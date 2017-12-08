¡®È¿¸®³×¹Î¹Ú2¡¯ ¾ÆÀÌÀ¯ ºüÁø ¾Ë¹Ù»ý °ø¼®¿¡ ¡®ÆÒµé ÃßÃµ°æÀï¡¯...¡°¿ì¸® ¿Àºü »Ì¾ÆÁÖ¼¼¿ä¡±

|
|
|
|¡ã ³»³â 1¿ù ÃÔ¿µ¿¡ µ¹ÀÔÇÏ´Â ‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú ½ÃÁð2’¿¡ ¾ÆÀÌÀ¯¸¦ ´ë½ÅÇÒ ½ºÅÂÇÁ¸¦ µÎ°í ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ÃßÃµÀÌ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù.
³»³â 1¿ù ÃÔ¿µ¿¡ µ¹ÀÔÇÏ´Â ‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú ½ÃÁð2’¿¡ ¾ÆÀÌÀ¯¸¦ ´ë½ÅÇÒ ½ºÅÂÇÁ¸¦ µÎ°í ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ÃßÃµÀÌ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù.
JTBC È¿¸®³× ¹Î¹ÚÆÀÀº “½ÃÁð2 Á¦ÀÛÀÌ È®Á¤µÆ´Ù. ³»³â 1¿ù ÃÔ¿µÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù”°í 8ÀÏ ¹àÇû´Ù.
‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’¼ ´Üµ¶ ½ºÅÂÇÁ·Î È°¾àÇÑ °¡¼ö ¾ÆÀÌÀ¯´Â tvN µå¶ó¸¶ ‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’ ÃÔ¿µ ½ºÄÉÁÙ ¹®Á¦·Î ÀÌ¹ø ½ÃÁð¿¡´Â Âü¿©ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
ÇöÀç ‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’ ½ÃÁð2ÀÇ ½ºÅÂÇÁ´Â Á¤ÇØÁöÁö ¾ÊÀº »óÈ²ÀÌ¸ç, Á¦ÀÛÁøÀÌ ÈÄº¸±º°ú Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¢ÃË ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù.
ÀÌ³¯ ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ÇÕ·ù ºÒ¹ß ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í, ¿Â¶óÀÎ°ú SNS¿¡´Â ¾ÆÀÌÀ¯¸¦ ´ë½ÅÇÒ ½ºÅÂÇÁ·Î ÀÎ±â º¸ÀÌ±×·ì ¿ö³Ê¿ø °´Ù´Ï¿¤, ¿¢¼Ò ½Ã¿ì¹Î, ºò¹ð ±ÇÁö¿ë µî ´Ù¾çÇÑ ¿¬¿¹ÀÎµéÀÌ ¾ð±ÞµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº “°´Ù´Ï¿¤Àº °üÂû ¿¹´É¿¡µµ ÃÖÀûÈµÈ ½ºÅ¸ÀÏ ÀÔ´Ï´Ù. ÁøÂ¥ °´Ù´Ï¿¤ °ÃßÇÕ´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ ³×Æ¼ÁðÀº SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “Á¤ÀçÇöÀ» È¿¸®³× ¹Î¹ÚÀ¸·Î” “¾Ë¹Ù»ý ½Ã¿ì¹ÎÀÌ µüÀÎµ¥” “Â÷Àº¿ì ¼Ò¼Ó»ç Á¦¹ß È¿¸®³×¹Î¹Ú ¾Ë¹Ù·Î Àû±Ø ¹Ð¾îÁÖ¼¼¿ä” “¾Ë¹Ù»ýÀ¸·Î ±ÇÁö¿ë ³ª¿À°Ô ÇØÁÖ¼¼¿ä” “¸ó½ºÅ¸¿¢½º ¼Å´©, º»¸í ¼ÕÇö¿ì¾¾¸¦ È¿¸®³×¹Î¹Ú Á÷¿øÀ¸·Î ÃßÃµÇÕ´Ï´Ù” µîÀÇ ±ÛÀ» Àû¾ú´Ù.
ÇÑÆí, JTBC ‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’Àº 8ÀÏ ¿ÀÀüºÎÅÍ ¹Î¹Ú ½ÅÃ» Á¢¼ö¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¿¹¾à ½ÅÃ»Àº °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼¸¸ Âü¿© °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >