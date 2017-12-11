¼Û¼±¹Ì ³²Æí »ìÀÎ ±³»ç 30´ë, ¹«ÁË ÁÖÀå¡¦¡°³­ ÀüÇô ¸ð¸£´Â ÀÏ¡±

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11ÀÏ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ21ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç Á¶ÀÇ¿¬) ½É¸®·Î ¿¸° °û¸ð(38)¾¾ÀÇ Æ¯Á¤°æÁ¦¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý(»ç±â) µî ÇøÀÇ 2Â÷ °øÆÇÁØºñ±âÀÏ¿¡¼ °û¾¾ Ãø º¯È£ÀÎÀº “¼Û¾¾ÀÇ ³²ÆíÀ» »ìÇØÇÑ Á¶¸ð¾¾¿¡°Ô »ìÀÎÀ» ±³»çÇÑ »ç½ÇÀÌ ¾ø´Ù”¸ç ÀÌ°°ÀÌ ÁÖÀåÇß´Ù.
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¶Ç °û¾¾ ÃøÀº “¹üÇàÀ» »çÀü¿¡ ÀÎÁöÇÑ »ç½Çµµ ¾ø°í ¾î¶°ÇÑ °æÀ§·Î ÀÌ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´ÂÁö Á¤È®È÷ ¾ËÁö ¸øÇÑ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±×·¯³ª ¼Û¼±¹Ì¾¾ÀÇ ³²ÆíÀ» »ìÀÎÇÑ Á¶¾¾´Â Áö³´Þ 2ÀÏ ¿¸° ÀÚ½ÅÀÇ »ìÀÎ ÇøÀÇ 1Â÷ °øÆÇÁØºñ±âÀÏ¿¡¼ “°û¾¾¿¡°Ô »ìÀÎ ±³»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
°û¾¾´Â ÀçÀÏ±³Æ÷ÀÎ Á¶ºÎ°¡ ¼ÒÀ¯ÇÑ 600¾ï¿ø »ó´çÀÇ ±¹³» ºÎµ¿»êÀ» »©µ¹¸®±â À§ÇØ Áõ¿©°è¾à¼¸¦ À§Á¶ÇÏ°í ¼ÒÀ¯ ¿¹±Ý ¾à 3¾ï4000¸¸¿øÀ» ÆíÃëÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
¶Ç Á¶¾¾¿¡°Ô ¼Û¾¾ ³²ÆíÀÌÀÚ Á¶ºÎÀÇ ¿Ü¼ÕÀÚÀÎ °í¸ð¾¾¸¦ »ìÇØÇØ´Þ¶ó°í Ã»Å¹ÇÑ ÇøÀÇµµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Á¶¾¾´Â Áö³ 8¿ù ¼¿ï ¼ÃÊ±¸ ¼ÒÀç ÇÑ º¯È£»ç »ç¹«½Ç¿¡¼ ¹Ì¸® ÁØºñÇÑ Ä®·Î °í¾¾¸¦ Âñ·¯ »ç¸Á¿¡ ÀÌ¸£°Ô ÇØ ±¸¼Ó±â¼Ò µÅ, ÇöÀç ÀçÆÇÀÌ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â °û¾¾ÀÇ Áõ¿©°è¾à¼ À§Á¶ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ ¿ì¼± ½É¸®ÇÑ µÚ ÃßÈÄ »ìÀÎ ±³»ç ÇøÀÇ¸¦ ÀÌ¾î ÁøÇàÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
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