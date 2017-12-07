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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.7 ¸ñ 17:34
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¡®°áÇÙ¡¯ ³ë·®Áø ÇÐ¿ø°¡ ÈÛ¾µ±î ¿ì·Á È®»ê¡¦¡®ÈÄÁø±¹º´¡¯ °áÇÙ ¹ßº´·ü OECD 1À§ ÇÑ±¹
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.07  
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¼­¿ï ³ë·®Áø ÇÐ¿ø°¡¿¡ °áÇÙ È®Áø È¯ÀÚ°¡ ¹ß»ýÇÏ¸ç º¸°Ç ´ç±¹ÀÌ ±ä±Þ Á¶»ç¿¡ ³ª¼± °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

YTNÀº ¼­¿ï ³ë·®ÁøÀÇ ´ëÇü °ø¹«¿ø ÇÐ¿ø¿¡ ´Ù´Ï´ø 23»ì A¾¾°¡ Áö³­´Þ 29ÀÏ °áÇÙ È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù°í º¸µµÇß´Ù. Æ¯È÷ A¾¾´Â ³ë·®ÁøÀÇ ´ëÇü °ø¹«¿ø ÇÐ¿ø¿¡¼­ ¿©·¯ °­ÀÇ¸¦ µé¾úÀ¸¸ç A¾¾¿Í Á¢ÃËÇÑ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â »ç¶÷Àº 5¹é¿©¸í¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

°áÇÙÀº °áÇÙ±Õ¿¡ ÀÇÇÑ ¸¸¼º °¨¿°ÁõÀ¸·Î °ú·Î·½ºÆ®·¹½º·¿µ¾ç ºÒ±ÕÇü µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î ¹ß»ýÇÑ´Ù. °áÇÙ È¯ÀÚ°¡ ±âÄ§À» ÇÏ¸é °ø±âÁßÀ¸·Î °áÇÙ±ÕÀÌ ¹èÃâµÇ¸ç ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÌ °¨¿°µÇ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÆÛÁø´Ù.

A¾¾°¡ ¿©·¯ ´ëÇü °­ÀÇ¸¦ ¼ö°­ÇÑµ¥´Ù ³ë·®ÁøÀº ¼öÇè»ýµéÀÌ ¸ô·Á ÀÖ´Â °÷ÀÎ ¸¸Å­ °áÇÙÀÌ ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ÆÛÁúÁöµµ ¸ð¸¥´Ù´Â ºÒ¾È°¨ÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

°áÇÙÀº ‘ÈÄÁø±¹º´’À¸·Î ºÒ¸®¸ç ÀÌÁ¦ ¿ì¸® »çÈ¸¿¡¼­ ¸ð½ÀÀ» °¨Ãè´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â ÀÌµéÀÌ ¸¹´Ù. ±×·¯³ª 2015³â Åë°èÃ» ±âÁØ ¿ì¸®³ª¶ó´Â OECD ±¹°¡ Áß °áÇÙ ¹ßº´·üÀÌ °¡Àå ³ô´Ù.

Áúº´°ü¸®º»ºÎ´Â Áö³­ 2007³âºÎÅÍ 2016³â±îÁö 10³â°£ ±¹³»¿¡¼­ 35¸¸4150¸íÀÇ °áÇÙ È¯ÀÚ°¡ ¹ß»ýÇßÀ¸¸ç ¸Å³â 3¸¸ ¸í ÀÌ»óÀÇ °áÇÙÈ¯ÀÚ°¡ ½Å±Ô º¸°í µÇ°í ÀÖ´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.

¼­¿ï½ÃÀÇ Á¶»ç¿¡¼­ Áö³­ 2016³âÀ» ±âÁØÀ¸·Î °áÇÙ È¯ÀÚ°¡ 5769¸í ¹ß»ýÇßÀ¸¸ç ÀÌÁß 323¸íÀÌ »ç¸ÁÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. 2015³â ¼­¿ï½Ã°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ Åë°è ÀÚ·á¿Í ºñ±³ÇÏ¸é ½Å±ÔÈ¯ÀÚ´Â 2015³â 6011¸í¿¡¼­ 2016³â 5769¸íÀ¸·Î 300¿©¸í Á¤µµ ÁÙ¾úÀ¸³ª »ç¸ÁÀÚ´Â ¿ÀÈ÷·Á 315¸í¿¡¼­ 323¸íÀ¸·Î 8¸í Áõ°¡Çß´Ù.

ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÀÌÀç°© ÇÑ¸²´ë°­³²¼º½Éº´¿ø °¨¿°³»°ú ±³¼ö´Â “ÁúÈ¯ °¨¿°º´ÀÌ¶ó´Â °Í ÀÚÃ¼°¡ º»ÀÎÀÌ Áõ»óÀÌ ÀÖÀ» ¶§ »¡¸® °Ë»çÇÏ°í È®ÁøÀÌ µÆÀ¸¸é Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾Æ¾ß ÇÏ´Âµ¥ °æÁ¦ÀûÀÎ ¹®Á¦¶óµçÁö ½ÅºÐÀûÀÎ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù”¸é¼­ “ÀÏ´Ü È£Èí±â Áõ»óÀÌ ÀÖ´Â ºÐµéÀº »¡¸® ¸¶½ºÅ©¸¦ ¾²´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. ±âÄ§ÀÌ³ª ¹ß¿­ÀÌ³ª ÀÌ·± °Ô 2ÁÖ ÀÌ»ó Áö¼ÓµÇ¸é °áÇÙ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Â °Å´Ï±î º´¿ø¿¡ °¡¼­ Áø´ÜÀ» ¹Þ¾Æ¾ßÇÑ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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