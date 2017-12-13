³²°æÇÊ ¡°°æ±âµµ Æ÷±âÇÏ°Ú´Ù¡± ÀÇ¹Ì´Â?¡¦¡°±¤¿ª¼­¿ïµµ À§ÇÑ ¡®³ëÀÌÁî¸¶ÄÉÆÃ¡¯¡±

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Áö³ 12ÀÏ ¿ÀÈÄ ³²°æÇÊ Áö»ç´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ÀÌ°°ÀÌ ¿Ã¸° ÈÄ ´Ù¸¥ ¼³¸íÀº µ¡ºÙÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÀÌ¸¦ µÎ°í ´©¸®²ÛµéÀº ³²°æÇÊ Áö»çÀÇ µµÁö»ç »çÅð¼³, 2018 Áö¹æ¼±°Å ºÒÃâ¸¶ ¼±¾ð¼³ µî ¿Â°® ÃßÃøÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.
³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ 13ÀÏ ¿ÀÀü ³²°æÇÊ Áö»ç´Â ÇØ¸í ±ÛÀ» ¿Ã¸®¸ç Àü³¯ ÀÚ½ÅÀÌ ¿Ã¸° ±ÛÀº ‘ÀÏÁ¾ÀÇ ³ëÀÌÁî¸¶ÄÉÆÃ’ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
³²°æÇÊ Áö»ç´Â “¿©·¯ºÐµé²²¼ ¹ÞÀ¸¼ÌÀ» Ãæ°Ý Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù”¸ç “¿À´Ã(13ÀÏ) ¼¿ï°ú °æ±â¸¦ ÇÏ³ª·Î ‘±¤¿ª¼¿ïµµ’¸¦ ¸¸µé±â À§ÇÑ Åä·ÐÈ¸¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù. Àú´Â ÇöÁ÷ °æ±âµµÁö»çÀÌ¸é¼ ÀÌ·¯ÇÑ ¹ßÁ¦¸¦ Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “¿ì¸®³ª¶óÀÇ Çõ½ÅÀûÀÎ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ¼¶ó¸é ¹Ýµå½Ã ¼öµµ±Ç ±ÔÁ¦°¡ Ã¶ÆóµÇ°í ÃÊ°´ëµµ½Ã¸¦ À°¼ºÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “°æ±âµµÁö»ç·Î¼ °æ±âµµ¸¦ Æ÷±âÇÑ´Ù´Â °¢¿À¿Í ¿ë±â¸¦ º¸¿©µå¸®°í ½Í¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ ³² Áö»ç´Â “°æ±âµµ´Â °æ±âµµ¿¡ ¸Ó¹«¸£¸é ¾È µÈ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ¼¿ïÀº ¼¿ï·Î ¸Ó¹«¸£¸é ¾È µÈ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ¿µ±¹, ÇÁ¶û½º, ÀÏº» µîÀº ¼öµµ±Ç ±ÔÁ¦¸¦ ÆóÁöÇØ ¹ßÀüÀ» °ÅµìÇÏ¿´°í, ¸·°ÇÑ °æÀï·ÂÀ» °®Ãß°í ÀÖ´Ù”¸ç “¿ì¸®µµ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Áö±Ý ¿ì¸®¿¡°Ô ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀº ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ±¹°¡ °æÀï·ÂÀ» ÈûÂ÷°Ô ²ø°í ³ª°¥ ¼ö ÀÖ´Â ÃÊ°´ëµµ½Ã À°¼ºÀÌ´Ù”¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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