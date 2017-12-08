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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.8 ±Ý 13:49
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ÃÖ½ÂÈ£, ½Åµ¿È£¿¡ ¡®ÂîÁúÀÌ¡¯¡¤¹èÇöÁø¿¡ ¡®ÅÂ±Ø±âºÎ´ë ¾ÞÄ¿¡¯...¡°¹è½Å³²¸Å ÀÛ½É ºñ³­ ÀçÁ¶¸í¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã MBC ½ÅÀÓ »çÀå¿¡ ÃÖ½ÂÈ£ ´º½ºÅ¸ÆÄ PD°¡ ¼±ÀÓµÈ °¡¿îµ¥, MBC ÆÄ¾÷ ºÒÂü µîÀ¸·Î °¥µîÀ» ºúÀº ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­¿Í ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼­ ±¹ÀåÀÇ °ÅÃë¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.

 

MBC ½ÅÀÓ »çÀå¿¡ ÃÖ½ÂÈ£ ´º½ºÅ¸ÆÄ PD°¡ ¼±ÀÓµÈ °¡¿îµ¥, MBC ÆÄ¾÷ ºÒÂü µîÀ¸·Î °¥µîÀ» ºúÀº ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­¿Í ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼­ ±¹ÀåÀÇ °ÅÃë¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.

MBC´Â 7ÀÏ °ø½ÄÀÔÀåÀ» ÅëÇØ “¹®È­¹æ¼ÛÀº ÀÌ³¯ ÀÓ½Ã ÁÖÁÖÃÑÈ¸¸¦ ¿­°í ÃÖ½ÂÈ£ ´º½ºÅ¸ÆÄ PD¸¦ ½ÅÀÓ ´ëÇ¥ÀÌ»ç·Î °ø½Ä ¼±ÀÓÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÃÖ½ÂÈ£ ¹®È­¹æ¼Û ½ÅÀÓ ´ëÇ¥ÀÌ»ç´Â Áö³­ 1986³â MBC PD·Ñ ÀÔ»çÇß´Ù. ½Ã»ç±³¾ç±¹ PD·Î ‘PD¼öÃ¸’ Ã¥ÀÓÇÁ·Îµà¼­¸¦ ¿ªÀÓÇßÀ¸³ª Áö³­ 2012³â °øÁ¤¹æ¼Û ÆÄ¾÷ °úÁ¤¿¡¼­ ÇØ°íµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÃÖ ½ÅÀÓ»çÀåÀº Áö³­ ÆÄ¾÷ °úÁ¤¿¡¼­ ÇØ°íµÈ ÈÄ, MBC ÆÄ¾÷ ³ëÁ¶¿Í ±æÀ» ´Þ¸®ÇÑ ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼­¿Í ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­¸¦ °ø°³ÀûÀ¸·Î ºñ³­ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

¹è ¾Æ³ª¿î¼­´Â Áö³­ 2012³â ÆÄ¾÷¿¡ Âü¿©ÇßÁö¸¸ µ¹¿¬ ÆÄ¾÷À» Áß´ÜÇÏ°í ¾÷¹«¿¡ º¹±ÍÇß´Ù. ¶ÇÇÑ Áö³­ 9¿ù4ÀÏ ‘±èÀå°â »çÀå ÇØÀÓ ¹× ¹æ¼Û Á¤»óÈ­’¸¦ ¸ñÇ¥·Î 73ÀÏ°£ ÆÄ¾÷¿¡µµ ºÒÂüÇß´Ù.

ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÃÖ ½ÅÀÓ»çÀåÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “¹è ¾Æ³ª¿î¼­°¡ Àå¼öÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â 2012³â ÆÄ¾÷ µµÁß ´ë¿­À» ÀÌÅ»ÇØ µ¹¾Æ°¬´Ù´Â °Í¿¡¼­ Ã£¾Æ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù”¸ç “ÆÄ¾÷¿¡ ³¡±îÁö Âü¿©Çß´ø ¾Æ³ª¿î¼­µéÀº È­¸é¿¡¼­ ÃàÃâµÆ´Ù”¸ç ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù.

¶ÇÇÑ Áö³­ ¾çÀ±°æ ±âÀÚ°¡ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­¿¡ ¾çÄ¡ Áß¿¡ ¼öµµ²ÀÁö¸¦ Àá±×¶ó°í ±ÇÀ¯ÇØ ÁÂÃµµÈ ÀÏÈ­¿¡ ´ëÇØ “(¹è ¾Æ³ª¿î¼­°¡) CCTV±îÁö È®ÀÎÇØ¼­ ¾çÀ±°æ ±âÀÚ¸¦ ÂÑ¾Æ³Â´Ù´Â °Ç ¸ô¶ú´Ù”¸ç “È­Àå½Ç¿¡¼­ÀÇ Ãæ°í»ç°ÇÀ¸·Î ¼±¹è ±âÀÚ°¡ Á¶»ç¸¦ ¹Þ´Â µî °íÃ³¸¦ ´çÇÏ°í ¸¶Ä§³» ºñÁ¦ÀÛºÎ¼­·Î ÂÑ°Ü³ª´Â °úÁ¤¿¡¼­ ¹èÇöÁø¾¾´Â ¹«½¼ »ý°¢À» ÇßÀ»±î? ÀÚ½ÅÀÌ ¿µ¿øÈ÷ MBC¿¡¼­ ¾ÞÄ¿·Î ¿©¿ÕÃ³·³ »ì °ÍÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇßÀ»±î?”¶ó°í ¾îÀÌ¾ø´Â ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇß´Ù.

Áö³­ ´ëÅë·É ¼±°Å ¸®Æ÷ÆÃ ¸ð½À¿¡ ´ëÇØ¼­´Â “MBC´Â ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¸¦ ¾ÇÀÇÀûÀ¸·Î °ø°ÝÇÏ´Â ¸®Æ÷Æ®¸¦ ¿©·¯ Â÷·Ê Çß´Âµ¥ ±×¶§ ¹èÇöÁø ¾ÞÄ¿ÀÇ ¸àÆ®¸¦ º¸¸é¼­ ’Áø½ÉÀ» ½Ç¾î °ø°ÝÇÏ´Â±¸³ª‘ »ý°¢Çß´Ù”¸ç “¹è ¾ÞÄ¿´Â ÅÂ±Ø±âºÎ´ëÀÇ ¹æ¼ÛÀÌ »ý±â¸é ÃÖ°íÀÇ ½ºÄ«¿ìÆ® ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ò±î »ý°¢ÇØ º»´Ù. ±× ¹æ¼ÛÀÇ »çÀåÀº ±èÀå°â, º¸µµ±¹ÀåÀº ¹Ú»óÈÄ Âë µÇ°Ú´Ù”°í ½Å¶öÇÏ°Ô ²¿Áý±âµµ Çß´Ù.

½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼­´Â ºÎ´çÀüº¸ µî ºÎ´ç³ëµ¿ÇàÀ§·Î ÈÄ¹è ¾Æ³ª¿î¼­ 27ÀÎ¿¡°Ô ÇÇ¼ÒµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÃÖ ½ÅÀÓ»çÀåÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “½Åµ¿È£ MBC ¾Æ³ª¿î¼­ ±¹ÀåÀÇ ¸¸ÇàÀÌ ÇÏ³ªµÑ ¹àÇôÁö°í ÀÖ´Ù”¸ç “½Åµ¿Áø ¾Æ³ª¿î¼­¸¦ ÁÖÁ¶Á¤½Ç·Î º¸³»´Â ºÎ´çÀüº¸¸¦ ÇÑ µÚ ÀÌÀ¯¸¦ ¹¯ÀÚ ‘¿ì¸®´Â ±×·± °Í ¾Ë·ÁÁÖÁö ¾Ê´Â´Ù’°í Çß´ø ½Åµ¿È£”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “Á¦ÀÛÁøÀÇ Ãâ¿¬Á¦ÀÇ°¡ ¿Íµµ °£ºÎµéÀÌ Àß¶ó Ãâ¿¬ÀÌ ¹«»êµÈ °æ¿ì¸¦ 50¹ø ¼¼°í ±×¸¸µÐ ÇãÀÏÈÄ ¾Æ³ª¿î¼­. ÇãÀÏÈÄ ¾Æ³ª¿î¼­ ¸ð±³¿¡¼­ Á÷¾÷±³À°À» ÇØ´Þ¶ó´Â ¿äÃ»¿¡ ‘³Ê´Â ¾Æ³ª¿î¼­°¡ ¾Æ´ÏÀÝ´Ï’¶ó ¸·¾Æ³õ°í, ÀÚ±â Á¶Ä« ¾Æ³ª¿î¼­ ½ÃÇè Ä¡·Á´Âµ¥ ÄÚÄ¡ÇØ´Þ¶ó°í Çß´Ù´Â ÂîÁúÀÌ´Â ´©±¸´Ï? ÁøÂ¥ ±â°¡ ¸·È÷³×”¶ó°í ºñ³­ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ
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    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 8ÀÏ~)
    ¿¬¸» °¡½¿ ´þÈ÷´Â ¼Û³âÀ½¾ÇÈ¸ ÀÕµû¶ó
    Àå¼ÒÆ¯Á¤¿¹¼ú·Î ÀçÇØ¼®ÇÑ µ¿È­ 4Æí, ±èÀÌÈ­ ÀÛ°¡ µ¶Æ¯ÇÑ Àü½ÃÈ¸
    Àå»ýÆ÷ Ã¢ÀÛ½ºÆ©µð¿À, 9ÀÏ±îÁö ÀÔÁÖÀÛ°¡Àü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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