¡®½ÅÀÓ MBC»çÀå¡¯ ÃÖ½ÂÈ£ ¡°¹èÇöÁø ¾ÞÄ¿ ±³Ã¼? º¸µµº»ºÎ¼­ ³ª¼³°Í¡±

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|¡ã ÃÖ½ÂÈ£ MBC ½ÅÀÓ»çÀåÀÌ ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ±â·Ï ÇàÁøÀ» ÀÌ¾î°¡´Â ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼¸¦ Àü°Ý ±³Ã¼ÇÒ ¶æÀ» ¹àÇû´Ù. MBC Á¦°ø.
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ÃÖ ½ÅÀÓ»çÀåÀº 8ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘CBS ¶óµð¿À ±èÇöÁ¤ÀÇ ´º½º¼î’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ Àü³¯ 7ÀÏ MBC »çÀåÀ¸·Î ¼±ÀÓ µÈ ÈÄ ¾ÕÀ¸·Î MBC¸¦ ÀÌ²ø Æ÷ºÎ¿Í ºñÀüÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÃÖ »çÀåÀº “°¡Àå Áß¿äÇÑ °ÍÀº ±¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú¸¦ ´Ù½Ã ¾ò´Â °ÍÀÌ´Ù”¸ç “´º½º¸¦ ¹Ù·Î ¼¼¿ì°í ½Ã»çÇÁ·Î±×·¥À» ¹Ù·Î ¼¼¿ì°í, Á¤¸» MBC°¡ °ú°Å¿Í °°Àº ¸ð½ÀÀÌ ¾Æ´Ñ ±¹¹Î¿¡ ¹ÏÀ½À» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¼ÛÀ¸·Î »¡¸® °Åµì³¯ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î ÀÎÀû ¼â½Å ÀÛ¾÷¿¡ ´ëÇØ “±ÇÇÑ³²¿ëÀÌ¶óµçÁö ºÎÆÐ »ç°ÇÀÌ¶óµçÁö ÀÌ·± ºÎºÐ¿¡ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Â ºÐµé¿¡ ´ëÇØ¼´Â ‘MBC Àç°ÇÀ§¿ø¿Ü’ ³ë»ç °øµ¿ÀÇ À§¿øÈ¸¸¦ ÅëÇØ Á¶»çÇÏ°í ÀÀºÐÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ¹¯µµ·Ï ÇÒ °ÍÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ '´º½ºµ¥½ºÅ©' ¾ÞÄ¿ ±³Ã¼¼³¿¡ °üÇØ¼´Â “º¸µµº»ºÎ¿¡¼ ¾Æ¸¶ °èÈ¹ÇØ¼ ÇÏ¸®¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼´Â Áö±Ý ¾ÞÄ¿¸¦ ¸Ã°í ÀÖ´Âµ¥ ±× ºÎºÐÀº º¸µµº»ºÎ¿¡¼ »õ·Î¿î ¾ÞÄ¿ Ã¼Á¦¸¦ ¾Æ¸¶ ¸¶·ÃÇÏ¸®¶ó°í º»´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
³í¶õÀ» ºúÀº ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼¿¡ ´ëÇØ¼´Â “°ú°Å ¾Æ³ª¿î¼±¹¿¡¼ ¹«·Á 11¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼µéÀÌ ¶°³ª°¡µµ·Ï ¸¸µé°í, ¿ ¸î ¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼µéÀÌ ÀÚ±â ÀÏÀ» ¸øÇÏ°í ºÎ´ç Àüº¸µÇµµ·Ï ÇÏ´Âµ¥ »ó´çÇÑ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù”¸ç “±×·¡¼ ±×ºÐÀº ÀúÈñ°¡ »ý°¢ÇÒ ¶§´Â È¸»ç°¡ ÇÕ´çÇÑ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ¼ ±× ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼ ÃæºÐÈ÷ Á¶»çÇÏ°í Ã¥ÀÓÀ» ¹°À» ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â »óÈ²ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ÃÖ ½ÅÀÓ»çÀåÀº Áö³ 11¿ù 13ÀÏ ÇØÀÓµÈ ±èÀå°â Àü ¹®È¹æ¼Û ´ëÇ¥ÀÌ»çÀÇ ÀÜ¿©ÀÓ±â¸¦ µû¶ó 2020³â 2¿ù 23ÀÏ±îÁö ÀÓ±â¸¦ Ã¤¿î´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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