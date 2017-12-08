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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.8 ±Ý 18:22
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¡®È¿¸®³×¹Î¹Ú2¡¯ ¾ÆÀÌÀ¯ ºüÁø ¾Ë¹Ù»ý °ø¼®¿¡ ¡®ÆÒµé ÃßÃµ°æÀï¡¯...¡°¿ì¸® ¿Àºü »Ì¾ÆÁÖ¼¼¿ä¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ³»³â 1¿ù ÃÔ¿µ¿¡ µ¹ÀÔÇÏ´Â ‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú ½ÃÁð2’¿¡ ¾ÆÀÌÀ¯¸¦ ´ë½ÅÇÒ ½ºÅÂÇÁ¸¦ µÎ°í ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ÃßÃµÀÌ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù.

 

³»³â 1¿ù ÃÔ¿µ¿¡ µ¹ÀÔÇÏ´Â ‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú ½ÃÁð2’¿¡ ¾ÆÀÌÀ¯¸¦ ´ë½ÅÇÒ ½ºÅÂÇÁ¸¦ µÎ°í ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ÃßÃµÀÌ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù.

JTBC È¿¸®³× ¹Î¹ÚÆÀÀº “½ÃÁð2 Á¦ÀÛÀÌ È®Á¤µÆ´Ù. ³»³â 1¿ù ÃÔ¿µÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù”°í 8ÀÏ ¹àÇû´Ù.

‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’¼­ ´Üµ¶ ½ºÅÂÇÁ·Î È°¾àÇÑ °¡¼ö ¾ÆÀÌÀ¯´Â tvN µå¶ó¸¶ ‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’ ÃÔ¿µ ½ºÄÉÁÙ ¹®Á¦·Î ÀÌ¹ø ½ÃÁð¿¡´Â Âü¿©ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.

ÇöÀç ‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’ ½ÃÁð2ÀÇ ½ºÅÂÇÁ´Â Á¤ÇØÁöÁö ¾ÊÀº »óÈ²ÀÌ¸ç, Á¦ÀÛÁøÀÌ ÈÄº¸±º°ú Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¢ÃË ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù.

ÀÌ³¯ ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ÇÕ·ù ºÒ¹ß ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í, ¿Â¶óÀÎ°ú SNS¿¡´Â ¾ÆÀÌÀ¯¸¦ ´ë½ÅÇÒ ½ºÅÂÇÁ·Î ÀÎ±â º¸ÀÌ±×·ì ¿ö³Ê¿ø °­´Ù´Ï¿¤, ¿¢¼Ò ½Ã¿ì¹Î, ºò¹ð ±ÇÁö¿ë µî ´Ù¾çÇÑ ¿¬¿¹ÀÎµéÀÌ ¾ð±ÞµÇ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº “°­´Ù´Ï¿¤Àº °üÂû ¿¹´É¿¡µµ ÃÖÀûÈ­µÈ ½ºÅ¸ÀÏ ÀÔ´Ï´Ù. ÁøÂ¥ °­´Ù´Ï¿¤ °­ÃßÇÕ´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¶Ç ´Ù¸¥ ³×Æ¼ÁðÀº SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “Á¤ÀçÇöÀ» È¿¸®³× ¹Î¹ÚÀ¸·Î” “¾Ë¹Ù»ý ½Ã¿ì¹ÎÀÌ µüÀÎµ¥” “Â÷Àº¿ì ¼Ò¼Ó»ç Á¦¹ß È¿¸®³×¹Î¹Ú ¾Ë¹Ù·Î Àû±Ø ¹Ð¾îÁÖ¼¼¿ä” “¾Ë¹Ù»ýÀ¸·Î ±ÇÁö¿ë ³ª¿À°Ô ÇØÁÖ¼¼¿ä” “¸ó½ºÅ¸¿¢½º ¼Å´©, º»¸í ¼ÕÇö¿ì¾¾¸¦ È¿¸®³×¹Î¹Ú Á÷¿øÀ¸·Î ÃßÃµÇÕ´Ï´Ù” µîÀÇ ±ÛÀ» Àû¾ú´Ù.

ÇÑÆí, JTBC ‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’Àº 8ÀÏ ¿ÀÀüºÎÅÍ ¹Î¹Ú ½ÅÃ» Á¢¼ö¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¿¹¾à ½ÅÃ»Àº °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼­¸¸ Âü¿© °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 8ÀÏ~)
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    Àå¼ÒÆ¯Á¤¿¹¼ú·Î ÀçÇØ¼®ÇÑ µ¿È­ 4Æí, ±èÀÌÈ­ ÀÛ°¡ µ¶Æ¯ÇÑ Àü½ÃÈ¸
    Àå»ýÆ÷ Ã¢ÀÛ½ºÆ©µð¿À, 9ÀÏ±îÁö ÀÔÁÖÀÛ°¡Àü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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