¿ï»ê½ÃÃ», µµµÏ µé¾î 2°³ ºÎ¼­ ÅÐ·È´Ù¡¦¡°Á÷¿øµé Áö°© ¼Ó Çö±Ý¸¸ ÅÐ¾î°¡¡±

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¿ï»ê½ÃÃ»¿¡ µµµÏÀÌ µé¾î 2°³ ºÎ¼°¡ ÅÐ¸®´Â È²´çÇÑ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.
¿ï»ê³²ºÎ°æÂû¼´Â 12ÀÏ ¿ï»ê½Ã ³²±¸ Áß¾Ó·Î ¿ï»ê½ÃÃ» ±¸°ü¿¡ µµµÏÀÌ Ä§ÀÔÇØ »ç¹«½Ç¿¡ º¸°üÁßÀÌ´ø Çö±Ý 181¸¸¿øÀ» ÈÉÃÄ°¬´Ù´Â ½Å°í°¡ Á¢¼öµÅ Á¶»çÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
Àýµµ¹üÀº 2Ãþ¿¡ ÀÖ´Â ÅäÁöÁ¤º¸°ú »ç¹«½Ç¿¡ Ä§ÀÔÇØ Á÷¿ø 3¸íÀÇ Ä³ºñ´Ö¿¡ ³Ö¾îµÐ ¿Ê°ú Ã¥»ó ¼¶ø¿¡¼ °¢°¢ 130¸¸¿ø, 14¸¸¿ø, 7¸¸¿øÀ» ÈÉÃÆ´Ù. ¶Ç 4Ãþ ±³ÅëÁ¤Ã¥°ú¿¡¼µµ Á÷¿ø 2¸íÀÇ Ã¥»ó¿¡¼ °¢°¢ 20¸¸¿ø°ú 10¸¸¿øÀ» ÈÉÃÄ ´Þ¾Æ³µ´Ù.
È®ÀÎµÈ ÇÇÇØ ÃÑ¾×Àº 181¸¸¿øÀÌ´Ù. µµ³´çÇÑ Çö±ÝÀº Á÷¿øµéÀÌ °³ÀÎÀûÀ¸·Î º¸°üÇÏ´ø °ÍÀ¸·Î, °ø±ÝÀº ¾Æ´Ï¶ó°í ¿ï»ê½Ã´Â ¹àÇû´Ù.
Á÷¿øµéÀÇ Áö°© ¼Ó¿¡´Â °³ÀÎ ½Å¿ëÄ«µåµµ ´Ù¼ö µé¾î ÀÖ¾úÀ¸³ª Àýµµ¹üÀº Áö°© ¼ÓÀÇ Çö±Ý¸¸ Ã¬°å´Ù.
Á÷¿ø Ã¥»ó¼¶ø 10¿©°³µµ ÈÑ¼ÕµÆ´Âµ¥ ¿ï»ê½Ã´Â Àýµµ¹üÀÌ °¢ ºÎ¼ÀÇ Á÷¿ø Ã¥»ó ¼¶øÀ» µÚÁö´Â °úÁ¤¿¡¼ ÈÑ¼ÕµÈ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤Çß´Ù.
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