¡®¹ÚÁÖ¿ø,DJ ºñÀÚ±Ý ÀÇÈ¤ Á¦º¸ ³í¶õ¡¯ ½Åµ¿¿í ¡°DJ µî¿¡ Ä® ²ÈÀº ²Ã¡±

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½Å ÃÑÀç´Â 8ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “DJ ºñÀÚ±Ý ÀÇÈ¤ Á¦º¸ÀÚ´Â öÑäÌ ¹ÚÁÖ¿ø, ¾ÈÃ¶¼ö È£³²Á¡·É Æø¸ÁÇÑ ²ÃÀÌ°í ¾ÈÃ¶¼ö Á×ÀÌ±â ½ÃÀÛµÈ ²ÃÀÌ´Ù”¸ç “±¹¹ÎÀÇ´ç ¹Ø¹Ù´Ú µå·¯³ ²ÃÀÌ°í ±¹¹ÎÀÇ´ç DJÆÈÀÌ ¹Î³¸ ²ÃÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÌÁØ¼ ÀÌÀ¯¹Ì ÃÖ¸í±æ Âï°í ¹ÚÁÖ¿ø ²ÃÀÌ°í ¾ÈÃ¶¼ö°¡ À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç°ú ÅëÇÕÇÏ·Á´Â ÀÌÀ¯ µéÅë³ ²ÃÀÌ´Ù. ¹è½ÅÀÚ°¡ ¹è½ÅÀÚ ¾Ë¾Æº» ²Ã”ÀÌ¶ó°í ºñ³Çß´Ù.
¶ÇÇÑ 4½Ã°£ µÚ Æ®À§ÅÍ¿¡ “DJ ºñÀÚ±Ý ÀÇÈ¤ Á¦º¸ÀÚ ¹ÚÁÖ¿ø ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ, ¹ÚÁö¿ø ¸¶¸¥ÇÏ´Ã¿¡ ³¯º¶ô ¸ÂÀº ²ÃÀÌ°í ºÏÇÙº¸´Ù ¹«¼¿î Àû°úÀÇ µ¿Ä§ ²ÃÀÌ´Ù. ¾ÈÃ¶¼ö ÂÑ°Ü³ª°¥ ²ÃÀÌ°í ´ß ÂÑ´ø °³ ÁöºØ ÃÄ´Ùº¸´Â ²ÃÀÌ´Ù. DJ µî¿¡ Ä® ²ÈÀº ²ÃÀÌ°í DJ ±¹¹°´ç ½º½º·Î ÀÎÁ¤ÇÑ ²ÃÀÌ´Ù. ÄÚ¹Ìµð ÀçÈ°¿ë´ç ²ÃÀÌ°í ¾ÈÃ¶¼ö ÃàÃâ½ÃÇÑÆøÅº °¡µ¿µÈ ²ÃÀÌ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ¹Ú ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ DJ ºñÀÚ±Ý ÀÇÈ¤ÀÇ Á¦º¸ÀÚ¶ó°í ¾Ë·È´Ù. ¹Ú ÃÖ°íÀ§¿øÀº ÀÌ³¯ ¿¹Á¤µÈ ±¹¹ÎÀÇ´ç ÃÖ°íÀ§¿øÈ¸ È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÌ¿Í °ü·ÃÇÑ °ø½Ä ÀÔÀåÀ» ³»³õ°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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