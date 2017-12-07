¡®°áÈ¥¡¯ Á¤ÀÎ¿µ, ¿îµ¿ ½ÃÀÛÇÑ ÀÌÀ¯´Â °Ç°­ Àû½ÅÈ£ ¶§¹®? ¡°°Ç°­ È¸º¹ÀÌ ÃÖ¿ì¼±¡±

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Á¤ÀÎ¿µ(33) ¾Æ³ª¿î¼°¡ 29ÀÏ ¼¿ï ½Å¶óÈ£ÅÚ¿¡¼ 8»ì ¿¬»óÀÇ »ç¾÷°¡ ¹Ú¸ð(41)¾¾¿Í °áÈ¥ÇÑ´Ù.
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Á¤ÀÎ¿µÀº 2011³â KBS N ½ºÆ÷Ã÷¿¡ ÀÔ»çÇØ ‘¸íºÒÇãÀü’, ‘¶ó¸®°¡ ¼î’, ‘2013/2014 ½ºÆä¼È V’ µîÀÇ ÁøÇàÀÚ·Î È°¾àÇÏ´Ù°¡ ÀÌÈÄ ÇÁ¸®·£¼·Î ÀüÇâÇß´Ù.
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