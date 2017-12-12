°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.12 È­ 16:26
¿¬¿¹/½Ã»ç
Á¶¿øÁø, ¶Ç ¡®¹®ÀçÀÎ¾¾¡¯ ¹ß¾ð¡¦¡°¹®ÀçÀÎ¾¾ ¹®Á¦°¡ ½É°¢ÇØ ÅºÇÙ°¨¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ´ëÇÑ¾Ö±¹´ç Á¶¿øÁø ´ëÇ¥°¡ 11ÀÏ¿¡ ÀÌ¾î 12ÀÏ Á¤´çÁ¤Ã¥Åä·ÐÈ¸¿¡¼­µµ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀ» ‘¹®ÀçÀÎ ¾¾’·Î ÁöÄªÇØ ³í¶õÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Ù. SNS TVÄ¸Ã³.

 

´ëÇÑ¾Ö±¹´ç Á¶¿øÁø ´ëÇ¥°¡ 11ÀÏ¿¡ ÀÌ¾î 12ÀÏ Á¤´çÁ¤Ã¥Åä·ÐÈ¸¿¡¼­µµ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀ» ‘¹®ÀçÀÎ ¾¾’·Î ÁöÄªÇØ ³í¶õÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù.

ÀÌ³¯ Áß¾Ó¼±°Å¹æ¼ÛÅä·ÐÀ§¿øÈ¸ ÁÖÃÖ·Î ¿­¸° ¿©¾ß Á¤´çÁ¤Ã¥Åä·ÐÈ¸¿¡¼­´Â »çÈ¸¾ÈÀü·ÀÏÀÚ¸® ´ëÃ¥ µîÀ» ÁÖÁ¦·Î Åä·ÐÀÌ ÀÌ·ïÁ³´Ù. Á¶ ´ëÇ¥´Â ¹® ´ëÅë·É°ú Çö Á¤ºÎ¸¦ ºñÆÇÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀ» ‘¹®ÀçÀÎ ¾¾’¶ó°í ¹Ýº¹ÇØ¼­ ¸»Çß´Ù.

Á¶ ´ëÇ¥´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ÅºÇÙÀ» °Å·ÐÇÏ¸ç “ÈïÁøÈ£°¡ (ºÏÇÑ¿¡) ³ªÆ÷´çÇß´Ù´Â »ç½ÇÀ» ´ëÅë·ÉÀÌ ¸ð¸£°í ¾ß±¸ ½Ã±¸¸¦ ÇÏ·¯ °¬´Âµ¥ ¹®ÀçÀÎ ¾¾ÀÇ ¹®Á¦°¡ ½É°¢ÇÏ´Ù. (³ªÆ÷´çÇß´Ù´Â »ç½ÇÀ») ¾Ë°í °¬´Ù¸é ÅºÇÙ°¨”ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.

±×´Â ÀÌ¾î “ÀÎÃµ ³¬½Ë¹è »ç°í¸¦ ´Ù·ç´Â ¾ð·ÐµéÀº ±¸Á¶ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ¹®ÀçÀÎ ¾¾ Á¤±ÇÀÌ ½Å¼ÓÇÏ°Ô ´ëÀÀÇß´Ù°í ¶°µé¾ú´Ù”¸ç “°ñµçÅ¸ÀÓÀ» ´Ù ³õÄ¡°í ÃÊµ¿Á¶Ä¡¸¦ Á¦´ë·Î ¸ø ÇØ Á×Áö ¾Ê¾Æ¾ß ÇÒ »ç¶÷ÀÌ Á×¾ú´Âµ¥ ½Å¼Ó ´ëÃ³¸¦ ÀßÇß´Ù°í ¾ê±â¸¦ ÇÑ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.

