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6ÀÏ tbs ±³Åë¹æ¼Û ‘±è¾îÁØÀÇ ´º½º°øÀå’¿¡¼´Â ´ñ±ÛºÎ´ë ¿î¿µ°ú °ü·ÃÇÑ Á¦º¸ ³»¿ëÀ» ´Ù·ð´Ù.
ÀÌ³¯ DJ ±è¾îÁØÀº “Æ¯Á¤ ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ Áö½Ã¸¦ ¹Þ¾Æ È°µ¿ÇÏ´Â ´ñ±Û ºÎ´ë ¼Ò¼Ó¿øµéÀº ‘¿É¼Ç¿±â’¶ó´Â ±ÛÀÚ¸¦ Áö¿ìÁö ¸øÇÏ°í ´ñ±ÛÀ» ³²°å´Ù”¸ç ”°¢Á¾ ±â»ç¿¡ ´Þ¸° ´ñ±Û Áß ‘¿É¼Ç ¿±â’¶ó´Â ´Ü¾î°¡ Æ÷ÇÔµÈ ´ñ±ÛÀÌ ÁÖ¸£¸¤ ³ª¿Â´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “Áö·ÉÀ» ³»¸®´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÃøµÇ´Âµ¥, ‘¿É¼Ç ¿±â’¸¦ »èÁ¦ÇÏ°í º¹»çÇØ¼ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾Æ¾ßÇÏ´Âµ¥ ÀÌ °°Àº ½Ç¼ö¸¦ ÇÑ °ÍÀ¸·Î, ÄÄÇ»ÅÍ¿¡ ÀÍ¼÷ÇÏÁö ¾ÊÀº °í¿¬·É´ë ³ë³âÃþÀÌ ´ñ±ÛºÎ´ëÀÏ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û ÈÄ ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº ‘¿É¼Ç¿±â’ ´ñ±ÛÀÌ ºü¸£°Ô »èÁ¦µÇ°í ÀÖ´Ù°í ¾Ë·È´Ù.
½ÇÁ¦ ÀÌ³¯ ¹æ¼Û ÈÄ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú °ü·ÃµÈ ±â»ç¿¡ 15390°³ÀÇ ÀüÃ¼ ´ñ±Û Áß 1998°³ÀÇ ´ñ±ÛÀÌ »èÁ¦µÆ´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ ±â»ç¿¡¼µµ 1657°³ÀÇ ÀÛ¼ºÀÚ ´ñ±ÛÀÌ »èÁ¦µÈ ¸ð½ÀÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌÃ³·³ 1000°³ ÀÌ»óÀÇ ´ñ±ÛÀÌ ÇÑ²¨¹ø¿¡ »èÁ¦µÇ´Â °æ¿ì´Â ÀÌ·ÊÀûÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ ³×Æ¼ÁðµéÀº ÀÌ³¯ ³í¶õÀÌ µÈ ‘¿É¼Ç¿±â’ ´ñ±ÛºÎ´ë ÀÇÈ¤°ú °ü·ÃÇØ Áõ°Å¸¦ ¾ø¾Ö·Á ÇØ´ç ´ñ±ÛÀ» »èÁ¦ÇÏ°í ÀÖ´Â°Ô ¾Æ´Ï³Ä´Â ÀÇÈ¤À» Á¦±âÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ‘¿É¼Ç¿±â ¼ºÁö¼ø·Ê¸¦ ¿Ô´Ù’´Â ÀÕµû¸¥ ´ñ±ÛÀ» ³²±â´Â ÁøÇ³°æÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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