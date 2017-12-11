°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.11 ¿ù 18:19
¿¬¿¹/½Ã»ç
¼Û¼±¹Ì ³²Æí »ìÀÎ ±³»ç 30´ë, ¹«ÁË ÁÖÀå¡¦¡°³­ ÀüÇô ¸ð¸£´Â ÀÏ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.11  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì ¼Û¼±¹Ì¾¾ ³²ÆíÀÇ »ìÀÎÀ» ±³»çÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ÀçÀÏ±³Æ÷ Àç·Â°¡ Àå¼Õ °û¸ð(39)¾¾ ÃøÀÌ »ìÀÎ ±³»ç ÇøÀÇ¸¦ Àü¸é ºÎÀÎÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

¹è¿ì ¼Û¼±¹Ì¾¾ ³²ÆíÀÇ »ìÀÎÀ» ±³»çÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ÀçÀÏ±³Æ÷ Àç·Â°¡ Àå¼Õ °û¸ð(39)¾¾ ÃøÀÌ »ìÀÎ ±³»ç ÇøÀÇ¸¦ Àü¸é ºÎÀÎÇß´Ù.

11ÀÏ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ21ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç Á¶ÀÇ¿¬) ½É¸®·Î ¿­¸° °û¸ð(38)¾¾ÀÇ Æ¯Á¤°æÁ¦¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý(»ç±â) µî ÇøÀÇ 2Â÷ °øÆÇÁØºñ±âÀÏ¿¡¼­ °û¾¾ Ãø º¯È£ÀÎÀº “¼Û¾¾ÀÇ ³²ÆíÀ» »ìÇØÇÑ Á¶¸ð¾¾¿¡°Ô »ìÀÎÀ» ±³»çÇÑ »ç½ÇÀÌ ¾ø´Ù”¸ç ÀÌ°°ÀÌ ÁÖÀåÇß´Ù.

°û¾¾ ÃøÀº “Á¶¾¾¿¡°Ô °Å¾×ÀÇ »ìÀÎ ´ë°¡¸¦ ¾à¼ÓÇÑ »ç½ÇÀÌ ¾ø´Ù”¸ç “»ìÀÎ¿¡ °ü¿©ÇÏ°Å³ª Áö½ÃÇÑ »ç½Ç ÀÚÃ¼°¡ ¾ø´Ù”°í »ìÀÎ ±³»ç ÇøÀÇ¸¦ Àü¸é ºÎÀÎÇß´Ù.

¶Ç °û¾¾ ÃøÀº “¹üÇàÀ» »çÀü¿¡ ÀÎÁöÇÑ »ç½Çµµ ¾ø°í ¾î¶°ÇÑ °æÀ§·Î ÀÌ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´ÂÁö Á¤È®È÷ ¾ËÁö ¸øÇÑ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

±×·¯³ª ¼Û¼±¹Ì¾¾ÀÇ ³²ÆíÀ» »ìÀÎÇÑ Á¶¾¾´Â Áö³­´Þ 2ÀÏ ¿­¸° ÀÚ½ÅÀÇ »ìÀÎ ÇøÀÇ 1Â÷ °øÆÇÁØºñ±âÀÏ¿¡¼­ “°û¾¾¿¡°Ô »ìÀÎ ±³»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

°û¾¾´Â ÀçÀÏ±³Æ÷ÀÎ Á¶ºÎ°¡ ¼ÒÀ¯ÇÑ 600¾ï¿ø »ó´çÀÇ ±¹³» ºÎµ¿»êÀ» »©µ¹¸®±â À§ÇØ Áõ¿©°è¾à¼­¸¦ À§Á¶ÇÏ°í ¼ÒÀ¯ ¿¹±Ý ¾à 3¾ï4000¸¸¿øÀ» ÆíÃëÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.

¶Ç Á¶¾¾¿¡°Ô ¼Û¾¾ ³²ÆíÀÌÀÚ Á¶ºÎÀÇ ¿Ü¼ÕÀÚÀÎ °í¸ð¾¾¸¦ »ìÇØÇØ´Þ¶ó°í Ã»Å¹ÇÑ ÇøÀÇµµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

Á¶¾¾´Â Áö³­ 8¿ù ¼­¿ï ¼­ÃÊ±¸ ¼ÒÀç ÇÑ º¯È£»ç »ç¹«½Ç¿¡¼­ ¹Ì¸® ÁØºñÇÑ Ä®·Î °í¾¾¸¦ Âñ·¯ »ç¸Á¿¡ ÀÌ¸£°Ô ÇØ ±¸¼Ó±â¼Ò µÅ, ÇöÀç ÀçÆÇÀÌ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.

ÀçÆÇºÎ´Â °û¾¾ÀÇ Áõ¿©°è¾à¼­ À§Á¶ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ ¿ì¼± ½É¸®ÇÑ µÚ ÃßÈÄ »ìÀÎ ±³»ç ÇøÀÇ¸¦ ÀÌ¾î ÁøÇàÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹Úº¸¶÷, 27kg °¨·® ÀüÈÄ ºñ±³¼¦ º¸´Ï¡¦±ØÇÑ °¨·® ´ÙÀÌ¾îÆ® ºñ°áÀº?
  • ¡®¼ºÃßÇà ³í¶õ¡¯ ¿ÂÀ¯, ´ç½Ã ¹ú¾îÁø »óÈ²Àº?..."Å¬·´¼­ ÃãÃß´ø ¿©¼º ´Ù¸® ¸¸Á³´Ù?"
  • ºñÆ®ÄÚÀÎ Æø¶ô ¼Ó ³í¶õµé¡¦Á¤ºÎ ±ÔÁ¦¿¡ ¡®ºñÆ®ÄÚÀÎ ÇÃ·¡Æ¼³Ñ¡¯ »ç±â±Ø ³í¶õ±îÁö ÀÏ¾î
  • 2018 ¼ö´É µî±ÞÄÆ °ø°³¡¦¡°±¹¾î¡¤¼öÇÐ 1µî±ÞÄÆ ¼ÒÆø ÇÏ¶ôÇØ¡±
  • ¡®°°ÀÌ »ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷ÀÇ ´ç´çÇÑ °í¹é¡¦¡°ÀçÈ¥? ¾Ö¸Õ X È£°­½ÃÅ°±â ½È´Ù¡±
    • ¹Úº¸¶÷, 27kg °¨·® ÀüÈÄ ºñ±³¼¦ º¸´Ï¡¦±ØÇÑ °¨·® ´ÙÀÌ¾îÆ® ºñ°áÀº? ¹Úº¸¶÷, 27kg °¨·® ÀüÈÄ ºñ±³¼¦ º¸´Ï¡¦±ØÇÑ °¨·® ´ÙÀÌ¾îÆ® ºñ°áÀº?
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ºñÆ®ÄÚÀÎ Æø¶ô ¼Ó ³í¶õµé¡¦Á¤ºÎ ±ÔÁ¦¿¡ ¡®ºñÆ®ÄÚÀÎ ÇÃ·¡Æ¼³Ñ¡¯ »ç±â±Ø ³í¶õ±îÁö ÀÏ¾î
    2
    2018 ¼ö´É µî±ÞÄÆ °ø°³¡¦¡°±¹¾î¡¤¼öÇÐ 1µî±ÞÄÆ ¼ÒÆø ÇÏ¶ôÇØ¡±
    3
    ¡®°°ÀÌ »ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷ÀÇ ´ç´çÇÑ °í¹é¡¦¡°ÀçÈ¥? ¾Ö¸Õ X È£°­½ÃÅ°±â ½È´Ù¡±
    4
    Çö´ëÁß°ø¾÷ VLCC 2Ã´ ¼öÁÖ, ¿¬³» Ãß°¡¼öÁÖ ¼º»ç´Ü°è
    5
    ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ µå¸²Ä³Ã³ Á¤Ã¼´Â º¥?¡¦¡°¼±¿ìÁ¤¾Æ¿Í º¥ÀÇ Áø°Ë½ÂºÎ ¿øÇØ¡±
    6
    ÃÖÀúÀÓ±Ý ÀÎ»ó ÀÓ¹Ú, ÅðÁ÷±Ý Á¤»ê ºÎ´ã¿¡ Â÷¶ó¸® Æó¾÷
    7
    ¡®À§Å°¹ÌÅ°¡¯ ÃÖÀ¯Á¤, ´ÙÀÌ¾îÆ®·Î ¹Ù²ï ¸ð½À? ¡°¾ÆÀÌ¿À¾ÆÀÌ È°µ¿ ¶§ Ã¼Áß ´Ã¾î¡±
    8
    [·Ñ ¿Ã½ºÅ¸Àü] ÇÑ±¹, Áß±¹ ¿Ã½ºÅ¸¿¡ Ãæ°ÝÀû ÆÐ¹è¡¦¡°Çàµ¿¹Ý°æ ÂÑ¾Æ°¡Áö ¸øÇØ¡±
    9
    [¿À´Ã³¯¾¾] ¼­¿ï, ´« ±×Ä¡°í ÀÏºÎ Áö¿ª ÃµµÕ µ¿¹ÝÇÑ ºñ ³»·Á¡¦¡°³»ÀÏºÎÅÍ ´Ù½Ã ÇÑÆÄ¡±
    10
    [°æ»óÀÏº¸ 2018³âµµ ½ÅÃá¹®¿¹]Âü¿©ÀÛ ´ëÆø ´Ã¾î¡¦2566Æí Áß 173Æí º»½ÉÇà
    ¿ï»ê»çÁø½áÅ¬¿¬ÇÕÈ¸ ÇÑÇØ °¥¹«¸®
    »çÁøÀÛ°¡ ¾È³²¿ë °³ÀÎÀü
    °¨¹Ì·Î¿î À½¾ÇÀ¸·Î Áñ±â´Â Æ¯º°ÇÑ Å©¸®½º¸¶½º
    È­Á¦ÀÇ ¹ÂÁöÄÃ ¡®·¹º£Ä«¡¯ ¿ï»ê ¹«´ë¿¡
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 8ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr