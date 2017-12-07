¡®»ý¸®ÄÅ¡¯ ±¹³» Ã¹ ÆÇ¸Å Çã°¡¡¦¼¼Ã´ ÈÄ ²ú´Â ¹°¿¡ ¼Òµ¶ÇØ »ç¿ë

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½Ä¾àÃ³´Â »ý¸®ÄÅ ½É»ç °úÁ¤¿¡¼ ¼¼Æ÷µ¶¼º, ÇÇºÎÀÚ±Ø, Á¦Ç° Áß±Ý¼Ó ¿ëÃâ¿©ºÎ µî°ú Ç°ÁúÀûÇÕ¼º ½ÃÇèÀ» ½Ç½ÃÇß´Ù. Á¦Ç° »ç¿ë ½Ã ½Ç»ýÈ°¿¡¼ ºÒÆíÇÔÀÌ ¾ø´ÂÁö ¿©ºÎµµ ÇÔ²² °ËÅäÇØ Á¦Ç° ¾ÈÁ¤¼ºÀÌ È®º¸µÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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