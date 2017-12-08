¾ÆÀÌÀ¯, ¡®È¿¸®³×¹Î¹Ú2¡¯ Ãâ¿¬ ºÒ¹ß...ÆÒµé "Àá±ñÀÌ¶óµµ ³ª¿Í´Þ¶ó"

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8ÀÏ JTBC ‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’ÆÀÀº “³»³â 1¿ù ½ÃÁð2 Á¦ÀÛÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù”°í ¾Ë·È´Ù.
‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’À» ´õ¿í Ç³¼ºÇÏ°í Á¤°¨ ³ÑÄ¡°Ô ÇÏ´Âµ¥ ÇÑ ¸ò ´ã´çÇß´ø Á÷¿ø ¾ÆÀÌÀ¯´Â ½ÃÁð2 ÇÕ·ù¿¡ ºÒ¹ßµÆ´Ù.
¾ÆÀÌÀ¯ ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº “È¿¸®³×¹Î¹Ú2 ÃÔ¿µ ½Ã±â¿¡ µå¶ó¸¶ ‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’ ÃÔ¿µÀÌ ÀÖ¾î ½ºÄÉÁÙ Á¶À²»óÀÇ ¹®Á¦·Î ÇÔ²² ÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ ¾ÆÀÌÀ¯´Â ¼³°ÅÁö¿Í ¿ä¸®, Ã»¼Ò, Àåº¸±â, ¼Õ½Éµé ½ÃÁßµé±â µîÀ» µµ¸ÃÀ¸¸ç Ä£±ÙÇÑ ¸ð½À·Î ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ Æ´³¯ ¶§¸¶´Ù ÃÊÄÝ¸´ ¸Ô°í, ³·Àáµµ ÀÚ´Â ¸ð½À µî ÅÐÅÐÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î »ö´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀ» ¼±»çÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡´Â “È¿¸®³×¹Î¹Ú ³ª¿À¸éÁÁ°Ú¾î¿ä ³Ê¹«¾Æ½¬¿ò” “³Ê¹« ¾Æ½±³×¿ä. ¾ÆÀÌÀ¯ ºüÁö¸é ¹º°¡ ºÎÁ·ÇÑ ±×¸²ÀÎµ¥” “¾ÆÀÌÀ¯ ¾È³ª¿À¸é ¾ÈºÁ” “Àá±ñÀÌ¶óµµ ¾ÆÀÌÀ¯ Ãâ¿¬ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¶ÇÇÑ “ºÒ¹ä ¾Æ½±Áö¸¸ ¿¬±âÇÏ´Â ¸ð½Àµµ ±â´ëµÇ¿ä” “È¿¸®³×¼ ¸øºÁ¼ ¾Æ½±Áö¸¸ ¾ðÁ¦³ª ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù µå¶ó¸¶·Î ºËÁÒ” µî µå¶ó¸¶ ¼Ó ¿¬±âµµ ±â´ëµÈ´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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