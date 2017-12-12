¼ö´É¼ºÀûÇ¥ ¹èºÎ, ¼ö´É ¸¸Á¡ÀÚ°¡ ¹àÈù ºñ°áÀº? ¡°ÀÎÅÍ³Ý °­ÀÇ¿Í ½ÇÀü¿¬½À¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.12 È­ 16:26
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½ÂÀÎ 2017.12.12  
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°­ ±ºÀº ´ë±¸¿¡¼­ °øºÎ ÀßÇÏ´Â ÇÐ»ýÀÌ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø ¼ö¼º±¸°¡ ¾Æ´Ñ ºÏ±¸ÀÇ ¿î¾Ï °íµîÇÐ±³¿¡ ÀçÇÐÁßÀÌ´Ù. ¿©±â¿¡ »ç±³À°¿¡ Å©°Ô ÀÇÁ¸ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â Á¡ÀÌ ¾Ë·ÁÁö¸ç °­ ±ºÀÇ ¼ö´É ¸¸Á¡ ºñ°áÀÌ ÇÐºÎ¸ðµé°ú ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.

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ÀÌ¾î “Áý¿¡¼­ ¼ö´É ½ÇÀü¿¬½ÀÀ» ¸¹ÀÌ Çß´Ù”¸ç “½ÇÁ¦ ¼ö´É È¯°æ¿¡ ¸ÂÃç ½Ã°£µµ ¶È°°ÀÌ Á¤ÇØ³õ°í ¼ö´É ½ÃÇèÁö¿Í °°Àº ÇüÅÂ·Î Á¦ÀÛÇÑ ¸ðÀÇ°í»çÁýÀ» Ç®¾ú´ø °Ô µµ¿òÀÌ µÆ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

°­ ±ºÀº ÇöÀç ¼­¿ï´ë ÀÇ´ë ¼ö½ÃÀüÇü¿¡ ÀÀ½ÃÇØ ¸éÁ¢À» º¸°í´Â ¹ßÇ¥°¡ ³ª±æ ±â´Ù¸®´Â ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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