ÃÖ½ÂÈ£, ½Åµ¿È£¿¡ ¡®ÂîÁúÀÌ¡¯¡¤¹èÇöÁø¿¡ ¡®ÅÂ±Ø±âºÎ´ë ¾ÞÄ¿¡¯...¡°¹è½Å³²¸Å ÀÛ½É ºñ³­ ÀçÁ¶¸í¡±

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|¡ã MBC ½ÅÀÓ »çÀå¿¡ ÃÖ½ÂÈ£ ´º½ºÅ¸ÆÄ PD°¡ ¼±ÀÓµÈ °¡¿îµ¥, MBC ÆÄ¾÷ ºÒÂü µîÀ¸·Î °¥µîÀ» ºúÀº ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼¿Í ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼ ±¹ÀåÀÇ °ÅÃë¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
MBC ½ÅÀÓ »çÀå¿¡ ÃÖ½ÂÈ£ ´º½ºÅ¸ÆÄ PD°¡ ¼±ÀÓµÈ °¡¿îµ¥, MBC ÆÄ¾÷ ºÒÂü µîÀ¸·Î °¥µîÀ» ºúÀº ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼¿Í ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼ ±¹ÀåÀÇ °ÅÃë¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
MBC´Â 7ÀÏ °ø½ÄÀÔÀåÀ» ÅëÇØ “¹®È¹æ¼ÛÀº ÀÌ³¯ ÀÓ½Ã ÁÖÁÖÃÑÈ¸¸¦ ¿°í ÃÖ½ÂÈ£ ´º½ºÅ¸ÆÄ PD¸¦ ½ÅÀÓ ´ëÇ¥ÀÌ»ç·Î °ø½Ä ¼±ÀÓÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÃÖ½ÂÈ£ ¹®È¹æ¼Û ½ÅÀÓ ´ëÇ¥ÀÌ»ç´Â Áö³ 1986³â MBC PD·Ñ ÀÔ»çÇß´Ù. ½Ã»ç±³¾ç±¹ PD·Î ‘PD¼öÃ¸’ Ã¥ÀÓÇÁ·Îµà¼¸¦ ¿ªÀÓÇßÀ¸³ª Áö³ 2012³â °øÁ¤¹æ¼Û ÆÄ¾÷ °úÁ¤¿¡¼ ÇØ°íµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÃÖ ½ÅÀÓ»çÀåÀº Áö³ ÆÄ¾÷ °úÁ¤¿¡¼ ÇØ°íµÈ ÈÄ, MBC ÆÄ¾÷ ³ëÁ¶¿Í ±æÀ» ´Þ¸®ÇÑ ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼¿Í ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼¸¦ °ø°³ÀûÀ¸·Î ºñ³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¹è ¾Æ³ª¿î¼´Â Áö³ 2012³â ÆÄ¾÷¿¡ Âü¿©ÇßÁö¸¸ µ¹¿¬ ÆÄ¾÷À» Áß´ÜÇÏ°í ¾÷¹«¿¡ º¹±ÍÇß´Ù. ¶ÇÇÑ Áö³ 9¿ù4ÀÏ ‘±èÀå°â »çÀå ÇØÀÓ ¹× ¹æ¼Û Á¤»óÈ’¸¦ ¸ñÇ¥·Î 73ÀÏ°£ ÆÄ¾÷¿¡µµ ºÒÂüÇß´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÃÖ ½ÅÀÓ»çÀåÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “¹è ¾Æ³ª¿î¼°¡ Àå¼öÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â 2012³â ÆÄ¾÷ µµÁß ´ë¿À» ÀÌÅ»ÇØ µ¹¾Æ°¬´Ù´Â °Í¿¡¼ Ã£¾Æ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù”¸ç “ÆÄ¾÷¿¡ ³¡±îÁö Âü¿©Çß´ø ¾Æ³ª¿î¼µéÀº È¸é¿¡¼ ÃàÃâµÆ´Ù”¸ç ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù.