Á¶ ´ëÇ¥°¡ °ÅµìÇØ¼­ ´ëÅë·ÉÀÌ¶ó´Â È£ÄªÀ» »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê°í ‘¹®ÀçÀÎ¾¾’¶ó°í ºÎ¸£ÀÚ ¹ÎÁÖ´ç È« ¼ö¼®ºÎÀÇÀåÀº Åä·ÐÈ¸ µµÁß “Çå¹ýÀûÀÎ ÀýÂ÷·Î »ÌÈù ¸¸Å­ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ Á¸Áß°ú ÀÎÁ¤ÀÌ ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯³ª Á¶ ´ëÇ¥´Â “´ëÅë·ÉÇÑÅ× ‘±ÍÅÂ’(Ð¡÷Ã·ÅÂ¾î³ªÁö ¾Ê¾Æ¾ß ÇÒ »ç¶÷ÀÌ ÅÂ¾î³µ´Ù´Â ¶æ)¶ó°í ÇÑ »ç¶÷ÀÌ ´©±¸³Ä, ¿¹ÀÇ¿Í Á¸ÁßÀ» ÇØ´Þ¶ó°í ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¸»ÀÌ µÇ´À³Ä”°í ¹Þ¾ÆÃÆ´Ù.

¾Õ¼­ È« ¼ö¼®ºÎÀÇÀåÀº 2013³â ¹ÎÁÖ´ç ¿ø³»´ëº¯ÀÎ ½ÃÀý¿¡ ´ç½Ã ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀ» ÀÏº» ¾Æº£ ½ÅÁ¶ ÃÑ¸®¿¡ °ßÁà ‘±ÍÅÂ’¶ó°í Ç¥ÇöÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí Á¶ ´ëÇ¥´Â Àü³¯ Åä·ÐÈ¸¿¡¼­µµ '¹®ÀçÀÎ ¾¾'¶ó´Â È£ÄªÀ» °Åµì »ç¿ëÇØ »çÈ¸ÀÚ·ÎºÎÅÍ "´ëÅë·É È£Äª¿¡ ´ëÇØ¼­´Â Á¶±Ý ÁÖÀÇ¸¦ ±â¿ï¿© ´Þ¶ó"´Â ¿ä±¸¸¦ ¹Þ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹Úº¸¶÷, 27kg °¨·® ÀüÈÄ ºñ±³¼¦ º¸´Ï¡¦±ØÇÑ °¨·® ´ÙÀÌ¾îÆ® ºñ°áÀº?
  • ¼­¿ï ¡®¹Ú¿¬¾ÆÀÌºñÀÎÈÄ°ú¡¯ ±ÙÀ°ÁÖ»ç ¸ÂÀº µÚ ÀÌ»ó¹ÝÀÀ¡¦¡®ºñ°áÇÙÇ×»ê±Õ¡¯ È®ÀÎµÅ
  • ºñÆ®ÄÚÀÎ Æø¶ô ¼Ó ³í¶õµé¡¦Á¤ºÎ ±ÔÁ¦¿¡ ¡®ºñÆ®ÄÚÀÎ ÇÃ·¡Æ¼³Ñ¡¯ »ç±â±Ø ³í¶õ±îÁö ÀÏ¾î
  • 2018 ¼ö´É µî±ÞÄÆ °ø°³¡¦¡°±¹¾î¡¤¼öÇÐ 1µî±ÞÄÆ ¼ÒÆø ÇÏ¶ôÇØ¡±
  • 2018 ¼ö´É ¼ºÀû ³»ÀÏ(12ÀÏ) ¹ßÇ¥¡¦ÁøÇÐ»ç¡¤Á¾·ÎÇÐ¿ø¡¤¸Þ°¡½ºÅÍµð µî ÀÔ½Ã¼³¸íÈ¸ °³ÃÖ
    • ¹Úº¸¶÷, 27kg °¨·® ÀüÈÄ ºñ±³¼¦ º¸´Ï¡¦±ØÇÑ °¨·® ´ÙÀÌ¾îÆ® ºñ°áÀº? ¹Úº¸¶÷, 27kg °¨·® ÀüÈÄ ºñ±³¼¦ º¸´Ï¡¦±ØÇÑ °¨·® ´ÙÀÌ¾îÆ® ºñ°áÀº?
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¼­¿ï ¡®¹Ú¿¬¾ÆÀÌºñÀÎÈÄ°ú¡¯ ±ÙÀ°ÁÖ»ç ¸ÂÀº µÚ ÀÌ»ó¹ÝÀÀ¡¦¡®ºñ°áÇÙÇ×»ê±Õ¡¯ È®ÀÎµÅ
    2
    ºñÆ®ÄÚÀÎ Æø¶ô ¼Ó ³í¶õµé¡¦Á¤ºÎ ±ÔÁ¦¿¡ ¡®ºñÆ®ÄÚÀÎ ÇÃ·¡Æ¼³Ñ¡¯ »ç±â±Ø ³í¶õ±îÁö ÀÏ¾î
    3
    2018 ¼ö´É µî±ÞÄÆ °ø°³¡¦¡°±¹¾î¡¤¼öÇÐ 1µî±ÞÄÆ ¼ÒÆø ÇÏ¶ôÇØ¡±
    4
    2018 ¼ö´É ¼ºÀû ³»ÀÏ(12ÀÏ) ¹ßÇ¥¡¦ÁøÇÐ»ç¡¤Á¾·ÎÇÐ¿ø¡¤¸Þ°¡½ºÅÍµð µî ÀÔ½Ã¼³¸íÈ¸ °³ÃÖ
    5
    [Ã¨½º 16°­ Á¶ÃßÃ·] ¼Ò¸§µ¸´Â Á¶ ÃßÃ· °á°ú¡¦¡®À¯º¥Åõ½ºvsÅäÆ®³Ñ¡¯¿¡ ¡®Ã¿½Ãvs¹Ù¸£¼¿·Î³ª¡¯±îÁö
    6
    2018 ¼ö´É µî±ÞÄÆ °ø°³ Á÷ÈÄ ¡®¹°¼ö´É¡¯ ³í¶õ¡¦¡°Á¶¼¼È£µµ 50Á¡ ¹Þ´Â ¼ö´É ¿µ¾î¡±
    7
    ¡°Á¦¹ß ÆÄ¾÷ ¸ØÃç´Þ¶ó¡± Çö´ëÂ÷ Çù·Â»çµé »ýÁ¸±Ç È£¼Ò
    8
    ¿ï»ê, ±¤¿ª½Ã À¯ÀÏ »ó±ÞÁ¾ÇÕº´¿ø ¾ø´Â µµ½ÃµÉ ÆÇ
    9
    344È¸ ÅäÀÍ ¼ºÀû, ÀüÃ¼ Æò±ÕÁ¡¼ö 6Á¡ ÇÏ¶ô¡¦ÇÐ»ý Æò±ÕÀº 14Á¡ÀÌ³ª Æø¶ôÇØ
    10
    ±èÇý¼± 4¾ï Å»¼¼ ÀÇÈ¤ ÇØ¸í¡¦¡°»ç±â ´çÇØ 14¾ï Áß 10¾ï °±°í ³²Àº ±Ý¾×¡±
    ºû¹Ù·£ »çÁø¼Ó ¿ï»ê, ½Ã°£¿©Çà ¶°³­´Ù
    ¿ï»êÇÐÃã, ¼¼»ó¿¡ ¾Ë·ÁÁø 20³â ¼¼¿ù µ¹¾Æº»´Ù
    ¿ï»ê ¹®È­¿¹¼úÀÎ ¸ðÀÓ, ¡®ÈÄÆòµ¿¡¯ Àü½ÃÇà»ç ¸¶·Ã
    ¿ï»êÀÇ ¿¬¸» Àû½Ç ³ªÀ±¼±ÀÇ ÀçÁî
    Á¾ÀÌ À§¿¡ ¸¸°³ÇÑ ÇÑ±¹ÀÇ ÀÚ»ý½Ä¹°µé

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr