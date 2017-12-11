¡®´º½ºµ¥½ºÅ©¡¯·Î µ¹¾Æ¿Â ¼ÕÁ¤Àº¡¦º¹±Í ÀÎÁõ¼¦ ¡°ºÎ´çÀüº¸·Î ¶°³µ´Ù°¡ µ¹¾Æ¿Í¡±

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¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼°¡ ¶°³ ÀÚ¸®¿¡ ¼ÕÁ¤Àº ¾Æ³ª¿î¼°¡ µ¹¾Æ¿Â´Ù.
¼ÕÁ¤Àº ¾Æ³ª¿î¼°¡ MBC ‘´º½ºµ¥½ºÅ©’ÀÇ »õ ÁøÇàÀÚ·Î º¹±ÍÇÏ´Â °¡¿îµ¥ ÈÄ¹è ¾Æ³ª¿î¼µéÀÌ ¼ÕÁ¤Àº ¾Æ³ª¿î¼ÀÇ º¹±Í¸¦ ÃàÇÏÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
10ÀÏ ±è³ªÁø ¾Æ³ª¿î¼´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “ºÎ´ç Àüº¸µÅ ¿ì¸® °çÀ» ¶°³µ´ø ÃÖ°íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼ ¼ÕÁ¤Àº ¾Æ³ª¿î¼°¡ µ¹¾Æ¿É´Ï´Ù. ³ìÈ½Ã°£¿¡ ¼±¹è¸¦ ¸¸³ª´Ù´Ï! ÀÌ°Å ½ÇÈÀÓ”ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² »çÁøÀ» ¿Ã·È´Ù.
»çÁø ¼Ó¿¡´Â È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ´Â ±è³ªÁø, ¼ÕÁ¤Àº, ÀÌÀçÀº ¾Æ³ª¿î¼ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°Ü ÀÖ´Ù.
ÀÌÀçÀº ¾Æ³ª¿î¼ ¶ÇÇÑ “½Î¶ûÇØ¿ä ¿ì¸®¼±¹è´Ô♥”ÀÌ¶ó´Â ±ÛÀ» ³²°Ü ¼ÕÁ¤Àº ¾Æ³ª¿î¼ÀÇ º¹±Í¸¦ ÃàÇÏÇß´Ù.
¼ÕÁ¤Àº ¾Æ³ª¿î¼´Â ¿À´Â 18ÀÏºÎÅÍ °³ÆíµÇ´Â MBC ‘´º½ºµ¥½ºÅ©’¿¡ µ¹¾Æ¿Â´Ù. ¼ÕÁ¤Àº ¾Æ³ª¿î¼´Â Áö³ 2012³â ÆÄ¾÷ ´Ù½Ã ÆÄ¾÷¿¡ µ¿ÂüÇß´Ù°¡ ±âÁ¸ ¾÷¹«¿Í ¹«°üÇÑ ºÎ¼¸¦ ÀüÀüÇÏ°Ô µÆ´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í MBC ÃøÀÇ º¸º¹ ÀÎ»ç¶ó´Â ÁöÀûÀÌ ½ñ¾ÆÁö±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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