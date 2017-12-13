¡®MBCºÎÀå ½ÂÁø¡¯ ±èÅÂÈ£, ¹èÇöÁø ´ë½Å È¨ÆäÀÌÁö ¸ÞÀÎ¸ðµ¨ µÇ´õ´Ï...¡°¿¹°ßµÈ ÀÏ?¡±

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|¡ã ‘MBC ¹«ÇÑµµÀü’ ±èÅÂÈ£ PD°¡ ÀÔ»ç 15³â¸¸¿¡ MBC ¿¹´Éº»ºÎ ºÎÀåÀ¸·Î ½ÂÁøÇØ ÈÁ¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ÃÖ±Ù ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼¿¡¼ ±èÅÂÈ£ PD·Î ±³Ã¼µÈ MBC È¨ÆäÀÌÁö ¸ÞÀÎ¸ðµ¨µµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
‘MBC ¹«ÇÑµµÀü’ ±èÅÂÈ£ PD°¡ ÀÔ»ç 15³â¸¸¿¡ MBC ¿¹´Éº»ºÎ ºÎÀåÀ¸·Î ½ÂÁøÇØ ÈÁ¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ÃÖ±Ù ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼¿¡¼ ±èÅÂÈ£ PD·Î ±³Ã¼µÈ MBC È¨ÆäÀÌÁö ¸ÞÀÎ¸ðµ¨µµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
13ÀÏ MBC¿¡ µû¸£¸é ¿¹´Éº»ºÎÀå¿¡ ±Ç¼®, ¿¹´É1ºÎÀå ÀüÁø¼ö, ¿¹´É2ºÎÀå ±è±¸»ê, ¿¹´É3ºÎÀå ¹ÚÁ¤±Ô, ¿¹´É4ºÎÀå °¿µ¼±, ¿¹´É5ºÎÀå¿¡ ±èÅÂÈ£PD°¡ ½ÂÁøÇß´Ù.
¶Ç ½ÅÀÓ ºÎ»çÀå¿¡ º¯Ã¢¸³, ±âÈ¹Æí¼ºº»ºÎÀå¿¡ Á¶´ÉÈñ, º¸µµº»ºÎÀå¿¡ Á¤ÇüÀÏ, °æ¿µº»ºÎÀå¿¡ ±¸ÀÚÁß, ¹æ¼ÛÀÎÇÁ¶óº»ºÎÀå¿¡ ±èÁ¾±Ô, µðÁöÅÐ»ç¾÷º»ºÎÀå¿¡ ¹ÚÅÂ°æÀ» ¼±ÀÓÇß´Ù. µå¶ó¸¶º»ºÎÀå¿¡´Â ÃÖ¿ø¼®, ½Å¼³µÈ ½Ã»ç±³¾çº»ºÎÀå¿¡´Â ÀÌ±ÙÇà, ºÎÈ°ÇÑ ¶óµð¿Àº»ºÎÀå¿¡´Â ¾ÈÇý¶õÀ» ÀÓ¸íÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÃÖ½ÂÈ£ ¹®È¹æ¼Û »çÀåÀº “°ø¿µ¹æ¼Û¿¡ ´ëÇÑ ¸íÈ®ÇÑ Ã¶ÇÐ°ú ¾÷¿¡ ´ëÇÑ Àü¹®¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Á¶Á÷ ³»ºÎÀÇ °¥µîÀ» ¼ö½ÀÇÏ°í, ÈÇÕÀ» µµ¸ðÇÏ´Â ¸®´õ½ÊÀ» °®Ãá ÀÎ¿øµéÀ» ¼±ÀÓÇß´Ù”¸ç “½ÅÀÓ ÀÓ¿øµé ¸ðµÎ ±¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú¸¦ È¸º¹ÇÏ°í ÄÜÅÙÃ÷ °æÀï·ÂÀ» °ÈÇØ ‘´Ù½Ã ¸¸³ªµµ ÁÁÀº Ä£±¸ MBC’¸¦ ÀÌ²ø ÃÖÀûÀÇ ÀÎ¹°ÀÌ´Ù”¶ó°í ÀÎ¼± ¹è°æÀ» ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ ±è PDÀÇ ½ÂÁø ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í, ¾Õ¼ 9ÀÏ ±³Ã¼µÈ MBC È¨ÆäÀÌÁö ‘È¸»ç¼Ò°³’ ÆäÀÌÁö ¸ÞÀÎ ¸ðµ¨¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
MBC È¸»ç¼Ò°³ ÆäÀÌÁö´Â Áö³ 8ÀÏ±îÁö ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼°¡ ¸ÞÀÎ ¸ðµ¨À» Àå½ÄÇß´Ù. ±×·¯³ª Áö³ 9ÀÏ ¸ÞÀÎ ¸ðµ¨Àº ±èÅÂÈ£ PD·Î ±³Ã¼µÆ´Ù. ¾Õ¼ 7ÀÏ ÃÖ½ÂÈ£ ½ÅÀÓ»çÀåÀÌ ¼±ÀÓ µÈ ÈÄ ÀÌÆ² ¸¸ÀÇ º¯È´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀÌ¹Ì ¿¹¹Ì ¿¹°ßµÈ ÀÏÀÎ µí” “½ÂÁø Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇÏµå¸³´Ï´Ù” “ÀÌÁ¦¾ß ¿¹ÀüÀÇ MBC·Î µ¹¾Æ°¡´Â°Ç°¡¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >