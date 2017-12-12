¼ö´É Ä£ ¡®¹«ÇÑµµÀü¡¯ ¸â¹öµéÀÇ ¼ö´É ¼ºÀûÇ¥´Â?¡¦¡°ÁÙÁÙÀÌ 9µî±Þ Áß À¯ÀÏÇÑ 5µî±Þ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.12 È­ 16:26
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½ÂÀÎ 2017.12.12  
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¡ã 12ÀÏ ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿øÀÌ 2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè(¼ö´É) ¼ºÀûÇ¥¸¦ Àü±¹ ¼öÇè»ý 53¸¸ 1327¸í¿¡°Ô ¹èºÎÇÑ °¡¿îµ¥ MBC ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ '¹«ÇÑµµÀü'ÀÇ ¸â¹öµé ¿ª½Ã ¼ö´É ½ÃÇèÀ» ÃÄ °ü½ÉÀÌ ¸ðÀÌ°í ÀÖ´Ù. MBCÄ¸Ã³.

 

12ÀÏ ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿øÀÌ 2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè(¼ö´É) ¼ºÀûÇ¥¸¦ Àü±¹ ¼öÇè»ý 53¸¸ 1327¸í¿¡°Ô ¹èºÎÇß´Ù.

¼ö´É ¼ºÀûÇ¥´Â ¼ö´É ½ÃÇèÀ» Á¢¼öÇÑ °÷(ÀçÇÐ ÁßÀÎ ÇÐ±³, ½ÃÇè Áö±¸ ±³À°Ã», Ãâ½Å ÇÐ±³ µî)À» ÅëÇØ ¼öÇè»ý¿¡°Ô ±³ºÎµÆÀ¸¸ç, ¿Â¶óÀÎ ¼ºÀûÇ¥´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø È¨ÆäÀÌÁö¿¡ Á¢¼ÓÇØ ÈÞ´ëÆù(¼öÇè»ý º»ÀÎ ¸íÀÇ) ¶Ç´Â ¾ÆÀÌÇÉ ÀÎÁõÀ» ÇÏ¸é ¹ß±Þ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

¼ö´É ¼ºÀûÇ¥°¡ °ø°³µÇÀÚ ¾ó¸¶ Àü ¼ö´É ½ÃÇèÀ» Á÷Á¢ Ä¡·¶´ø MBC ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘¹«ÇÑµµÀü’ Ãâ¿¬ÁøÀÇ ¼ö´É Á¡¼öµµ È­Á¦·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù.

Áö³­ 9ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘¹«ÇÑµµÀü’¿¡¼­´Â ¸â¹öµéÀÌ ¼ö´É ½ÃÇè¿¡ µµÀüÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù.

¹æ¼Û¿¡¼­ ¸â¹öµéÀº ¾ð¾î, ¼ö¸®, ¿Ü±¹¾î, ÇÑ±¹»ç, »çÈ¸Å½±¸(»ýÈ°°ú À±¸®, »çÈ¸¹®È­) 5°³ ¿µ¿ª Áß ÇÏ³ª ¾¿ ½ÃÇèÀ» ÃÆ´Ù.

¾ð¾î¿µ¿ª¿¡ ÀÀ½ÃÇÑ À¯Àç¼®Àº 45Á¡, ¼öÇÐ¿µ¿ª¿¡ ÀÀ½ÃÇÑ Á¤ÁØÇÏ´Â 18Á¡, ÇÑ±¹»ç¿µ¿ª¿¡ ÀÀ½ÃÇÑ ¹Ú¸í¼ö´Â 13Á¡, ÇÏÇÏ´Â »ýÈ°°ú À±¸® 10Á¡, ¾ç¼¼ÇüÀº »çÈ¸¹®È­¿µ¿ª 7Á¡À» ±â·ÏÇß´Ù.

¹Ý¸é ÀÌ³¯ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇØ ÇÔ²² ¼ö´ÉÀ» Ä¡·é Á¶¼¼È£´Â ¿µ¾î¿µ¿ª¿¡¼­ 53Á¡À» ±â·ÏÇÏ¸ç ´Ù¸¥ ¸â¹öµé°ú ºñ±³ÇØ ¿ì¼öÇÑ ¼ºÀûÀ» °Åµ×´Ù.

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