[Á¦17È¸ µð·ºÅÍ½ºÄÆ¾î¿öÁî] ½Ã»ó½Ä ÈÛ¾²´Â ³ª¹®Èñ-¼³°æ±¸-ÃÖÈñ¼­¡¦¡°»ó ½Ï¾µÀÌ¡±

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|¡ã 7ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã ¼¿ï ¿ë»ê±¸ Çö´ëÄ«µå ¾ð´õ½ºÅ×ÀÌÁö¿¡¼ ¿¸®´Â ¡®Á¦17È¸ µð·ºÅÍ½ºÄÆ ¾î¿öÁî¡¯¿¡¼ ¹è¿ì ³ª¹®Èñ, ÃÖÈñ¼, ¼³°æ±¸°¡ ¼ö»óÀÇ ¿µ±¤À» ÇÔ²²ÇÏ°Ô µÆ´Ù. Áö³ 10¿ù ¿¸° Á¦26È¸ ºÎÀÏ¿µÈ»ó ½Ã»ó½Ä¿¡ Âü¼®ÇÑ ÃÖÈñ¼. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¿ÃÇØ´Â ¼³°æ±¸¿Í ³ª¹®Èñ, ÃÖÈñ¼ÀÇ ÇØ¶ó°í ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.
7ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã ¼¿ï ¿ë»ê±¸ Çö´ëÄ«µå ¾ð´õ½ºÅ×ÀÌÁö¿¡¼ ¿¸®´Â ‘Á¦17È¸ µð·ºÅÍ½ºÄÆ ¾î¿öÁî’¿¡¼ ¹è¿ì ³ª¹®Èñ, ÃÖÈñ¼, ¼³°æ±¸°¡ ¼ö»óÀÇ ¿µ±¤À» ÇÔ²²ÇÏ°Ô µÆ´Ù.
µð·ºÅÍ½ºÄÆÀº »ç´Ü¹ýÀÎ ÇÑ±¹¿µÈ°¨µ¶Á¶ÇÕÀÇ °¨µ¶µéÀÌ Á÷Á¢ ¼ö»óÀÚ¸¦ ¼±Á¤ÇÏ°í ½Ã»óÇÑ´Ù. ¿ÃÇØ µð·ºÅÍ½ºÄÆÀº Áö³ÇØ 7¿ù 1ÀÏºÎÅÍ Áö³ 9¿ù 30ÀÏ±îÁö °³ºÀµÈ ÀåÆí ¿µÈ°¡ ´ë»óÀ¸·Î ¼±Á¤µÆ´Ù. ½Ã»óÀº °¨µ¶»ó 4°³ ºÎ¹®(¿ÃÇØÀÇ °¨µ¶»ó, ¿ÃÇØÀÇ ½ÅÀÎ°¨µ¶»ó, ¿ÃÇØÀÇ ºñÀü»ó, ¿ÃÇØÀÇ Àå¸£¿µÈ»ó)°ú ¹è¿ì»ó 4°³ ºÎ¹®(¿ÃÇØÀÇ ³²ÀÚ¹è¿ì»ó, ¿ÃÇØÀÇ ¿©ÀÚ¹è¿ì»ó, ¿ÃÇØÀÇ »õ·Î¿î ³²ÀÚ¹è¿ì»ó, ¿ÃÇØÀÇ »õ·Î¿î ¿©ÀÚ¹è¿ì»ó)ÀÇ ÃÑ 8°³ ºÎ¹® ½Ã»óÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù.
¿ÃÇØÀÇ °¨µ¶»óÀº ‘¿ÁÀÚ’ÀÇ ºÀÁØÈ£ °¨µ¶ÀÌ ¹Þ´Â´Ù. ºÀ °¨µ¶Àº ÀÌ¹ø ¼ö»ó±îÁö ÇÕÄ¡¸é µð·ºÅÍ½ºÄÆ ¾î¿öÁî ³× ¹øÂ° ¼ö»óÀÌ´Ù.
¿ÃÇØÀÇ ¿©ÀÚ¹è¿ì»ó¿¡´Â ‘¾ÆÀÌ Äµ ½ºÇÇÅ©’ÀÇ ³ª¹®Èñ, ¿ÃÇØÀÇ ³²ÀÚ¹è¿ì»ó¿¡´Â ‘»ìÀÎÀÚÀÇ ±â¾ï¹ý’ ¼³°æ±¸°¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. ¿ÃÇØÀÇ »õ·Î¿î ¿©ÀÚ¹è¿ì»óÀº ‘¹Ú¿’ÀÇ ÃÖÈñ¼, ¿ÃÇØÀÇ »õ·Î¿î ³²ÀÚ¹è¿ì»óÀº ‘ÅÃ½Ã¿îÀü»ç’ÀÇ ÃÖ±ÍÈ°¡ ¼ö»óÇÑ´Ù.
Æ¯È÷ ³ª¹®Èñ¿Í ¼³°æ±¸, ÃÖÈñ¼´Â ¿ÃÇØ ½Ã»ó½ÄÀ» ÈÛ¾µ¾ú´Ù°í ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.
³ª¹®Èñ´Â 2017³â ¿µÆò»ó, Ã»·æ¿µÈ»ó¿¡ ÀÌ¾î 3¹øÂ° ¼ö»óÀÎµ¥´Ù ¿ÃÇØÀÇ ¿©¼º¿µÈÀÎ»ó ¿ª½Ã ¼ö»óÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¼³°æ±¸´Â ´ëÁ¾»ó¿µÈÁ¦¿¡¼ ³²¿ìÁÖ¿¬»óÀ» ¼ö»óÇÑµ¥ ÀÌ¾î 2°ü¿Õ¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ÃÖÈñ¼ ¶ÇÇÑ ´ëÁ¾»ó¿µÈÁ¦¿¡¼ ÃÖÃÊ·Î ½ÅÀÎ¿©¿ì»ó°ú ¿©¿ìÁÖ¿¬»óÀ» µ¿½Ã ¼ö»óÇßÀ¸¸ç Ã»·æ¿µÈ»ó¿¡¼ ½ÅÀÎ¿©¿ì»óÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.
ÇÑÆí ‘Á¦17È¸ µð·ºÅÍ½ºÄÆ ¾î¿öÁî’´Â ÀÌ¹«¿µ·ºÀ¸¸´ë °¨µ¶ÀÇ »çÈ¸·Î ÁøÇàµÇ¸ç, ³×ÀÌ¹ö V¾Û ¹«ºñÃ¤³ÎÀ» ÅëÇØ ½Ç½Ã°£ »ýÁß°èµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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