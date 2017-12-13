NC ¡®ºí·¹ÀÌµå¾Ø¼Ò¿ï¡¯ ´ë±Ô¸ð ¾÷µ¥ÀÌÆ®¡¦½ºÅä¸® ¹× ½Å±Ô ÄÜÅÙÃ÷ 6Á¾ Ãß°¡

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¿£¾¾¼ÒÇÁÆ®ÀÇ MMORPG ºí·¹ÀÌµå ¾Ø ¼Ò¿ï(ÀÌÇÏ ºí¼Ò)ÀÌ 13ÀÏ ‘ÃÖÃÊÀÇ ºÀÀÎ, È·æ’ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ®µÈ ½Å±Ô ÄÜÅÙÃ÷´Â ÃÑ 6Á¾ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿ëÀÚ´Â ¼¹ö¿Í »ó°ü¾øÀÌ 30¸íÀÇ ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ÇÔ²² µµÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ‘È·æÀÇ µÕÁö’, ½Å±Ô ´øÀü 3Á¾(‘ÀúÁÖ ¹ÞÀº ÇØÀû¼±’, ‘±¸¼ÓÀÇ ¼®½Ç’, ‘±ÔÀ²ÀÇ È¶û’), ºí¼Ò NPC·Î º¯½ÅÇÏ¿© °íÀ¯ ½ºÅ³·Î ÀÌ¿ëÀÚ °£ ´ë°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ‘ºñ¹«(ÝïÙë) ¿µ¿õÀü’, ¸°Á· °Ý»ç, ¹«°ø ¿¬Ãâ ½Ã½ºÅÛ ‘È¯¿µ¹«°ø’À» Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.
¿©±â¿¡ ½Å±Ô ½ºÅä¸®¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿¡ÇÈ Äù½ºÆ® 9¸· ‘¿ÕÀÌ µÇ´Â ÀÚ’°¡ °ø°³µÈ´Ù.
ºí¼Ò´Â ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ±â³äÇØ 2018³â 1¿ù 24ÀÏ±îÁö ‘¿·Á¶ó ¼ºÀåÆÇ!’ ÀÌº¥Æ®¸¦ ¿¬´Ù. ÀÌ¿ëÀÚ´Â °ÔÀÓ ³» »óÁ¡(½Å¼®¼¥)¿¡¼ 50·¹º§ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ Áï½Ã »ý¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ‘°í¼Ó¼ºÀå ÀÌ¿ë±Ç’À» ¹«·á·Î È¹µæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¶Ç ‘ºí¼Òµ¥ÀÌ!’ ÀÌº¥Æ®¸¦ 2018³â 1¿ù 10ÀÏ±îÁö ÁøÇàÇÑ´Ù. ‘ºí¼Òµ¥ÀÌ!’´Â Á¦ÈÞ PC¹æ¿¡¼ ºí¼Ò¸¦ Áñ±â°í ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ³¯ÀÌ´Ù.
Å©¸®½º¸¶½º¸¦ ¸ÂÀÌÇÑ ÀÌº¥Æ®µµ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ºí¼Ò´Â ‘¹é°õ »êÅ¸¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â Å©¸®½º¸¶½º’ ÀÌº¥Æ®¸¦ 2018³â 1¿ù 3ÀÏ±îÁö ¿¬´Ù.
ºí¼Ò´Â ´ë±Ô¸ð ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ±â³äÇÏ¸ç ‘ºí¼Ò Åä³Ê¸ÕÆ® 2018 ¹®ÆÄ´ëÀü’À» °³ÃÖÇÑ´Ù. ÀÌ¹ø ¹®ÆÄ´ëÀüÀº ºí¼Ò ÀÌ¿ë °¡´É ¿¬·É È®´ë(15¼¼ ÀÌ¿ë°¡)·Î 18¼¼ ¹Ì¸¸ ÀÌ¿ëÀÚ°¡ Âü°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ‘½´ÆÛ·çÅ° Åä³Ê¸ÕÆ®’¸¦ »õ·Ó°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
18¼¼ ÀÌ»ó ÀÌ¿ëÀÚ´Â ‘º£Å×¶û Åä³Ê¸ÕÆ®’¿¡¼ µµÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ ¹Û¿¡µµ ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù. ¹®ÆÄ´ëÀü¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº 15ÀÏ °ø°³ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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