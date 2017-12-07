¡®°áÇÙ¡¯ ³ë·®Áø ÇÐ¿ø°¡ ÈÛ¾µ±î ¿ì·Á È®»ê¡¦¡®ÈÄÁø±¹º´¡¯ °áÇÙ ¹ßº´·ü OECD 1À§ ÇÑ±¹

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YTNÀº ¼¿ï ³ë·®ÁøÀÇ ´ëÇü °ø¹«¿ø ÇÐ¿ø¿¡ ´Ù´Ï´ø 23»ì A¾¾°¡ Áö³´Þ 29ÀÏ °áÇÙ È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù°í º¸µµÇß´Ù. Æ¯È÷ A¾¾´Â ³ë·®ÁøÀÇ ´ëÇü °ø¹«¿ø ÇÐ¿ø¿¡¼ ¿©·¯ °ÀÇ¸¦ µé¾úÀ¸¸ç A¾¾¿Í Á¢ÃËÇÑ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â »ç¶÷Àº 5¹é¿©¸í¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
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°áÇÙÀº ‘ÈÄÁø±¹º´’À¸·Î ºÒ¸®¸ç ÀÌÁ¦ ¿ì¸® »çÈ¸¿¡¼ ¸ð½ÀÀ» °¨Ãè´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â ÀÌµéÀÌ ¸¹´Ù. ±×·¯³ª 2015³â Åë°èÃ» ±âÁØ ¿ì¸®³ª¶ó´Â OECD ±¹°¡ Áß °áÇÙ ¹ßº´·üÀÌ °¡Àå ³ô´Ù.
Áúº´°ü¸®º»ºÎ´Â Áö³ 2007³âºÎÅÍ 2016³â±îÁö 10³â°£ ±¹³»¿¡¼ 35¸¸4150¸íÀÇ °áÇÙ È¯ÀÚ°¡ ¹ß»ýÇßÀ¸¸ç ¸Å³â 3¸¸ ¸í ÀÌ»óÀÇ °áÇÙÈ¯ÀÚ°¡ ½Å±Ô º¸°í µÇ°í ÀÖ´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
¼¿ï½ÃÀÇ Á¶»ç¿¡¼ Áö³ 2016³âÀ» ±âÁØÀ¸·Î °áÇÙ È¯ÀÚ°¡ 5769¸í ¹ß»ýÇßÀ¸¸ç ÀÌÁß 323¸íÀÌ »ç¸ÁÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. 2015³â ¼¿ï½Ã°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ Åë°è ÀÚ·á¿Í ºñ±³ÇÏ¸é ½Å±ÔÈ¯ÀÚ´Â 2015³â 6011¸í¿¡¼ 2016³â 5769¸íÀ¸·Î 300¿©¸í Á¤µµ ÁÙ¾úÀ¸³ª »ç¸ÁÀÚ´Â ¿ÀÈ÷·Á 315¸í¿¡¼ 323¸íÀ¸·Î 8¸í Áõ°¡Çß´Ù.
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