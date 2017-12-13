Ã¤¸², °¡¿ÀÂêÄ¡¿¡°Ô¼­ ¡®Á¤½Åº´¡¯ ¼Ò¸® µéÀº »ç¿¬Àº? ¡°¾öÃ» ½Î¿ü´Ù¡±

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Ã¤¸²ÀÇ µæ³²ÀÌ 3³â ¸¸¿¡ ÀÌ·ïÁ® ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ º°µµ·Î Ã¤¸²°ú °¡¿ÀÂêÄ¡°¡ ÀüºÎÅÍ ºü¸¥ Ãâ»êÀ» ¿øÇß´ø ÀÌÀ¯¿¡ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 2014³â Ã¤¸²Àº °¡¿ÀÂêÄ¡¿Í °áÈ¥ÇÑ µÚ ÇÑ ÇöÁö ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇØ “³»°¡ ¾ÆÁ÷Àº Áß±¹¸»ÀÌ ¼Åø·¯¼ º»·¡ÀÇ ¶æÀ» Á¦´ë·Î °£ÆÄÇÏÁö ¸øÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ´Ù”¶ó°í ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
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