´ë¹Ú Á¶Áü ¡®ÆòÃ¢ ½º´ÏÄ¿Áî¡¯ ¿¹¾à ¿À´Ã(7ÀÏ)±îÁö¡¦¡°½ÃÁß°¡º¸´Ù 70%°¡±îÀÌ Àú·ÅÇØ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.7 ¸ñ 13:45
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½ÂÀÎ 2017.12.07  
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¼±Ç³ÀûÀÎ ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´ø ‘ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù’¿¡ ÀÌ¾î ‘ÆòÃ¢ ½º´ÏÄ¿Áî’°¡ »çÀü ¿¹¾à¿¡ µé¾î°¬´Ù.

·Ôµ¥¹éÈ­Á¡Àº Áö³­ 1ÀÏºÎÅÍ ‘ÆòÃ¢ ½º´ÏÄ¿Áî’ »çÀü ¿¹¾àÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. 6ÀÏ±îÁö ‘ÆòÃ¢ ½º´ÏÄ¿Áî’ »çÀü ¿¹¾àÀÚ´Â 2¸¸¸íÀ» ³Ñ¾î¼¹À¸¸ç ¿¹¾à ¹°·®Àº 3¸¸ ÄÓ·¹¸¦ ³Ñ¾î¼¹´Ù.

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