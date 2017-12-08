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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.8 ±Ý 13:49
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¡®½ÅÀÓ MBC»çÀå¡¯ ÃÖ½ÂÈ£ ¡°¹èÇöÁø ¾ÞÄ¿ ±³Ã¼? º¸µµº»ºÎ¼­ ³ª¼³°Í¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÃÖ½ÂÈ£ MBC ½ÅÀÓ»çÀåÀÌ ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ±â·Ï ÇàÁøÀ» ÀÌ¾î°¡´Â ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­¸¦ Àü°Ý ±³Ã¼ÇÒ ¶æÀ» ¹àÇû´Ù. MBC Á¦°ø.

 

ÃÖ½ÂÈ£ MBC ½ÅÀÓ»çÀåÀÌ ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ±â·Ï ÇàÁøÀ» ÀÌ¾î°¡´Â ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­¸¦ Àü°Ý ±³Ã¼ÇÒ ¶æÀ» ¹àÇû´Ù.

ÃÖ ½ÅÀÓ»çÀåÀº 8ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘CBS ¶óµð¿À ±èÇöÁ¤ÀÇ ´º½º¼î’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ Àü³¯ 7ÀÏ MBC »çÀåÀ¸·Î ¼±ÀÓ µÈ ÈÄ ¾ÕÀ¸·Î MBC¸¦ ÀÌ²ø Æ÷ºÎ¿Í ºñÀüÀ» ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ÃÖ »çÀåÀº “°¡Àå Áß¿äÇÑ °ÍÀº ±¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú¸¦ ´Ù½Ã ¾ò´Â °ÍÀÌ´Ù”¸ç “´º½º¸¦ ¹Ù·Î ¼¼¿ì°í ½Ã»çÇÁ·Î±×·¥À» ¹Ù·Î ¼¼¿ì°í, Á¤¸» MBC°¡ °ú°Å¿Í °°Àº ¸ð½ÀÀÌ ¾Æ´Ñ ±¹¹Î¿¡ ¹ÏÀ½À» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¼ÛÀ¸·Î »¡¸® °Åµì³¯ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î ÀÎÀû ¼â½Å ÀÛ¾÷¿¡ ´ëÇØ “±ÇÇÑ³²¿ëÀÌ¶óµçÁö ºÎÆÐ »ç°ÇÀÌ¶óµçÁö ÀÌ·± ºÎºÐ¿¡ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Â ºÐµé¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ‘MBC Àç°ÇÀ§¿ø¿Ü’ ³ë»ç °øµ¿ÀÇ À§¿øÈ¸¸¦ ÅëÇØ Á¶»çÇÏ°í ÀÀºÐÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ¹¯µµ·Ï ÇÒ °ÍÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¶ÇÇÑ '´º½ºµ¥½ºÅ©' ¾ÞÄ¿ ±³Ã¼¼³¿¡ °üÇØ¼­´Â “º¸µµº»ºÎ¿¡¼­ ¾Æ¸¶ °èÈ¹ÇØ¼­ ÇÏ¸®¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­´Â Áö±Ý ¾ÞÄ¿¸¦ ¸Ã°í ÀÖ´Âµ¥ ±× ºÎºÐÀº º¸µµº»ºÎ¿¡¼­ »õ·Î¿î ¾ÞÄ¿ Ã¼Á¦¸¦ ¾Æ¸¶ ¸¶·ÃÇÏ¸®¶ó°í º»´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

³í¶õÀ» ºúÀº ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼­¿¡ ´ëÇØ¼­´Â “°ú°Å ¾Æ³ª¿î¼­±¹¿¡¼­ ¹«·Á 11¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼­µéÀÌ ¶°³ª°¡µµ·Ï ¸¸µé°í, ¿­ ¸î ¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼­µéÀÌ ÀÚ±â ÀÏÀ» ¸øÇÏ°í ºÎ´ç Àüº¸µÇµµ·Ï ÇÏ´Âµ¥ »ó´çÇÑ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù”¸ç “±×·¡¼­ ±×ºÐÀº ÀúÈñ°¡ »ý°¢ÇÒ ¶§´Â È¸»ç°¡ ÇÕ´çÇÑ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ¼­ ±× ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼­ ÃæºÐÈ÷ Á¶»çÇÏ°í Ã¥ÀÓÀ» ¹°À» ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â »óÈ²ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÇÑÆí, ÃÖ ½ÅÀÓ»çÀåÀº Áö³­ 11¿ù 13ÀÏ ÇØÀÓµÈ ±èÀå°â Àü ¹®È­¹æ¼Û ´ëÇ¥ÀÌ»çÀÇ ÀÜ¿©ÀÓ±â¸¦ µû¶ó 2020³â 2¿ù 23ÀÏ±îÁö ÀÓ±â¸¦ Ã¤¿î´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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