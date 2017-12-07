°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.7 ¸ñ 17:34
¿¬¿¹/½Ã»ç
ÃÖÀçÇü »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀå, ¹ýÁ¶°è ¹Ì´ãÁ¦Á¶±â¡¦¡°´Ù¸® ºÒÆíÇÑ µ¿·á ¾÷°í ÃâÅð±Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 7ÀÏ À±¿µÂù Ã»¿Í´ë ±¹¹Î¼ÒÅë¼ö¼®Àº ÃáÃß°ü ºê¸®ÇÎ¿¡¼­ ÃÖÀçÇü »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀÌ °¨»ç¿øÀå ÈÄº¸ÀÚ·Î Áö¸íµÆ´Ù°í ¹àÈù °¡¿îµ¥ ÃÖ ÈÄº¸ÀÚ¿Í °ü·ÃµÈ ´Ù¾çÇÑ ¹Ì´ãÀÌ ´ëÁßÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù. SBSÄ¸Ã³.

 

ÃÖÀçÇü(61) »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀÌ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ Ã¹ °¨»ç¿øÀåÀ¸·Î Áö¸íµÆ´Ù.

7ÀÏ À±¿µÂù Ã»¿Í´ë ±¹¹Î¼ÒÅë¼ö¼®Àº ÃáÃß°ü ºê¸®ÇÎ¿¡¼­ ÃÖÀçÇü »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀÌ °¨»ç¿øÀå ÈÄº¸ÀÚ·Î Áö¸íµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

À± ¼ö¼®Àº “ÃÖ ÈÄº¸ÀÚ´Â 1986³â ÆÇ»ç ÀÓ¿ë ÈÄ 30¿©³â°£ ¹Î·Çü»ç, Çå¹ý µî ´Ù¾çÇÑ ¿µ¿ª¿¡¼­ ¹ý°üÀ¸·Î¼­ÀÇ ¼Ò½Å¿¡ µû¶ó »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¿Í ¼Ò¼öÀÚÀÇ ±ÇÀÍº¸È£, ±¹¹ÎÀÇ ±âº»±Ç º¸ÀåÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇØ ¿Â ¹ýÁ¶ÀÎ”ÀÌ¶ó¸ç “°¨»ç¿ø µ¶¸³¼º°ú Á¤Ä¡Àû Áß¸³¼ºÀ» ¼öÈ£ÇÏ¸é¼­ Çå¹ý»ó ºÎ¿©µÈ È¸°è °¨»ç¿Í Á÷¹«°¨ÂûÀ» ¾öÁ¤È÷ ¼öÇàÇØ °¨»ç ¿î¿µÀÇ µ¶¸³¼º·Åõ¸í¼º·°øÁ¤¼ºÀ» °­È­ÇÏ°í °ø°øºÎ¹® ³»ÀÇ ºÒÇÕ¸®ÇÑ ºÎºÐÀ» °È¾î³» ±ú²ýÇÏ°í ¹Ù¸¥ °øÁ÷»çÈ¸¿Í ½Å·Ú¹Þ´Â Á¤ºÎ¸¦ ½ÇÇöÇØ ³ª°¥ ÀûÀÓÀÚ·Î ±â´ëÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÀÓ¸íµ¿ÀÇ¾ÈÀÌ ±¹È¸¸¦ Åë°úÇÏ¸é Áö³­ 1ÀÏ È²ÂùÇö Àü °¨»ç¿øÀåÀÌ ÅðÀÓÇÑ Á÷ÈÄ ºñ¾îÀÖ´ø °¨»ç¿øÀå ÀÚ¸®°¡ Ã¤¿öÁö¸ç °¨»ç¿øÀÌ Á¤»ó °¡µ¿µÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.

ÃÖÀçÇü »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀº 1956³â»ýÀ¸·Î °æ³² ÁøÇØ Ãâ½ÅÀ¸·Î °æ±â°í¿Í ¼­¿ï´ë ¹ýÇÐ°ú¸¦ ³ª¿Í ´ëÀüÁö¹ý¿øÀå, °¡Á¤¹ý¿øÀå, ¼­¿ï°í¹ý ºÎÀåÆÇ»ç µîÀ» Áö³Â´Ù.

ÃÖ »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀº 2011³â ¼­¿ï°í¹ý ¼ºÆø·ÂÀü´ãÀçÆÇºÎ ÀçÆÇÀå °â Çü»çÀçÆÇ¿¬±¸È¸ È¸ÀåÀ» ¸Ã¾Æ ¼º¹üÁË ¾çÇü±âÁØÀ» ½Ç¹«¿¡ Á¤Âø½ÃÅ°´Â µ¥ ±â¿©Çß´Ù.

ÃÖ »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀº ¼ºÇ°ÀÌ ¿ÂÈ­ÇÏ°í Ä£È­·ÂÀÌ ³ô¾Æ ÈÄ¹è ¹ý°ü°ú ¹ý¿ø Á÷¿øµé µî ¹ýÁ¶°è¿¡¼­ ½Å¸Á°ú Á¸°æÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù. ±×¸¸Å­ ÃÖ »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀå¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì´ãµµ ´Ù¾çÇÏ°Ô ÀüÇØÁø´Ù.

ÃÖÀçÇü »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀº »ç¹ý¿¬¼ö¿ø ½ÃÀý ´Ù¸®¸¦ ¾²Áö ¸øÇÏ´Â µ¿·á¸¦ 2³â°£ ¾÷¾î¼­ ÃâÅð±Ù½ÃÅ² ÀÏÈ­·Î À¯¸íÇÏ´Ù.

