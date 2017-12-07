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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.7 ¸ñ 17:34
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[Á¦17È¸ µð·ºÅÍ½ºÄÆ¾î¿öÁî] ½Ã»ó½Ä ÈÛ¾²´Â ³ª¹®Èñ-¼³°æ±¸-ÃÖÈñ¼­¡¦¡°»ó ½Ï¾µÀÌ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 7ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã ¼­¿ï ¿ë»ê±¸ Çö´ëÄ«µå ¾ð´õ½ºÅ×ÀÌÁö¿¡¼­ ¿­¸®´Â ¡®Á¦17È¸ µð·ºÅÍ½ºÄÆ ¾î¿öÁî¡¯¿¡¼­ ¹è¿ì ³ª¹®Èñ, ÃÖÈñ¼­, ¼³°æ±¸°¡ ¼ö»óÀÇ ¿µ±¤À» ÇÔ²²ÇÏ°Ô µÆ´Ù. Áö³­ 10¿ù ¿­¸° Á¦26È¸ ºÎÀÏ¿µÈ­»ó ½Ã»ó½Ä¿¡ Âü¼®ÇÑ ÃÖÈñ¼­. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

¿ÃÇØ´Â ¼³°æ±¸¿Í ³ª¹®Èñ, ÃÖÈñ¼­ÀÇ ÇØ¶ó°í ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.

7ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã ¼­¿ï ¿ë»ê±¸ Çö´ëÄ«µå ¾ð´õ½ºÅ×ÀÌÁö¿¡¼­ ¿­¸®´Â ‘Á¦17È¸ µð·ºÅÍ½ºÄÆ ¾î¿öÁî’¿¡¼­ ¹è¿ì ³ª¹®Èñ, ÃÖÈñ¼­, ¼³°æ±¸°¡ ¼ö»óÀÇ ¿µ±¤À» ÇÔ²²ÇÏ°Ô µÆ´Ù.

µð·ºÅÍ½ºÄÆÀº »ç´Ü¹ýÀÎ ÇÑ±¹¿µÈ­°¨µ¶Á¶ÇÕÀÇ °¨µ¶µéÀÌ Á÷Á¢ ¼ö»óÀÚ¸¦ ¼±Á¤ÇÏ°í ½Ã»óÇÑ´Ù. ¿ÃÇØ µð·ºÅÍ½ºÄÆÀº Áö³­ÇØ 7¿ù 1ÀÏºÎÅÍ Áö³­ 9¿ù 30ÀÏ±îÁö °³ºÀµÈ ÀåÆí ¿µÈ­°¡ ´ë»óÀ¸·Î ¼±Á¤µÆ´Ù. ½Ã»óÀº °¨µ¶»ó 4°³ ºÎ¹®(¿ÃÇØÀÇ °¨µ¶»ó, ¿ÃÇØÀÇ ½ÅÀÎ°¨µ¶»ó, ¿ÃÇØÀÇ ºñÀü»ó, ¿ÃÇØÀÇ Àå¸£¿µÈ­»ó)°ú ¹è¿ì»ó 4°³ ºÎ¹®(¿ÃÇØÀÇ ³²ÀÚ¹è¿ì»ó, ¿ÃÇØÀÇ ¿©ÀÚ¹è¿ì»ó, ¿ÃÇØÀÇ »õ·Î¿î ³²ÀÚ¹è¿ì»ó, ¿ÃÇØÀÇ »õ·Î¿î ¿©ÀÚ¹è¿ì»ó)ÀÇ ÃÑ 8°³ ºÎ¹® ½Ã»óÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù.

¿ÃÇØÀÇ °¨µ¶»óÀº ‘¿ÁÀÚ’ÀÇ ºÀÁØÈ£ °¨µ¶ÀÌ ¹Þ´Â´Ù. ºÀ °¨µ¶Àº ÀÌ¹ø ¼ö»ó±îÁö ÇÕÄ¡¸é µð·ºÅÍ½ºÄÆ ¾î¿öÁî ³× ¹øÂ° ¼ö»óÀÌ´Ù.

¿ÃÇØÀÇ ¿©ÀÚ¹è¿ì»ó¿¡´Â ‘¾ÆÀÌ Äµ ½ºÇÇÅ©’ÀÇ ³ª¹®Èñ, ¿ÃÇØÀÇ ³²ÀÚ¹è¿ì»ó¿¡´Â ‘»ìÀÎÀÚÀÇ ±â¾ï¹ý’ ¼³°æ±¸°¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. ¿ÃÇØÀÇ »õ·Î¿î ¿©ÀÚ¹è¿ì»óÀº ‘¹Ú¿­’ÀÇ ÃÖÈñ¼­, ¿ÃÇØÀÇ »õ·Î¿î ³²ÀÚ¹è¿ì»óÀº ‘ÅÃ½Ã¿îÀü»ç’ÀÇ ÃÖ±ÍÈ­°¡ ¼ö»óÇÑ´Ù.

Æ¯È÷ ³ª¹®Èñ¿Í ¼³°æ±¸, ÃÖÈñ¼­´Â ¿ÃÇØ ½Ã»ó½ÄÀ» ÈÛ¾µ¾ú´Ù°í ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.

³ª¹®Èñ´Â 2017³â ¿µÆò»ó, Ã»·æ¿µÈ­»ó¿¡ ÀÌ¾î 3¹øÂ° ¼ö»óÀÎµ¥´Ù ¿ÃÇØÀÇ ¿©¼º¿µÈ­ÀÎ»ó ¿ª½Ã ¼ö»óÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¼³°æ±¸´Â ´ëÁ¾»ó¿µÈ­Á¦¿¡¼­ ³²¿ìÁÖ¿¬»óÀ» ¼ö»óÇÑµ¥ ÀÌ¾î 2°ü¿Õ¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ÃÖÈñ¼­ ¶ÇÇÑ ´ëÁ¾»ó¿µÈ­Á¦¿¡¼­ ÃÖÃÊ·Î ½ÅÀÎ¿©¿ì»ó°ú ¿©¿ìÁÖ¿¬»óÀ» µ¿½Ã ¼ö»óÇßÀ¸¸ç Ã»·æ¿µÈ­»ó¿¡¼­ ½ÅÀÎ¿©¿ì»óÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.

ÇÑÆí ‘Á¦17È¸ µð·ºÅÍ½ºÄÆ ¾î¿öÁî’´Â ÀÌ¹«¿µ·ºÀ¸¸´ë °¨µ¶ÀÇ »çÈ¸·Î ÁøÇàµÇ¸ç, ³×ÀÌ¹ö V¾Û ¹«ºñÃ¤³ÎÀ» ÅëÇØ ½Ç½Ã°£ »ýÁß°èµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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