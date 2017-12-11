¼­¿ï, ¿Ã°Ü¿ï Ã¹ ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸ ¹ß·É¡¦¡°-12µµ ÀÌÇÏ ÀÌÆ²°£ Áö¼ÓµÉ ¿¹Á¤¡±

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|¡ã 11ÀÏ ¼¿ï¿¡ ¿Ã °Ü¿ï µé¾î Ã¹ ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸°¡ ³»·ÁÁø´Ù. ±â»óÃ»Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 10½Ã¸¦ ±âÇØ ¼¿ï¿¡ ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸°¡ ¹ßÈ¿ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
11ÀÏ ¼¿ï¿¡ ¿Ã °Ü¿ï µé¾î Ã¹ ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸°¡ ³»·ÁÁ³´Ù.
±â»óÃ»Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 10½Ã¸¦ ±âÇØ ¼¿ï¿¡ ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸°¡ ¹ßÈ¿ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸´Â ¼¿ïÀ» ºñ·ÔÇØ ÀÎÃµ(°È), ¼¿ï, °æ»óºÏµµ(°æºÏºÏµ¿»êÁö, ¿µ¾çÆòÁö, ºÀÈÆòÁö, Ã»¼Û, ÀÇ¼º, ¿µÁÖ, ¾Èµ¿, ¿¹Ãµ, ±ºÀ§), ÃæÃ»ºÏµµ(Á¦Ãµ, ¿µµ¿ Á¦¿Ü), °¿øµµ(Á¤¼±ÆòÁö, ¿øÁÖ, ¿µ¿ù, ÅÂ¹é), °æ±âµµ(¿©ÁÖ, °¡Æò, ¾çÆò, ±¤ÁÖ, ¾È¼º, ÀÌÃµ, ¿ëÀÎ, ÇÏ³², ³²¾çÁÖ, ±¸¸®, °í¾ç, ±èÆ÷, °úÃµ) µî¿¡µµ Àû¿ëµÈ´Ù.
¶Ç °°Àº ½Ã°£ ÃæÃ»ºÏµµ(Á¦Ãµ), °¿øµµ(°¿øºÏºÎ»êÁö, °¿øÁßºÎ»êÁö, °¿ø³²ºÎ»êÁö, ¾ç±¸ÆòÁö, ÆòÃ¢ÆòÁö, È«ÃµÆòÁö, ÀÎÁ¦ÆòÁö, È¾¼º, ÃáÃµ, ÈÃµ, Ã¶¿ø), °æ±âµµ(ÆÄÁÖ, ÀÇÁ¤ºÎ, ¾çÁÖ, Æ÷Ãµ, ¿¬Ãµ, µ¿µÎÃµ) µî¿¡´Â ÇÑÆÄ°æº¸°¡ ³»·ÁÁø´Ù.
ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸´Â -12µµ ÀÌÇÏ°¡ 2ÀÏ ÀÌ»ó Áö¼ÓµÉ °ÍÀÌ ¿¹»óµÉ ¶§ ¹ßÈ¿µÈ´Ù. ÇÑÆÄ°æº¸´Â -15µµ ÀÌÇÏ°¡ 2ÀÏ ÀÌ»ó Áö¼ÓµÉ °ÍÀÌ ¿¹»óµÉ ¶§ ³»·ÁÁø´Ù.
±â»óÃ» °ü°èÀÚ´Â “ÁßºÎ³»·ú(Ãæ³² Á¦¿Ü)°ú °æºÏ³»·úÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑÆÄÆ¯º¸°¡ ¹ßÈ¿ ÁßÀÎ °¡¿îµ¥ ºÏ¼ÂÊ¿¡¼ Âù °ø±â°¡ ³²ÇÏÇØ ±â¿ÂÀÌ Å« ÆøÀ¸·Î ¶³¾îÁö°í ¹Ù¶÷µµ °ÇÏ°Ô ºÒ¾î Ã¼°¨¿Âµµ´Â ´õ¿í ³·¾Æ ¸Å¿ì Ãä°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “¿À´ÃºÎÅÍ ´çºÐ°£ Àü±¹ÀÇ ±â¿ÂÀº Æò³âº¸´Ù ³·°í ³»·úÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ÃÖÀú±â¿ÂÀÌ -10µµ ÀÌÇÏ·Î ¶³¾îÁö¸é¼ ÃßÀ§°¡ ÀÌ¾îÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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