¶Ç µÎ µþ ¿Ü¿¡ ¾ÆµéÀ» µÎ ¸í ´õ ÀÔ¾çÇØ ³× ÀÚ³à¸¦ µÎ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÚ³àµé°ú 13°³ ±¸È£´ÜÃ¼¿¡ 4Ãµ¿©¸¸¿øÀ» ±âºÎÇÏ´Â µî Æò¼Ò »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¿¡ ´ëÇÑ °ü½É°ú ÇÔ²² ºÀ»çÈ°µ¿¿¡ Àû±ØÀûÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ
  • ¡®°áÈ¥¡¯ ¼­ÇöÁø, ÈÆ³² ¿¹ºñ ½Å¶û°ú ·¯ºê½ºÅä¸® ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°³»°¡ ¸ÕÀú °í¹é, Ã¹Å°½ºµµ ¸®µå¡±
  • [UFC218] ¿¡µð ¾Ë¹Ù·¹Áî, °³ÀÌÄ¡¿Í ³¡Àå ³­Å¸Àü ¹ú¿©¡¦¡°°³ÀÌÄ¡ »ý¾Ö Ã¹ ÆÐ¹è¡±
  • ¹Úº¸¶÷, 27kg °¨·® ÀüÈÄ ºñ±³¼¦ º¸´Ï¡¦±ØÇÑ °¨·® ´ÙÀÌ¾îÆ® ºñ°áÀº?
  • 2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ Á¶ÃßÃ·, ÃÖ»ó¡¤ÃÖ¾Ç ¿¹»ó ½Ã³ª¸®¿À...¡°¾ÆÀÌ½½¶õµå ¸¸³ª¸é ÆÛÆåÆ®?¡±
    • [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¹Úº¸¶÷, 27kg °¨·® ÀüÈÄ ºñ±³¼¦ º¸´Ï¡¦±ØÇÑ °¨·® ´ÙÀÌ¾îÆ® ºñ°áÀº?
    2
    ¡®¼º¹üÁËÀÚ ¾Ë¸²e¡¯ °í¿µ¿í ½Å»óÁ¤º¸ 5³â°£ °ÔÀçµÅ¡¦¡°¡®¿¬¿¹ÀÎ ÀüÀÚ¹ßÂî 1È£¡¯¡±
    3
    Á¶µÎ¼ø ¾ó±¼ ¡®¼º¹üÁËÀÚ ¾Ë¸²e¡¯ ÅëÇØ °ø°³µÉ ¿¹Á¤¡¦°ÅÁÖÁö µîµµ ÇÔ²² °ø°³ µÅ
    4
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ëÁ¶ ÆÄ¾÷¹æ½Ä¿¡ ³»¡¤¿ÜºÎ ºñÆÇ ¸ñ¼Ò¸®
    5
    ¾ÈÇö¼ö¢¾¿ì³ª¸® ºÎºÎ, ´ÙÁ¤ÇÑ ¸ð½À °ú½Ã¡¦¡°¿ì¸® ¼ÕÀâ°í ´Ù³æ´ç¡±
    6
    ¡®¿É¼Ç¿­±â¡¯ ´ñ±Û ºü¸£°Ô »èÁ¦ Áß?...¡°¹® ´ëÅë·É ±â»ç, 1998°³ »èÁ¦ ½ÇÈ­³Ä¡±
    7
    ¡®°áÇÙ¡¯ ³ë·®Áø ÇÐ¿ø°¡ ÈÛ¾µ±î ¿ì·Á È®»ê¡¦¡®ÈÄÁø±¹º´¡¯ °áÇÙ ¹ßº´·ü OECD 1À§ ÇÑ±¹
    8
    ¿ï»ê ºÏ±¸ ºí·ç¸¶½ÃÆ¼ ´ë±Ô¸ð ºÒ¹ý³ëÁ¡ ³í¶õ
    9
    [µ¥½ºÅ©Ä®·³]¡®¹½ÀÌ ÁßÇåµð?¡¯
    10
    ¡®»ï¼ºÁß°ø¾÷ ¼îÅ©¡¯¿¡ Çö´ëÁß°ø¾÷¡¤ÇÑÁøÁß°ø¾÷ µî Á¶¼±ÁÖ µ¿¹Ý ÇÏ¶ô
    ¿¬¸» °¡½¿ ´þÈ÷´Â ¼Û³âÀ½¾ÇÈ¸ ÀÕµû¶ó
    Àå¼ÒÆ¯Á¤¿¹¼ú·Î ÀçÇØ¼®ÇÑ µ¿È­ 4Æí, ±èÀÌÈ­ ÀÛ°¡ µ¶Æ¯ÇÑ Àü½ÃÈ¸
    Àå»ýÆ÷ Ã¢ÀÛ½ºÆ©µð¿À, 9ÀÏ±îÁö ÀÔÁÖÀÛ°¡Àü
    ÇÐ¼º»õº®½ÃÀåÀÇ ¿ÎÀÚÁö²¬ ¿¡ÇÇ¼Òµå Ç®¾î³½´Ù
    ÀÌ¿Ï½Â ÀÛ°¡ °³ÀÎÀü, 14ÀÏ±îÁö ¾ÆÆ®±×¶ó¿îµå hQ

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr