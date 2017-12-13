MBC ½ÅÀÓ ºÎ»çÀå, º¯Ã¢¸³ ¾Æ³ª¿î¼­ ¼±ÀÓ¡¦¡°ºÎ´ç Àüº¸¡æ¡®½Ã¼±ÁýÁß¡¯ ÁøÇà¡æºÎ»çÀå¡±

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º¯Ã¢¸³ ¾Æ³ª¿î¼°¡ MBC ½ÅÀÓ ºÎ»çÀåÀ¸·Î ¼±ÀÓµÆ´Ù.
º¯Ã¢¸³ ¾Æ³ª¿î¼ÀÇ ¼±ÀÓ°ú °ü·ÃÇØ ÃÖ½ÂÈ£ »çÀåÀº 13ÀÏ “°ø¿µ¹æ¼Û¿¡ ´ëÇÑ ¸íÈ®ÇÑ Ã¶ÇÐ°ú ¾÷¿¡ ´ëÇÑ Àü¹®¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Á¶Á÷ ³»ºÎÀÇ °¥µîÀ» ¼ö½ÀÇÏ°í ÈÇÕÀ» µµ¸ðÇÏ´Â ¸®´õ½ÊÀ» °®Ãá ÀÎ¿øµéÀ» ¼±ÀÓÇß´Ù”¸ç “±¹¹Î ½Å·Ú¸¦ È¸º¹ÇÏ°í ÄÜÅÙÃ÷ °æÀï·ÂÀ» °ÈÇØ ‘´Ù½Ã ¸¸³ªµµ ÁÁÀº Ä£±¸ MBC’¸¦ ÀÌ²ø ÃÖÀûÀÇ ÀÎ¹°”ÀÌ¶ó ¹àÇû´Ù.
º¯Ã¢¸³ ¾Æ³ª¿î¼´Â 1984³â MBC ¾Æ³ª¿î¼·Î ÀÔ»çÇÑ ÀÌ·¡ ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À» ¸Ã¾Ò´Ù. Æ¯È÷ TV¼ÓÀÇ TV¸¦ ¿À·£±â°£ ÁøÇàÇÏ¸é¼ ¸¹Àº ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô ÀÍ¼÷ÇÑ ¾Æ³ª¿î¼ Áß ÇÑ ¸íÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
±×·¯³ª 2012³â MBC ÃÑÆÄ¾÷¿¡ Âü¿©Çß°í ÆÄ¾÷ÀÌ ³¡³ µÚ ±×ÇØ 12¿ù ±³À°¹ß·ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ ½ÉÀÇ±¹ ¶óµð¿À½ÉÀÇºÎ·Î Àüº¸µÅ 5³â°£ ¹æ¼Û¿¡¼ º¼ ¼ö°¡ ¾ø¾ú´Ù. º¯Ã¢¸³ ¾Æ³ª¿î¼´Â Áö³´Þ 20ÀÏºÎÅÍ ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼¸¦ ´ë½ÅÇØ MBC ¶óµð¿À °£ÆÇ ½Ã»ç ÇÁ·Î±×·¥ ‘½Ã¼±ÁýÁß’ ÁøÇàÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Ù.
º¯Ã¢¸³ ¾Æ³ª¿î¼ º¹±Í¿¡ ´ëÇØ ¾Æ³ª¿î¼±¹ ºñ»ó´ëÃ¥À§¿øÈ¸ ±è»óÈ£ À§¿øÀåÀº ¾ð·Ð°ú ÀÎÅÍºä¿¡¼ “ºÎ´ç Àüº¸ÀÚÀÎ º¯ ¾Æ³ª¿î¼°¡ ´Ù¸¥ ÇÁ·Î±×·¥µµ ¾Æ´Ñ, ½Å ±¹ÀåÀÌ ÁøÇàÇÏ´ø ‘½Ã¼±ÁýÁß’À» ÁøÇàÇÏ°Ô µÈ °ÍÀº »óÂ¡ÀûÀÎ »ç°ÇÀÌ´Ù“¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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