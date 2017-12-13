³²°æÇÊ, ¡°°æ±âµµ Æ÷±âÇÏ°Ú´Ù¡± ³í¶õ±Û ÇØ¸í...¡°±× Á¤µµÀÇ °¢¿À¡¤¿ë±â º¸¿©ÁÖ°íÀÚ?¡±

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³² µµÁö»ç´Â 13ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “¿©·¯ºÐµé²²¼ ¹ÞÀ¸¼ÌÀ» Ãæ°Ý Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù”¸ç “¿À´Ã ¼¿ï°ú °æ±â¸¦ ÇÏ³ª·Î ‘±¤¿ª¼¿ïµµ’¸¦ ¸¸µé±â À§ÇÑ Åä·ÐÈ¸¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù. Àú´Â ÇöÁ÷ °æ±âµµÁö»çÀÌ¸é¼ ÀÌ·¯ÇÑ ¹ßÁ¦¸¦ Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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³² Áö»ç´Â ¾Õ¼ 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã10ºÐ²² ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ‘Àú´Â ³»ÀÏ °æ±âµµ¸¦ Æ÷±âÇÏ°Ú½À´Ï´Ù’¶õ ¹®±¸¸¦ ¿Ã·Á ³í¶õÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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