÉÀ» µ¹¸®·Á ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ²¿Áý±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, Æ®·³ÇÁÀÇ ¼±¾ð ÈÄ ÀÌÁýÆ®, ÀÌ¶õ, ÅÍÅ° µîÀÌ ÀÕµû¶ó ºñ³¼º¸íÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç ÈÄÆøÇ³ÀÌ °Å¼¼´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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