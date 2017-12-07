¿ì·Á ¼Ó Æ®·³ÇÁÀÇ ¡®Ä£ÀÌ½º¶ó¿¤¡¯ Çàº¸¡¦¡°À¯³×½ºÄÚ Å»Åð¡æ¿¹·ç»ì·½ ¼öµµ ÀÎÁ¤¡±

|
|
|
|¡ã µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ 6ÀÏ ¿¹·ç»ì·½À» ÀÌ½º¶ó¿¤ÀÇ ¼öµµ·Î ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù°í °ø½Ä ¼±¾ðÇÏ¸ç ÀÌ½º¶ó¿¤ ÁÖÀç ¹Ì±¹ ´ë»ç°üÀ» ÅÚ¾Æºñºê¿¡¼ ¿¹·ç»ì·½À¸·Î ÀÌÀüÇÒ °ÍÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÇ Ä£ÀÌ½º¶ó¿¤ Çàº¸°¡ ¿ì·Á¸¦ ³º°í ÀÖ´Ù.
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº 6ÀÏ ¿¹·ç»ì·½À» ÀÌ½º¶ó¿¤ÀÇ ¼öµµ·Î ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù°í °ø½Ä ¼±¾ðÇÏ¸ç ÀÌ½º¶ó¿¤ ÁÖÀç ¹Ì±¹ ´ë»ç°üÀ» ÅÚ¾Æºñºê¿¡¼ ¿¹·ç»ì·½À¸·Î ÀÌÀüÇÒ °ÍÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº “¿¹·ç»ì·½Àº ´ÜÁö 3°³ Á¾±³ÀÇ ½ÉÀåºÎ°¡ ¾Æ´Ï¶ó Àü ¼¼°è¿¡¼ °¡Àå ¼º°øÇÑ ¹ÎÁÖÁÖÀÇÀÇ ½ÉÀåºÎ”¶ó¸é¼ “Áö³ 70³â°£ ÀÌ½º¶ó¿¤ »ç¶÷µéÀº À¯´ë±³¿Í ÀÌ½½¶÷±³, ±âµ¶±³ ±×¸®°í ¸ðµç ½Å¾Ó½É¿¡ µû¶ó »ç´Â »ç¶÷µéÀÌ ÀÚÀ¯·Ó°Ô »ì°í ¼þ¹èÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³ª¶ó¸¦ °Ç¼³Çß´Ù”¸ç ÀÌ½º¶ó¿¤À» Ä¡ÄÑ¼¼¿ü´Ù.
ÀÌ½º¶ó¿¤°ú ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎÀÇ ºÐÀï ³ú°üÀÌ¾ú´ø ¿¹·ç»ì·½ ¹®Á¦¸¦ µÎ°í ¹Ì±¹ÀÌ ÀÌ½º¶ó¿¤ÀÇ ¼ÕÀ» µé¾îÁÖ¸é¼ ¾Æ¶ø±¹°¡¿Í ÀÌ½½¶÷±ÇÀÌ ±Ø·Ä ¹Ý¹ßÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹ßÇ¥ Á÷ÈÄ ÅÍÅ° ÀÌ½ºÅººÒ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¹Ì±¹ ¿µ»ç°ü ¾Õ¿¡´Â 1500¸í °¡·®ÀÇ ±ºÁßÀÌ ¸ô·Áµé¾î ¹Ý¹Ì ½ÃÀ§¸¦ ¹ú¿´´Ù. ½ÃÀ§ Âü¼®ÀÚµéÀº ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ ±¹±â¸¦ Èçµé¸ç “»ìÀÎÀÚ ¹Ì±¹. ¹Ì±¹Àº Áßµ¿¿¡¼ ¶°³ª¶ó”´Â ±¸È£¸¦ ¿ÜÄ¡¸ç °Å¼¼°Ô Ç×ÀÇÇß´Ù.
ÅÍÅ° ¼öµµ ¾ÓÄ«¶ó¿¡ ÀÖ´Â ¹Ì ´ë»ç°ü ¾Õ¿¡¼µµ ºñ½ÁÇÑ Ç×ÀÇ ½ÃÀ§°¡ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ½ÃÀ§¿¡ Âü¼®ÇÑ ½Ã¹ÎµéÀº Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ »çÁø°ú ¹Ì±¹ ±¹±â, ÀÌ½º¶ó¿¤ ±¹±â¸¦ ºÒÅÂ¿ì±âµµ Çß´Ù.
ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ ¿ª½Ã ¹Ý¹ßÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ ±³À°ºÎ Àå°üÀº ÈÞ±³·ÉÀ» ³»¸®°í °¡ÀÚÁö±¸¿Í ¿¹·ç»ì·½ ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ Áö¿ª µîÁö¿¡¼ °³ÃÖµÇ´Â Ç×ÀÇ ÁýÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÏ¶ó°í ±³»ç¿Í ÇÐ»ýµéÀ» µ¶·ÁÇß´Ù.
ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ ¹«Àå Á¤ÆÄ ‘ÇÏ¸¶½º’¿¡¼´Â ÀÌ½º¶ó¿¤À» °ø°ÝÇØ¾ß µÈ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÀÌÃ³·³ ¾Æ¶ø±¹°¡¿Í ÀÌ½½¶÷±Ç¿¡¼ ¹Ý¹Ì·¹ÝÀÌ½º¶ó¿¤ ½ÃÀ§°¡ ÀÏ¾î³²¿¡ µû¶ó Áßµ¿ Áö¿ª Á¤¼¼°¡ ºÒ¾ÈÁ¤ÇØÁö°í ÀÖ´Ù. Å×·¯³ª À¯Ç÷»çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼º ¿ª½Ã Á¦±âµÅ ¹Ì ´ë»ç°ü°ú ¿µ»ç°üÀº °æ°è ÅÂ¼¼¿¡ µé¾î°¬´Ù.
¾Õ¼ ¹Ì±¹Àº À¯³×½ºÄÚ(UNESCO·À¯¿£±³À°°úÇÐ¹®È±â±¸)°¡ ¹Ý(Úã)ÀÌ½º¶ó¿¤ ¼ºÇâÀÌ¶ó¸ç Áö³ 10¿ù À¯³×½ºÄÚ¿¡¼ Å»ÅðÇß´Ù.
´ç½Ã ¹Ì ±¹¹«ºÎ´Â À¯³×½ºÄÚ Å»Åð ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “ÀÌ¹ø °áÁ¤Àº °¡º±°Ô ³»·ÁÁø °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¸ç, À¯³×½ºÄÚÀÇ Ã¼³³±Ý Áõ°¡, À¯³×½ºÄÚ Á¶Á÷ÀÇ ±Ùº»Àû °³Çõ ÇÊ¿ä¼º ¶§¹®”ÀÌ¶ó¸é¼µµ “À¯³×½ºÄÚÀÇ °è¼ÓµÇ´Â ¹ÝÀÌ½º¶ó¿¤ Æí°ß¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì±¹ÀÇ ¿ì·Á ¿ª½Ã ¹Ý¿µÇÑ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
±×·¯³ª Àü¹®°¡µéÀº ¹Ì±¹ÀÌ ¿©·¯ °¡Áö ÀÌÀ¯¸¦ µé±ä ÇßÀ¸³ª °á±¹ À¯³×½ºÄÚ°¡ ¿ª»ç À¯»ê°ú °ü·ÃµÈ ¹®Á¦¿¡¼ ÀÌ½º¶ó¿¤º¸´Ù ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ¿¡ ¿ìÈ£Àû ÀÔÀåÀ» º¸¿©¿Â °ÍÀ» °áÁ¤Àû ¿øÀÎÀ¸·Î ºÐ¼®Çß´Ù.
¹Ì±¹ÀÇ ¿¹·ç»ì·½ ¹ßÇ¥¿¡ ´Ù¸¥ ±¹°¡µéÀº ´çÈ¤½º·´´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ¿µ±¹, µ¶ÀÏ, ÇÁ¶û½º´Â ¹Ì±¹ÀÇ °áÁ¤¿¡ ¹Ý´ëÇÑ´Ù´Â ÀÇ»ç¸¦ ¹àÇû´Ù.
Å×¸®»ç ¸ÞÀÌ ¿µ±¹ ÃÑ¸®´Â ´ëº¯ÀÎÀ» ÅëÇØ “¿¹·ç»ì·½ÀÇ ÁöÀ§¿¡ °üÇÑ ÃÖÁ¾ ÇÕÀÇ ÀÌÀü¿¡ ÀÌ½º¶ó¿¤ÀÇ ¼öµµ·Î °ø½Ä ÀÎÁ¤ÇÏ°í ´ë»ç°üÀ» ÀÌÀüÇÏ±â·Î ÇÑ ¹Ì±¹ÀÇ °áÁ¤¿¡ µ¿ÀÇÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù”¸ç "Áßµ¿ ÆòÈÀÇ °üÁ¡¿¡¼µµ ÀÌ °áÁ¤Àº µµ¿òÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù“°í ¹àÇû´Ù.
¾Ó°Ö¶ó ¸Þ¸£ÄÌ µ¶ÀÏ ÃÑ¸®µµ “¿¹·ç»ì·½ÀÇ ÁöÀ§¿¡ °üÇÑ ¹®Á¦´Â '2±¹°¡ ÇØ¹ý'ÀÇ Æ² ¾È¿¡¼ ÇØ°áµÅ¾ß ÇÏ´Â ¸¸Å µ¶ÀÏ Á¤ºÎ´Â (¹Ì±¹ÀÇ) ÀÔÀåÀ» ÁöÁöÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
¾ËÁ¦¸®¸¦ ¹æ¹® ÁßÀÎ ¿¡¸¶´µ¿¤ ¸¶Å©·Õ ÇÁ¶û½º ´ëÅë·É ¿ª½Ã “ÇÁ¶û½º´Â ±× °áÁ¤¿¡ µ¿ÀÇÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ±¹Á¦¹ý°ú À¯¿£ ¾ÈÀüº¸ÀåÀÌ»çÈ¸ °áÀÇ¿¡ ¿ªÇàÇÏÁöµµ ¾ÊÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >