[ÇÑ±¹ ºÏÇÑ] ºÏÇÑ¿¡ ¼±Á¦°ñ ³»Áà¡¦Àü¹Ý 17ºÐ ±èÀ±¹Ì Çìµù ¼±Á¦°ñ

|
|
|
|¡ã À±´ö¿© °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÇÑ±¹ ¿©ÀÚÃà±¸ ´ëÇ¥ÆÀÀº 11ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½Ã 10ºÐºÎÅÍ ÀÏº» Áö¹Ù¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¼Ò°¡ ½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ©¿¡¼ ¿¸®´Â ‘2017 µ¿¾Æ½Ã¾ÆÃà±¸¿¬¸Í(EAFF) E-1 Ã¨ÇÇ¾ð½Ê’ 2Â÷Àü ºÏÇÑ°úÀÇ °æ±â¸¦ Ä¡¸£°í ÀÖ´Ù. ¼±Á¦°ñÀ» ³Ö°í ±â»µÇÏ´Â ºÏÇÑ ¼±¼öµé. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
´ëÇÑ¹Î±¹ ¿©ÀÚ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ ³²ºÏÀü¿¡ ³ª¼¹´Ù.
À±´ö¿© °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÇÑ±¹ ¿©ÀÚÃà±¸ ´ëÇ¥ÆÀÀº 11ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½Ã 10ºÐºÎÅÍ ÀÏº» Áö¹Ù¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¼Ò°¡ ½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ©¿¡¼ ¿¸®´Â ‘2017 µ¿¾Æ½Ã¾ÆÃà±¸¿¬¸Í(EAFF) E-1 Ã¨ÇÇ¾ð½Ê’ 2Â÷Àü ºÏÇÑ°úÀÇ °æ±â¸¦ Ä¡¸£°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀº 4-1-4-1 Æ÷¸ÞÀÌ¼ÇÀ» ¼±ÅÃÇß´Ù. ÃÖÀü¹æ¿¡ À¯¿µ¾Æ¸¦ µÎ°í 2¼±¿¡ ÇÑ Ã¤¸°, ÀÌ¹Î¾Æ, Àå½½±â, °À¯¹Ì¸¦ ¹èÄ¡ÇÑ´Ù. ¼öºñÇü ¹ÌµåÇÊ´õ¿¡´Â ÁÖÀå Á¶¼ÒÇöÀÌ ÀÖ°í Æ÷¹éÀº ÀÌÀº¹Ì, ±èµµ¿¬, ÀÓ¼±ÁÖ, ±èÇý¸®°¡ ±¸¼ºÇÑ´Ù. °ñ¹®Àº ±èÁ¤¹Ì°¡ ÁöÅ²´Ù.
°æ±â°¡ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ Àü¹Ý 17ºÐ ¸®Çâ½ÉÀÌ ¶ç¿î °øÀ» ±èÀ±¹Ì°¡ ÇìµùÀ¸·Î ¿¬°á½ÃÅ°¸ç ÇÑ±¹Àº ºÏÇÑ¿¡ ¼±Á¦°ñÀ» ³»ÁØ »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >