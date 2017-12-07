´ë¹Ú Á¶Áü ¡®ÆòÃ¢ ½º´ÏÄ¿Áî¡¯ ¿¹¾à ¿À´Ã(7ÀÏ)±îÁö¡¦¡°½ÃÁß°¡º¸´Ù 70%°¡±îÀÌ Àú·ÅÇØ¡±

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¼±Ç³ÀûÀÎ ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´ø ‘ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù’¿¡ ÀÌ¾î ‘ÆòÃ¢ ½º´ÏÄ¿Áî’°¡ »çÀü ¿¹¾à¿¡ µé¾î°¬´Ù.
·Ôµ¥¹éÈÁ¡Àº Áö³ 1ÀÏºÎÅÍ ‘ÆòÃ¢ ½º´ÏÄ¿Áî’ »çÀü ¿¹¾àÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. 6ÀÏ±îÁö ‘ÆòÃ¢ ½º´ÏÄ¿Áî’ »çÀü ¿¹¾àÀÚ´Â 2¸¸¸íÀ» ³Ñ¾î¼¹À¸¸ç ¿¹¾à ¹°·®Àº 3¸¸ ÄÓ·¹¸¦ ³Ñ¾î¼¹´Ù.
‘ÆòÃ¢ ½º´ÏÄ¿Áî’´Â ·Ôµ¥¹éÈÁ¡ÀÌ ‘ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù’¿¡ ÀÌ¾î ÁÁÀº Ç°ÁúÀÇ »óÇ°À» ÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡°Ý¿¡ ¼±º¸ÀÌ±â À§ÇØ ±âÈ¹ÇÑ ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈ ±â³ä Á¦Ç°ÀÌ´Ù. Ãµ¿¬ ¼Ò°¡Á× ¼ÒÀç·Î Á¦ÀÛµÇ¸ç ½Å¹ß µÚÃà¿¡ ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀÇ ½½·Î°Ç ‘Passion Connected’°¡ »õ°ÜÁ³´Ù.
ÆòÃ¢ ½º´ÏÄ¿ÁîÀÇ °¡°ÝÀº 1ÄÓ·¹¿¡ 5¸¸¿øÀÌ¸ç ¼Ò°¡Á× ¼ÒÀçÀÇ ´Ù¸¥ ½º´ÏÄ¿Áî¿Í ºñ±³ÇÏ¸é 50~70% °¡±îÀÌ Àú·ÅÇÑ °¡°ÝÀÌ´Ù.
»çÀü ¿¹¾àÀº 1ÀÏºÎÅÍ 7ÀÏ±îÁö ÁøÇàµÇ¸ç 1ÀÎ´ç 2ÄÓ·¹±îÁö ¿¹¾àÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Á¤µ¿Çõ ·Ôµ¥¹éÈÁ¡ »óÇ°º»ºÎÀåÀº “ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀÇ ¼º°øÀû °³ÃÖ¿¡ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ »óÇ°À» ±âÈ¹ÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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