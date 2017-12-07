ÀÌÃ»¿¬, ÀÎÃµ±³À°°¨Á÷ »ó½Ç¡¦Â¡¿ª 6³â¡¤¹ú±Ý3¾ï¿ø È®Á¤

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.7 ¸ñ 17:34
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÇÐ±³ ÀÌÀü °ø»ç ½Ã°ø±ÇÀ» ´ë°¡·Î °Ç¼³¾÷Ã¼·ÎºÎÅÍ 3¾ï¿ø´ëÀÇ ³ú¹°À» ¹ÞÀº ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÀÌÃ»¿¬(63¡¤±¸¼Ó¼ö°¨) ÀÎÃµ½Ã±³À°°¨ÀÌ ´ë¹ý¿ø¿¡¼­ ½ÇÇüÀ» ¼±°í ¹ÞÀ¸¸ç ±³À°°¨Á÷À» »ó½ÇÇÏ°Ô µÆ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

ÇÐ±³ ÀÌÀü °ø»ç ½Ã°ø±ÇÀ» ´ë°¡·Î °Ç¼³¾÷Ã¼·ÎºÎÅÍ 3¾ï¿ø´ëÀÇ ³ú¹°À» ¹ÞÀº ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÀÌÃ»¿¬(63·±¸¼Ó¼ö°¨) ÀÎÃµ½Ã±³À°°¨ÀÌ ´ë¹ý¿ø¿¡¼­ ½ÇÇüÀ» ¼±°í ¹ÞÀ¸¸ç ±³À°°¨Á÷À» »ó½ÇÇÏ°Ô µÆ´Ù.

´ë¹ý¿ø 2ºÎ(ÁÖ½É °í¿µÇÑ ´ë¹ý°ü)´Â 7ÀÏ Æ¯Á¤¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý µî ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÀÌ ±³À°°¨¿¡°Ô Â¡¿ª 6³â¿¡ ¹ú±Ý 3¾ï¿ø, ÃßÂ¡±Ý 4¾ï 2Ãµ¸¸¿øÀ» ¼±°íÇÑ ¿ø½ÉÀ» È®Á¤Çß´Ù.

±³À°°¨Àº ¼±°Å¹ýÀÌ³ª Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹ÝÀ¸·Î ¹ú±Ý 100¸¸¿ø ÀÌ»óÀ» ¹Þ°Å³ª ´Ù¸¥ ¹üÁË·Î ±Ý°í ÀÌ»óÀÇ ÇüÀ» ¹ÞÀ» °æ¿ì ±¹°¡°ø¹«¿ø¹ý¿¡ µû¶ó Á÷À§¸¦ »ó½ÇÇÏ°Ô µÇ¾îÀÖ´Ù.

ÀÌ Àü ±³À°°¨Àº Áö³­ 2015³â 6¿ùºÎÅÍ 7¿ù »çÀÌ ÀÎÃµÀÇ ÇÑ ÇÐ±³¹ýÀÎ ¼Ò¼Ó °íµîÇÐ±³ 2°÷ÀÇ ½ÅÃà ÀÌÀü °ø»ç ½Ã°ø±ÇÀ» ³Ñ±â´Â ´ë°¡·Î ¸ð °Ç¼³¾÷Ã¼ ÀÌ»ç µî 2¸í¿¡°Ô¼­ 3¾ï¿øÀ» ¹ÞÀº ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.

¶Ç Áö³­ 2014³â 2¿ùºÎÅÍ 4¿ù±îÁö ÀÎÃµ½Ã±³À°°¨¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ¼±°ÅÈ«º¸¹° Á¦ÀÛ¾÷ÀÚ¿Í À¯¼¼Â÷·® ¾÷ÀÚ¿¡°Ô °è¾àÀ» ´ë°¡·Î °¢°¢ 4Ãµ¸¸¿ø°ú 8Ãµ¸¸¿øÀ» Çö±ÝÀ¸·Î ¹ÞÀ¸¸ç ºÒ¹ý Á¤Ä¡ÀÚ±ÝÀ» Ã¬±ä ÇøÀÇµµ ¹Þ¾Ò´Ù.

¿©±â¿¡ Áö³­ 2014³â 5¿ùºÎÅÍ 7¿ù±îÁö´Â ¼±°Å °øº¸¹°À» ´Ù½Ã Á¦ÀÛÇÏ´Â ºñ¿ë 8Ãµ¸¸¿ø°ú ¼±°Å¿¬¶ô¼ÒÀå 11¸íÀÇ ÀÎ°Çºñ 1100¸¸¿ø µî ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ È¸°è º¸°í¸¦ ´©¶ôÇÑ ÇøÀÇµµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

1½ÉÀº ÀÌ°°Àº ÇøÀÇ¸¦ À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤ÇÏ°í Â¡¿ª 8³â¿¡ ¹ú±Ý 3¾ï¿øÀ» ¼±°íÇß´Ù. 2½É ¿ª½Ã Â¡¿ªÇüÀÌ ¼±°í µÆÀ¸³ª “³ú¹°¼ö¼ö°¡ ±³À°ÇàÁ¤ ÀÚÄ¡¸¦ ±×¸£Ä¡´Â ºÎÁ¤ÇÑ Ã³»ç±îÁö´Â ÀÌ¸£Áö ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç Â¡¿ª 6³â ÇüÀ¸·Î °¨ÇüµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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