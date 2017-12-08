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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.8 ±Ý 18:22
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¾ÆÀÌÀ¯, ¡®È¿¸®³×¹Î¹Ú2¡¯ Ãâ¿¬ ºÒ¹ß...ÆÒµé "Àá±ñÀÌ¶óµµ ³ª¿Í´Þ¶ó"
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¾ÆÀÌÀ¯°¡ JTBC ¿¹´É ‘È¿¸®³×¹Î¹Ú2’ ´ë½Å JTBC µå¶ó¸¶ ‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’ Ãâ¿¬À» ¼±ÅÃÇß´Ù. ÀÌ³¯ ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ÆÒµéÀº ¾Æ½¬¿ò°ú ÇÔ²² ±â´ë°¨À» µ¿½Ã¿¡ ÀüÇß´Ù. ¾ÆÀÌÀ¯ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.

 

¾ÆÀÌÀ¯°¡ JTBC ¿¹´É ‘È¿¸®³×¹Î¹Ú2’ ´ë½Å JTBC µå¶ó¸¶ ‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’ Ãâ¿¬À» ¼±ÅÃÇß´Ù. ÀÌ³¯ ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ÆÒµéÀº ¾Æ½¬¿ò°ú ÇÔ²² ±â´ë°¨À» µ¿½Ã¿¡ ÀüÇß´Ù.

8ÀÏ JTBC ‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’ÆÀÀº “³»³â 1¿ù ½ÃÁð2 Á¦ÀÛÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù”°í ¾Ë·È´Ù.

‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’À» ´õ¿í Ç³¼ºÇÏ°í Á¤°¨ ³ÑÄ¡°Ô ÇÏ´Âµ¥ ÇÑ ¸ò ´ã´çÇß´ø Á÷¿ø ¾ÆÀÌÀ¯´Â ½ÃÁð2 ÇÕ·ù¿¡ ºÒ¹ßµÆ´Ù.

¾ÆÀÌÀ¯ ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº “È¿¸®³×¹Î¹Ú2 ÃÔ¿µ ½Ã±â¿¡ µå¶ó¸¶ ‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’ ÃÔ¿µÀÌ ÀÖ¾î ½ºÄÉÁÙ Á¶À²»óÀÇ ¹®Á¦·Î ÇÔ²² ÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¾Õ¼­ ¾ÆÀÌÀ¯´Â ¼³°ÅÁö¿Í ¿ä¸®, Ã»¼Ò, Àåº¸±â, ¼Õ½Éµé ½ÃÁßµé±â µîÀ» µµ¸ÃÀ¸¸ç Ä£±ÙÇÑ ¸ð½À·Î ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ Æ´³¯ ¶§¸¶´Ù ÃÊÄÝ¸´ ¸Ô°í, ³·Àáµµ ÀÚ´Â ¸ð½À µî ÅÐÅÐÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î »ö´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀ» ¼±»çÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡´Â “È¿¸®³×¹Î¹Ú ³ª¿À¸éÁÁ°Ú¾î¿ä ³Ê¹«¾Æ½¬¿ò” “³Ê¹« ¾Æ½±³×¿ä. ¾ÆÀÌÀ¯ ºüÁö¸é ¹º°¡ ºÎÁ·ÇÑ ±×¸²ÀÎµ¥” “¾ÆÀÌÀ¯ ¾È³ª¿À¸é ¾ÈºÁ” “Àá±ñÀÌ¶óµµ ¾ÆÀÌÀ¯ Ãâ¿¬ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

¶ÇÇÑ “ºÒ¹ä ¾Æ½±Áö¸¸ ¿¬±âÇÏ´Â ¸ð½Àµµ ±â´ëµÇ¿ä” “È¿¸®³×¼­ ¸øºÁ¼­ ¾Æ½±Áö¸¸ ¾ðÁ¦³ª ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù µå¶ó¸¶·Î ºËÁÒ” µî µå¶ó¸¶ ¼Ó ¿¬±âµµ ±â´ëµÈ´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 8ÀÏ~)
    ¿¬¸» °¡½¿ ´þÈ÷´Â ¼Û³âÀ½¾ÇÈ¸ ÀÕµû¶ó
    Àå¼ÒÆ¯Á¤¿¹¼ú·Î ÀçÇØ¼®ÇÑ µ¿È­ 4Æí, ±èÀÌÈ­ ÀÛ°¡ µ¶Æ¯ÇÑ Àü½ÃÈ¸
    Àå»ýÆ÷ Ã¢ÀÛ½ºÆ©µð¿À, 9ÀÏ±îÁö ÀÔÁÖÀÛ°¡Àü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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