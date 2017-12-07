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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.7 ¸ñ 13:45
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¡®³ë·®Áø °áÇÙÈ¯ÀÚ ¹ß»ý¡¯ Á¢ÃËÀÚ¸¸ 500¸í?...¼öÇè»ýµé ¡°ÇÐ¿ø¼­ Àû´çÇÑ Á¶Ä¡ ¾ÈÇß´Ù¡± ³í¶õ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.07  
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¼­¿ï ³ë·®Áø¿¡¼­ °áÇÙ È¯ÀÚ°¡ ¹ß»ýÇØ º¸°Ç ´ç±¹ÀÌ ±ä±ÞÁ¶»ç¸¦ Âø¼öÇß´Ù.

7ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ¼­¿ï ³ë·®ÁøÀÇ ´ëÇü °ø¹«¿ø ÇÐ¿ø¿¡ ´Ù³æ´ø 23»ì A¾¾´Â Áö³­´Þ 29ÀÏ °áÇÙ È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù.

A¾¾´Â 100¸í ÀÌ»óÀÌ µè´Â ´ëÇü °­ÀÇ½Ç¿¡¼­ ¼ö¾÷À» µé¾î Á¢ÃËÇÑ »ç¶÷¸¸ ¹«·Á 500¸í¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤¹Þ°í ÀÖ´Ù.

ÇöÀç A ¾¾´Â °Ý¸®µÅ Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

°áÇÙÀº Àü¿°¼ºÀÌ ¸Å¿ì °­ÇÑ Áúº´À¸·Î Àü¹®°¡µéÀº ´Ù¼ö°¡ ¸ð¿© °øºÎÇÏ´Â ¼öÇè»ýµé¿¡°Ô Ä¡¸íÀûÀÌ¶ó°í ÀÔÀ» ¸ðÀº´Ù.

°¡Á¤ÀÇÇÐ°ú ÇÑ ±³¼ö´Â “¼öÇè»ýµéÀº º¸Åë ¹ÐÆóµÈ °ø°£¿¡¼­ °øºÎÇÏ´Âµ¥, °áÇÙ È¯ÀÚ°¡ ±âÄ§ÇÏ¸é °áÇÙ±ÕÀÌ ÆÛÁö°Ô µÈ´Ù. °Ô´Ù°¡ ¸é¿ª·ÂÀÌ ÀúÇÏµÅÀÖ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¹®Á¦´Â ´çÀå Á¢ÃË ´ë»óÀÚµéÀÇ °¨¿° ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇØ¾ß ÇÏÁö¸¸ ¼öÇè»ýµéÀº Á¦´ë·Î ¾È³»Á¶Â÷ ¹ÞÁö ¸øÇß´Ù¸ç ºÒ¾ÈÀ» È£¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.

ÇÐ»ýµéÀº ÀÏºÎ ¼ö°­»ý¿¡°Ô °Ë»ç¸¦ ¹ÞÀ¸¶ó´Â ¹®ÀÚ ÇÑ ÅëÀ» º¸³½ °Ô ÀüºÎ¿´´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¹®ÀÚ ³»¿ë¿¡´Â ‘Àü¿°µÆÀ» °¡´É¼ºÀÌ Å©Áö ¾Ê´Ù’´Â ³»¿ëÀ» ´ã¾Æ Àü¼ÛÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

ÇÑ ¼öÇè»ýÀº “Àû´çÈ÷ Á¶Ä¡¸¦ ¾È ÇÑ °ÅÀÝ¾Æ¿ä”¶ó¸ç “Á¦°¡ ¸ð¸£°í ÀÖ¾ú´Ù´Â °ÍÀº(¸»ÀÌ ¾ÈµÈ´Ù)”°í ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí, ÇÐ¿øÀº ¼öÇè»ýÀÇ µ¿¿ä°¡ ¿ì·ÁµÅ º¸°Ç´ç±¹ÀÇ Áö½Ã¸¦ Ãæ½ÇÈ÷ µû¶úÀ» »ÓÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.

Áúº´°ü¸®º»ºÎ´Â ÇöÀç °¨¿° °Ë»ç¿Í ¿ªÇÐÁ¶»ç¸¦ ÅëÇØ °áÇÙÀÌ ¾îµð±îÁö Àü¿°µÆ´ÂÁö ÆÄ¾ÇÇÏ´Â ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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