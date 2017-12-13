¡®Ç³¹®¼î¡¯ ½Å¾Æ¿µ, Àç¹ú 2¼¼¿¡°Ô Ã»È¥¹Þ¾Æ¡¦°ÅÀýÇÑ ÀÌÀ¯´Â?

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|¡ã 11ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î’¿¡¼ ½Å¾Æ¿µ°ú ±×ÀÇ ¿¤¸®Æ® ½ºÆåÀÌ ¾ð±ÞµÅ ÈÁ¦´Ù. Ã¤³ÎA Ä¸Ã³.
¹Ì±¹ ÇÏ¹öµå´ë Ãâ½Å ¾Æ³ª¿î¼ ½Å¾Æ¿µÀÇ ¿¤¸®Æ® ½ºÆåÀÌ ÈÁ¦´Ù.
11ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î’¿¡¼ ½Å¾Æ¿µ°ú ±×ÀÇ ¿¤¸®Æ® ½ºÆåÀÌ ¾ð±ÞµÇ¸ç ½Å¾Æ¿µÀÇ ¿¤¸®Æ® ½ºÆåÀÌ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ÇÑ ¿¬¿¹ºÎ ±âÀÚ´Â “ÇÏ¹öµå´ë¿¡ ´Ù´Ò ¶§ ÀÎ±â°¡ Á¤¸» ±²ÀåÇß´Ù°í ÇÑ´Ù”¸ç “Àç¹ú ¾Æµé, ´ëÇü ·ÎÆß °ü°èÀÚ, ±× ¹ÛÀÇ ¿©·¯ ¸íÇÑÅ× ²ÙÁØÇÑ ´ë½Ã¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “½ÉÁö¾î ±²ÀåÈ÷ ¼ø¾Öº¸ÀûÀÎ ´ë½Ã¸¦ Àç¹ú ¾Æµé¿¡°Ô ¿À·§µ¿¾È ¹Þ¾Ò´Âµ¥ ½Å¾Æ¿µÀÌ ‘ÇÐ¾÷¿¡ ¸ÅÁøÀ» ÇÏ°Ú´Ù’¸ç °ÅÀýÀ» Çß´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
½Å¾Æ¿µÀº °ú°Å¿¡µµ ¿¤¸®Æ® ½ºÆåÀ¸·Î ¿©·¯ Â÷·Ê ÁÖ¸ñ ¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù. ¾Õ¼ tvN ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘ÅÃ½Ã’¿¡ Ãâ¿¬ÇßÀ» ¶§¿¡´Â ½Å¾Æ¿µ º»ÀÎÀÇ ½ºÆå »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ºÎ¸ð´ÔÀÇ ½ºÆåµµ °ø°³µÅ ÈÁ¦°¡ µÆ´Ù.
´ç½Ã ±×´Â “¾Æ¹öÁö´Â ¼¿ï´ë °æÁ¦ÇÐ°ú Ãâ½Å¿¡ ÇàÁ¤°í½Ã¸¦ ¼ö¼® ÇÕ°ÝÇØ Àü ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀ» Áö³»¼Ì°í, ¾î¸Ó´Ï´Â ÀÌÈ¿©´ë ¿µ¹®°ú¸¦ ³ª¿À¼Ì´Ù”¸ç “(¾î¸Ó´Ï´Â) Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç¿¡¼ 1µîÀ» ÇÑ Àûµµ ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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