¶ÇÇÑ Áö³ ¾çÀ±°æ ±âÀÚ°¡ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼¿¡ ¾çÄ¡ Áß¿¡ ¼öµµ²ÀÁö¸¦ Àá±×¶ó°í ±ÇÀ¯ÇØ ÁÂÃµµÈ ÀÏÈ¿¡ ´ëÇØ “(¹è ¾Æ³ª¿î¼°¡) CCTV±îÁö È®ÀÎÇØ¼ ¾çÀ±°æ ±âÀÚ¸¦ ÂÑ¾Æ³Â´Ù´Â °Ç ¸ô¶ú´Ù”¸ç “ÈÀå½Ç¿¡¼ÀÇ Ãæ°í»ç°ÇÀ¸·Î ¼±¹è ±âÀÚ°¡ Á¶»ç¸¦ ¹Þ´Â µî °íÃ³¸¦ ´çÇÏ°í ¸¶Ä§³» ºñÁ¦ÀÛºÎ¼·Î ÂÑ°Ü³ª´Â °úÁ¤¿¡¼ ¹èÇöÁø¾¾´Â ¹«½¼ »ý°¢À» ÇßÀ»±î? ÀÚ½ÅÀÌ ¿µ¿øÈ÷ MBC¿¡¼ ¾ÞÄ¿·Î ¿©¿ÕÃ³·³ »ì °ÍÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇßÀ»±î?”¶ó°í ¾îÀÌ¾ø´Â ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇß´Ù.
Áö³ ´ëÅë·É ¼±°Å ¸®Æ÷ÆÃ ¸ð½À¿¡ ´ëÇØ¼´Â “MBC´Â ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¸¦ ¾ÇÀÇÀûÀ¸·Î °ø°ÝÇÏ´Â ¸®Æ÷Æ®¸¦ ¿©·¯ Â÷·Ê Çß´Âµ¥ ±×¶§ ¹èÇöÁø ¾ÞÄ¿ÀÇ ¸àÆ®¸¦ º¸¸é¼ ’Áø½ÉÀ» ½Ç¾î °ø°ÝÇÏ´Â±¸³ª‘ »ý°¢Çß´Ù”¸ç “¹è ¾ÞÄ¿´Â ÅÂ±Ø±âºÎ´ëÀÇ ¹æ¼ÛÀÌ »ý±â¸é ÃÖ°íÀÇ ½ºÄ«¿ìÆ® ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ò±î »ý°¢ÇØ º»´Ù. ±× ¹æ¼ÛÀÇ »çÀåÀº ±èÀå°â, º¸µµ±¹ÀåÀº ¹Ú»óÈÄ Âë µÇ°Ú´Ù”°í ½Å¶öÇÏ°Ô ²¿Áý±âµµ Çß´Ù.
½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼´Â ºÎ´çÀüº¸ µî ºÎ´ç³ëµ¿ÇàÀ§·Î ÈÄ¹è ¾Æ³ª¿î¼ 27ÀÎ¿¡°Ô ÇÇ¼ÒµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÃÖ ½ÅÀÓ»çÀåÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “½Åµ¿È£ MBC ¾Æ³ª¿î¼ ±¹ÀåÀÇ ¸¸ÇàÀÌ ÇÏ³ªµÑ ¹àÇôÁö°í ÀÖ´Ù”¸ç “½Åµ¿Áø ¾Æ³ª¿î¼¸¦ ÁÖÁ¶Á¤½Ç·Î º¸³»´Â ºÎ´çÀüº¸¸¦ ÇÑ µÚ ÀÌÀ¯¸¦ ¹¯ÀÚ ‘¿ì¸®´Â ±×·± °Í ¾Ë·ÁÁÖÁö ¾Ê´Â´Ù’°í Çß´ø ½Åµ¿È£”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “Á¦ÀÛÁøÀÇ Ãâ¿¬Á¦ÀÇ°¡ ¿Íµµ °£ºÎµéÀÌ Àß¶ó Ãâ¿¬ÀÌ ¹«»êµÈ °æ¿ì¸¦ 50¹ø ¼¼°í ±×¸¸µÐ ÇãÀÏÈÄ ¾Æ³ª¿î¼. ÇãÀÏÈÄ ¾Æ³ª¿î¼ ¸ð±³¿¡¼ Á÷¾÷±³À°À» ÇØ´Þ¶ó´Â ¿äÃ»¿¡ ‘³Ê´Â ¾Æ³ª¿î¼°¡ ¾Æ´ÏÀÝ´Ï’¶ó ¸·¾Æ³õ°í, ÀÚ±â Á¶Ä« ¾Æ³ª¿î¼ ½ÃÇè Ä¡·Á´Âµ¥ ÄÚÄ¡ÇØ´Þ¶ó°í Çß´Ù´Â ÂîÁúÀÌ´Â ´©±¸´Ï? ÁøÂ¥ ±â°¡ ¸·È÷³×”¶ó°í ºñ³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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