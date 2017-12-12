¼ö´É¼ºÀûÇ¥ ¹èºÎ, ¼ö´É ¸¸Á¡ÀÚ°¡ ¹àÈù ºñ°áÀº? ¡°ÀÎÅÍ³Ý °­ÀÇ¿Í ½ÇÀü¿¬½À¡±

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|¡ã 12ÀÏ ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿øÀÌ 2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè(¼ö´É) ¼ºÀûÇ¥¸¦ Àü±¹ ¼öÇè»ý 53¸¸ 1327¸í¿¡°Ô ¹èºÎÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÌ¹ø ¼ö´É ¸¸Á¡ÀÚ´Â ÃÑ 15¸íÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. ÀÌÁß ÀçÇÐ»ý ¸¸Á¡ÀÚ´Â 7¸íÀÌ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
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¾ó¸¶ Àü °¡Ã¤Á¡¿¡¼ Àü±¹ À¯ÀÏ ÀçÇÐ»ý ¸¸Á¡ÀÚ·Î ¾Ë·ÁÁ³´ø °Çö±Ô(18)±º ¿ª½Ã ÀÌ³¯ ¹èºÎ¹ÞÀº ¼ºÀûÇ¥¸¦ ÅëÇØ ¸¸Á¡À» È®Á¤Áö¾ú´Ù.
° ±ºÀº ¸¸Á¡ ¼Ò°¨¿¡ ´ëÇØ “ÀÌÁ¦¾ß ¸¶À½µµ ÈÄ·ÃÇÏ°í ±äÀåµµ Ç®¸°´Ù”¸ç “°¡Ã¤Á¡À¸·Î ¸¸Á¡ÀÌ ³ª¿À°í ³ µÚ °è¼Ó ºÒ¾È°¨ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
° ±ºÀº ´ë±¸¿¡¼ °øºÎ ÀßÇÏ´Â ÇÐ»ýÀÌ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø ¼ö¼º±¸°¡ ¾Æ´Ñ ºÏ±¸ÀÇ ¿î¾Ï °íµîÇÐ±³¿¡ ÀçÇÐÁßÀÌ´Ù. ¿©±â¿¡ »ç±³À°¿¡ Å©°Ô ÀÇÁ¸ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â Á¡ÀÌ ¾Ë·ÁÁö¸ç ° ±ºÀÇ ¼ö´É ¸¸Á¡ ºñ°áÀÌ ÇÐºÎ¸ðµé°ú ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
° ±ºÀº “Áý¿¡¼ °øºÎ¸¦ ¸¹ÀÌ Çß°í ¾àÁ¡Àº ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ·Î º¸ÃæÇß´Ù”¸ç “ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇµµ »ç±³À°ÀÌ±ä ÇÏÁö¸¸ °Á¦¼ºÀÌ ¾ø°í ÀÚ±â ÁÖµµÀûÀ¸·Î ÇÐ½ÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÁÁ¾Ò´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “Áý¿¡¼ ¼ö´É ½ÇÀü¿¬½ÀÀ» ¸¹ÀÌ Çß´Ù”¸ç “½ÇÁ¦ ¼ö´É È¯°æ¿¡ ¸ÂÃç ½Ã°£µµ ¶È°°ÀÌ Á¤ÇØ³õ°í ¼ö´É ½ÃÇèÁö¿Í °°Àº ÇüÅÂ·Î Á¦ÀÛÇÑ ¸ðÀÇ°í»çÁýÀ» Ç®¾ú´ø °Ô µµ¿òÀÌ µÆ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
° ±ºÀº ÇöÀç ¼¿ï´ë ÀÇ´ë ¼ö½ÃÀüÇü¿¡ ÀÀ½ÃÇØ ¸éÁ¢À» º¸°í´Â ¹ßÇ¥°¡ ³ª±æ ±â´Ù¸®´Â ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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