Á¶¿øÁø, ¶Ç ¡®¹®ÀçÀÎ¾¾¡¯ ¹ß¾ð¡¦¡°¹®ÀçÀÎ¾¾ ¹®Á¦°¡ ½É°¢ÇØ ÅºÇÙ°¨¡±

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ÀÌ³¯ Áß¾Ó¼±°Å¹æ¼ÛÅä·ÐÀ§¿øÈ¸ ÁÖÃÖ·Î ¿¸° ¿©¾ß Á¤´çÁ¤Ã¥Åä·ÐÈ¸¿¡¼´Â »çÈ¸¾ÈÀü·ÀÏÀÚ¸® ´ëÃ¥ µîÀ» ÁÖÁ¦·Î Åä·ÐÀÌ ÀÌ·ïÁ³´Ù. Á¶ ´ëÇ¥´Â ¹® ´ëÅë·É°ú Çö Á¤ºÎ¸¦ ºñÆÇÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀ» ‘¹®ÀçÀÎ ¾¾’¶ó°í ¹Ýº¹ÇØ¼ ¸»Çß´Ù.
Á¶ ´ëÇ¥´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ÅºÇÙÀ» °Å·ÐÇÏ¸ç “ÈïÁøÈ£°¡ (ºÏÇÑ¿¡) ³ªÆ÷´çÇß´Ù´Â »ç½ÇÀ» ´ëÅë·ÉÀÌ ¸ð¸£°í ¾ß±¸ ½Ã±¸¸¦ ÇÏ·¯ °¬´Âµ¥ ¹®ÀçÀÎ ¾¾ÀÇ ¹®Á¦°¡ ½É°¢ÇÏ´Ù. (³ªÆ÷´çÇß´Ù´Â »ç½ÇÀ») ¾Ë°í °¬´Ù¸é ÅºÇÙ°¨”ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
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¾Õ¼ È« ¼ö¼®ºÎÀÇÀåÀº 2013³â ¹ÎÁÖ´ç ¿ø³»´ëº¯ÀÎ ½ÃÀý¿¡ ´ç½Ã ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀ» ÀÏº» ¾Æº£ ½ÅÁ¶ ÃÑ¸®¿¡ °ßÁà ‘±ÍÅÂ’¶ó°í Ç¥ÇöÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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