¼ö´É Ä£ ¡®¹«ÇÑµµÀü¡¯ ¸â¹öµéÀÇ ¼ö´É ¼ºÀûÇ¥´Â?¡¦¡°ÁÙÁÙÀÌ 9µî±Þ Áß À¯ÀÏÇÑ 5µî±Þ¡±

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|¡ã 12ÀÏ ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿øÀÌ 2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè(¼ö´É) ¼ºÀûÇ¥¸¦ Àü±¹ ¼öÇè»ý 53¸¸ 1327¸í¿¡°Ô ¹èºÎÇÑ °¡¿îµ¥ MBC ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ '¹«ÇÑµµÀü'ÀÇ ¸â¹öµé ¿ª½Ã ¼ö´É ½ÃÇèÀ» ÃÄ °ü½ÉÀÌ ¸ðÀÌ°í ÀÖ´Ù. MBCÄ¸Ã³.
12ÀÏ ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿øÀÌ 2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè(¼ö´É) ¼ºÀûÇ¥¸¦ Àü±¹ ¼öÇè»ý 53¸¸ 1327¸í¿¡°Ô ¹èºÎÇß´Ù.
¼ö´É ¼ºÀûÇ¥´Â ¼ö´É ½ÃÇèÀ» Á¢¼öÇÑ °÷(ÀçÇÐ ÁßÀÎ ÇÐ±³, ½ÃÇè Áö±¸ ±³À°Ã», Ãâ½Å ÇÐ±³ µî)À» ÅëÇØ ¼öÇè»ý¿¡°Ô ±³ºÎµÆÀ¸¸ç, ¿Â¶óÀÎ ¼ºÀûÇ¥´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø È¨ÆäÀÌÁö¿¡ Á¢¼ÓÇØ ÈÞ´ëÆù(¼öÇè»ý º»ÀÎ ¸íÀÇ) ¶Ç´Â ¾ÆÀÌÇÉ ÀÎÁõÀ» ÇÏ¸é ¹ß±Þ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
¼ö´É ¼ºÀûÇ¥°¡ °ø°³µÇÀÚ ¾ó¸¶ Àü ¼ö´É ½ÃÇèÀ» Á÷Á¢ Ä¡·¶´ø MBC ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘¹«ÇÑµµÀü’ Ãâ¿¬ÁøÀÇ ¼ö´É Á¡¼öµµ ÈÁ¦·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù.
Áö³ 9ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘¹«ÇÑµµÀü’¿¡¼´Â ¸â¹öµéÀÌ ¼ö´É ½ÃÇè¿¡ µµÀüÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù.
¹æ¼Û¿¡¼ ¸â¹öµéÀº ¾ð¾î, ¼ö¸®, ¿Ü±¹¾î, ÇÑ±¹»ç, »çÈ¸Å½±¸(»ýÈ°°ú À±¸®, »çÈ¸¹®È) 5°³ ¿µ¿ª Áß ÇÏ³ª ¾¿ ½ÃÇèÀ» ÃÆ´Ù.
¾ð¾î¿µ¿ª¿¡ ÀÀ½ÃÇÑ À¯Àç¼®Àº 45Á¡, ¼öÇÐ¿µ¿ª¿¡ ÀÀ½ÃÇÑ Á¤ÁØÇÏ´Â 18Á¡, ÇÑ±¹»ç¿µ¿ª¿¡ ÀÀ½ÃÇÑ ¹Ú¸í¼ö´Â 13Á¡, ÇÏÇÏ´Â »ýÈ°°ú À±¸® 10Á¡, ¾ç¼¼ÇüÀº »çÈ¸¹®È¿µ¿ª 7Á¡À» ±â·ÏÇß´Ù.
¹Ý¸é ÀÌ³¯ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇØ ÇÔ²² ¼ö´ÉÀ» Ä¡·é Á¶¼¼È£´Â ¿µ¾î¿µ¿ª¿¡¼ 53Á¡À» ±â·ÏÇÏ¸ç ´Ù¸¥ ¸â¹öµé°ú ºñ±³ÇØ ¿ì¼öÇÑ ¼ºÀûÀ» °Åµ×´Ù.
ÀÌµéÀÇ ¿øÁ¡¼ö¸¦ ¼ö´É µî±Þ Ä¿Æ®¶óÀÎ¿¡ ´ëºñÇÒ °æ¿ì Á¤ÁØÇÏ 9µî±Þ, ¹Ú¸í¼ö 9µî±Þ, ÇÏÇÏ 9µî±Þ, ¾ç¼¼Çü 9µî±ÞÀ» ¹Þ°Ô µÈ´Ù. ¾ð¾î¿µ¿ªÀ» ÀÀ½ÃÇÑ À¯Àç¼®Àº 7µî±ÞÀÌ¸ç Àý´ëÆò°¡ÀÎ ¿µ¾î¿µ¿ª¿¡ ÀÀ½ÃÇÑ Á¶¼¼È£´Â 5µî±ÞÀ» ¹Þ´Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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