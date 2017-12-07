ÃÖÀçÇü »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀå, ¹ýÁ¶°è ¹Ì´ãÁ¦Á¶±â¡¦¡°´Ù¸® ºÒÆíÇÑ µ¿·á ¾÷°í ÃâÅð±Ù¡±

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|¡ã 7ÀÏ À±¿µÂù Ã»¿Í´ë ±¹¹Î¼ÒÅë¼ö¼®Àº ÃáÃß°ü ºê¸®ÇÎ¿¡¼ ÃÖÀçÇü »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀÌ °¨»ç¿øÀå ÈÄº¸ÀÚ·Î Áö¸íµÆ´Ù°í ¹àÈù °¡¿îµ¥ ÃÖ ÈÄº¸ÀÚ¿Í °ü·ÃµÈ ´Ù¾çÇÑ ¹Ì´ãÀÌ ´ëÁßÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù. SBSÄ¸Ã³.
ÃÖÀçÇü(61) »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀÌ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ Ã¹ °¨»ç¿øÀåÀ¸·Î Áö¸íµÆ´Ù.
7ÀÏ À±¿µÂù Ã»¿Í´ë ±¹¹Î¼ÒÅë¼ö¼®Àº ÃáÃß°ü ºê¸®ÇÎ¿¡¼ ÃÖÀçÇü »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀÌ °¨»ç¿øÀå ÈÄº¸ÀÚ·Î Áö¸íµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
À± ¼ö¼®Àº “ÃÖ ÈÄº¸ÀÚ´Â 1986³â ÆÇ»ç ÀÓ¿ë ÈÄ 30¿©³â°£ ¹Î·Çü»ç, Çå¹ý µî ´Ù¾çÇÑ ¿µ¿ª¿¡¼ ¹ý°üÀ¸·Î¼ÀÇ ¼Ò½Å¿¡ µû¶ó »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¿Í ¼Ò¼öÀÚÀÇ ±ÇÀÍº¸È£, ±¹¹ÎÀÇ ±âº»±Ç º¸ÀåÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇØ ¿Â ¹ýÁ¶ÀÎ”ÀÌ¶ó¸ç “°¨»ç¿ø µ¶¸³¼º°ú Á¤Ä¡Àû Áß¸³¼ºÀ» ¼öÈ£ÇÏ¸é¼ Çå¹ý»ó ºÎ¿©µÈ È¸°è °¨»ç¿Í Á÷¹«°¨ÂûÀ» ¾öÁ¤È÷ ¼öÇàÇØ °¨»ç ¿î¿µÀÇ µ¶¸³¼º·Åõ¸í¼º·°øÁ¤¼ºÀ» °ÈÇÏ°í °ø°øºÎ¹® ³»ÀÇ ºÒÇÕ¸®ÇÑ ºÎºÐÀ» °È¾î³» ±ú²ýÇÏ°í ¹Ù¸¥ °øÁ÷»çÈ¸¿Í ½Å·Ú¹Þ´Â Á¤ºÎ¸¦ ½ÇÇöÇØ ³ª°¥ ÀûÀÓÀÚ·Î ±â´ëÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÀÓ¸íµ¿ÀÇ¾ÈÀÌ ±¹È¸¸¦ Åë°úÇÏ¸é Áö³ 1ÀÏ È²ÂùÇö Àü °¨»ç¿øÀåÀÌ ÅðÀÓÇÑ Á÷ÈÄ ºñ¾îÀÖ´ø °¨»ç¿øÀå ÀÚ¸®°¡ Ã¤¿öÁö¸ç °¨»ç¿øÀÌ Á¤»ó °¡µ¿µÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
ÃÖÀçÇü »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀº 1956³â»ýÀ¸·Î °æ³² ÁøÇØ Ãâ½ÅÀ¸·Î °æ±â°í¿Í ¼¿ï´ë ¹ýÇÐ°ú¸¦ ³ª¿Í ´ëÀüÁö¹ý¿øÀå, °¡Á¤¹ý¿øÀå, ¼¿ï°í¹ý ºÎÀåÆÇ»ç µîÀ» Áö³Â´Ù.
ÃÖ »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀº 2011³â ¼¿ï°í¹ý ¼ºÆø·ÂÀü´ãÀçÆÇºÎ ÀçÆÇÀå °â Çü»çÀçÆÇ¿¬±¸È¸ È¸ÀåÀ» ¸Ã¾Æ ¼º¹üÁË ¾çÇü±âÁØÀ» ½Ç¹«¿¡ Á¤Âø½ÃÅ°´Â µ¥ ±â¿©Çß´Ù.
ÃÖ »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀº ¼ºÇ°ÀÌ ¿ÂÈÇÏ°í Ä£È·ÂÀÌ ³ô¾Æ ÈÄ¹è ¹ý°ü°ú ¹ý¿ø Á÷¿øµé µî ¹ýÁ¶°è¿¡¼ ½Å¸Á°ú Á¸°æÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù. ±×¸¸Å ÃÖ »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀå¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì´ãµµ ´Ù¾çÇÏ°Ô ÀüÇØÁø´Ù.
ÃÖÀçÇü »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀº »ç¹ý¿¬¼ö¿ø ½ÃÀý ´Ù¸®¸¦ ¾²Áö ¸øÇÏ´Â µ¿·á¸¦ 2³â°£ ¾÷¾î¼ ÃâÅð±Ù½ÃÅ² ÀÏÈ·Î À¯¸íÇÏ´Ù.
¶Ç µÎ µþ ¿Ü¿¡ ¾ÆµéÀ» µÎ ¸í ´õ ÀÔ¾çÇØ ³× ÀÚ³à¸¦ µÎ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÚ³àµé°ú 13°³ ±¸È£´ÜÃ¼¿¡ 4Ãµ¿©¸¸¿øÀ» ±âºÎÇÏ´Â µî Æò¼Ò »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¿¡ ´ëÇÑ °ü½É°ú ÇÔ²² ºÀ»çÈ°µ¿¿¡ Àû±ØÀûÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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